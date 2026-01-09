Negocierile pentru plecarea lui Radu Drăgușin (23 de ani) de la Tottenham sunt în toi.

AS Roma ar fi luat deja legătura cu Tottenham, în timp ce un alt club, din afara Italiei, monitorizează atent situația stoperului. Ce decizie ar fi luat acesta.

După ce a suferit o accidentare groaznică la începutul anului 2025, Radu Drăgușin și-a revenit, dar șansele să fie titular la Tottenham sunt în continuare reduse.

Radu Drăgușin, aproape de un transfer: „Prima dată, Roma s-a interesat”

Presa din Italia a vehiculat în ultimele ore că Tottenham ar fi fixat prețul internaționalului român la 15 milioane de euro pentru un transfer definitiv, însă impresarul acestuia susține că informația nu este adevărată.

„Suma este mult mai mare decât cea de 15 milioane de euro”, a spus Florin Manea, agentul lui Drăgușin, conform digisport.ro.

22 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt

Întrebat dacă se poate realiza transferul definitiv în această iarnă, Manea a declarat:

„Totul este posibil. Sunt la Londra, suntem în negocieri. Nu este vorba despre Fiorentina, știu că AS Roma și-a manifestat dorința către Tottenham. Mai este un club, nu vi-l pot zice, dar nu din Italia.

Prima dată, Roma s-a interesat, eu n-am vorbit direct cu cei de acolo. Am auzit că ar fi trimis ceva către club. Trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Tottenham, apoi o să vorbesc și eu cu ei.

Așteptăm, suntem aici și vom vedea în zilele următoare”, a mai spus Florin Manea.

„Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un transfer la AS Roma”

Jurnalistul italian Filippo Biafora anunță că fundașul român ar fi luat deja o decizie.

„Radu Dragusin și-a dat acordul pentru un transfer la AS Roma și vrea să părăsească Tottenham: discuțiile între cluburi sunt așteptate în următoarele ore, negocierile fiind în plină desfășurare.

Formula discutată este un împrumut cu obligație condiționată de cumpărare” , a transmis sursa citată.

Radu Drăgușin, doar 5 minute jucate în Premier League în sezonul 2025-2026

Radu Drăgușin a revenit pe teren pe finalul anului 2025, atunci când a fost introdus pe teren timp de șase minute în partida câștigată de Tottenham cu Crystal Palace, scor 1-0, în etapa #18 a Premier League.

Ulterior, fundașul crescut de Juventus a fost pe bancă la partidele cu Brentford, Sunderland și Bournemouth, fără să fie însă folosit de Thomas Frank.

