Tănase, vital pentru FCSB? Un fost internațional crede că plecarea mijlocașului ar afecta mult jocul echipei: „E un lider”

- Ciprian Marica (40 de ani) a vorbit despre importanța lui Florin Tănase (31 de ani) în jocul celor de la FCSB.
- Fostul atacant al naționalei crede că mijlocașul campioanei are un rol foarte important în stabilitatea vestiarului.
Mai multe discuții privind o posibilă plecare a lui Florin Tănase au pornit în ultimele zile, după ce Gigi Becali a dezvăluit că mijlocașul i-a transmis că ar intenționa să părăsească FCSB, pentru o ofertă din China.
Ciprian Marica: „Tănase a devenit un lider al vestiarului”
Marica e de părere că Florin Tănase este important pentru a ține vestiarul unit, iar o plecare a sa ar putea aduce probleme pentru FCSB.
„Tănase nu e un jucător neapărat spectaculos, dar e un jucător de echipă și a reușit prin carisma pe care o are să se impună în vestiarul lui FCSB. A devenit un lider al vestiarului.
Atunci când îți pleacă un lider, te slăbește puțin ca echipă. Vom vedea acum dacă va pleca. Eu cred că va fi o pierdere”, a spus Ciprian Marica, potrivit sport.ro.
Tănase a primit o ofertă din China pe doi ani, pentru un salariu de 1,3 milioane de euro, aspect care l-a enervat pe patronul Gigi Becali, în condițiile în care diferența nu este foarte față de ceea ce primește de la FCSB, adică un milion de euro.