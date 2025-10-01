UEFA, presată să elimine Rusia din forul european. Și să nu mai ajute financiar cluburile sale, oferind acele sume grupărilor ucrainene.

Imediat după invadarea Ucrainei, pe 24 februarie 2022, Rusia a fost exclusă din fotbalul internațional. Și de UEFA, și de FIFA.

Dar forul european a continuat să ajute cluburile ruse cu bani, cum o făcea înainte, sub forma plăților de solidaritate, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Vor dezafilierea Rusiei de la UEFA și suspendarea plăților pentru cluburile sale

Acum, mai ales după ce aviația Kremlinului a încălcat de mai multe ori spațiul aerian al Uniunii Europene (România, Polonia, Estonia) în ultimele săptămâni, nu mai puțin de 13 grupări estone au transmis confederației continentale un mesaj de protest comun.

Și au cerut la Nyon o măsură radicală, potrivit site-ului local Delfi: dezafilierea Moscovei de la UEFA!

În plus, vor ca UEFA să nu mai sprijine financiar echipele ruse, suspendând fondurile de solidaritate, iar acele sume să fie direcționate spre cele ucrainene.

„UEFA continuă să finanțeze cluburile ruse în al patrulea an de agresiune”

Simultan, i-au trimis o scrisoare lui Aivar Pohlak, președintele federației de la Tallinn, membru în Comitetul Executiv UEFA.

„UEFA continuă să finanțeze cluburile ruse în al patrulea an de agresiune, în timp ce ajutorul reprezentantelor Ucrainei este blocat, ceea ce e imoral și nedrept”, a declarat Veiko Veiskimae, liderul lui FC Paide.

În timp ce Rusia continuă războiul la scară largă în Ucraina, dronele de luptă survolează Polonia, iar avioanele de vânătoare violează spațiul aerian al Estoniei, milioane de euro sunt plătite anual din fondul nostru comun pentru a susține cluburile sale Veiko Veiskimae, președintele clubului FC Paide

Veiskimae a avertizat: „Unele dintre aceste cluburi sunt direct legate de elita politică rusă și de persoane sancționate. Inacceptabil pentru fotbalul internațional”.

