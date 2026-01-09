„Mai mult de 15 milioane de euro” Negocieri pentru transferul lui Radu Drăgușin: „Roma și încă un club, dar nu din Italia” » Fundașul a ales +8 foto
Radu Drăgușin. Foto: Imago
Stranieri

„Mai mult de 15 milioane de euro” Negocieri pentru transferul lui Radu Drăgușin: „Roma și încă un club, dar nu din Italia” » Fundașul a ales

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 16:41
  • Negocierile pentru plecarea lui Radu Drăgușin (23 de ani) de la Tottenham sunt în toi.
  • AS Roma ar fi luat deja legătura cu Tottenham, în timp ce un alt club, din afara Italiei, monitorizează atent situația stoperului. Ce decizie ar fi luat acesta.

După ce a suferit o accidentare groaznică la începutul anului 2025, Radu Drăgușin și-a revenit, dar șansele să fie titular la Tottenham sunt în continuare reduse.

Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie
Citește și
Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie
Citește mai mult
Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie

Radu Drăgușin, aproape de un transfer: „Prima dată, Roma s-a interesat”

Presa din Italia a vehiculat în ultimele ore că Tottenham ar fi fixat prețul internaționalului român la 15 milioane de euro pentru un transfer definitiv, însă impresarul acestuia susține că informația nu este adevărată.

„Suma este mult mai mare decât cea de 15 milioane de euro”, a spus Florin Manea, agentul lui Drăgușin, conform digisport.ro.

22 de milioane de euro
este cota lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt

Întrebat dacă se poate realiza transferul definitiv în această iarnă, Manea a declarat:

„Totul este posibil. Sunt la Londra, suntem în negocieri. Nu este vorba despre Fiorentina, știu că AS Roma și-a manifestat dorința către Tottenham. Mai este un club, nu vi-l pot zice, dar nu din Italia.

Prima dată, Roma s-a interesat, eu n-am vorbit direct cu cei de acolo. Am auzit că ar fi trimis ceva către club. Trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Tottenham, apoi o să vorbesc și eu cu ei.

Așteptăm, suntem aici și vom vedea în zilele următoare”, a mai spus Florin Manea.

„Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un transfer la AS Roma”

Jurnalistul italian Filippo Biafora anunță că fundașul român ar fi luat deja o decizie.

„Radu Dragusin și-a dat acordul pentru un transfer la AS Roma și vrea să părăsească Tottenham: discuțiile între cluburi sunt așteptate în următoarele ore, negocierile fiind în plină desfășurare.

Formula discutată este un împrumut cu obligație condiționată de cumpărare”, a transmis sursa citată.

Radu Drăgușin, doar 5 minute jucate în Premier League în sezonul 2025-2026

Radu Drăgușin a revenit pe teren pe finalul anului 2025, atunci când a fost introdus pe teren timp de șase minute în partida câștigată de Tottenham cu Crystal Palace, scor 1-0, în etapa #18 a Premier League.

Ulterior, fundașul crescut de Juventus a fost pe bancă la partidele cu Brentford, Sunderland și Bournemouth, fără să fie însă folosit de Thomas Frank.

Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg
Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Superliga
17:48
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
Citește mai mult
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei
Campionate
14:48
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei
Citește mai mult
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
Premier League as roma transfer tottenham radu dragusin
Știrile zilei din sport
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
Gimnastica
09.01
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Citește mai mult
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Gimnastica
09.01
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Citește mai mult
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Superliga
09.01
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Citește mai mult
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Superliga
09.01
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Citește mai mult
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:34
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
21:32
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
00:18
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
23:39
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Superliga
09.01
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Citește mai mult
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Auto
09.01
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Citește mai mult
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Superliga
09.01
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
Citește mai mult
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 
Superliga
09.01
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile”
Citește mai mult
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 22 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share