Tănase, vital pentru FCSB? Un fost internațional crede că plecarea mijlocașului ar afecta mult jocul echipei: „E un lider”

Ciprian Marica (40 de ani) a vorbit despre importanța lui Florin Tănase (31 de ani) în jocul celor de la FCSB.

Fostul atacant al naționalei crede că mijlocașul campioanei are un rol foarte important în stabilitatea vestiarului.

Mai multe discuții privind o posibilă plecare a lui Florin Tănase au pornit în ultimele zile, după ce Gigi Becali a dezvăluit că mijlocașul i-a transmis că ar intenționa să părăsească FCSB, pentru o ofertă din China.

Ciprian Marica: „Tănase a devenit un lider al vestiarului”

Marica e de părere că Florin Tănase este important pentru a ține vestiarul unit, iar o plecare a sa ar putea aduce probleme pentru FCSB.

„Tănase nu e un jucător neapărat spectaculos, dar e un jucător de echipă și a reușit prin carisma pe care o are să se impună în vestiarul lui FCSB. A devenit un lider al vestiarului.

Atunci când îți pleacă un lider, te slăbește puțin ca echipă. Vom vedea acum dacă va pleca. Eu cred că va fi o pierdere”, a spus Ciprian Marica, potrivit sport.ro.

FOTO. Golul victoriei marcat de Florin Tănase în FCSB - Feyenoord 4-3

Tănase a primit o ofertă din China pe doi ani, pentru un salariu de 1,3 milioane de euro, aspect care l-a enervat pe patronul Gigi Becali, în condițiile în care diferența nu este foarte față de ceea ce primește de la FCSB, adică un milion de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport