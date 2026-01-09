Caio și-a forțat plecarea Primarul din Pitești iese la atac: „Nu îi mai stătea mintea aici. Și-a închis telefonul!”

Cristian Gentea (62 de ani), primarul orașului Pitești, susține că brazilianul Caio Ferreira (25 de ani) ar fi forțat plecarea de la FC Argeș.

Ajuns gratis la FC Argeș în vara anului trecut, de la FC Bălți (Republica Moldova), Caio a impresionat în tricoul piteștenilor, iar în urmă cu câteva zile a fost vândut la FC Riga, campioana Letoniei.

Cristian Gentea, acuzații la adresa lui Caio: „ Și-a închis telefonul și Dani Coman nu a mai putut lua legătura cu el”

Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, a venit cu lămuriri, după ce mai mulți fani ai grupării alb-violete au reacționat vehement la aflarea veștii.

Edilul a dezvăluit că mutarea nu s-a realizat în condiții normale și l-a acuzat pe brazilian de comportament nesportiv față de conducere, în special față de Dani Coman.

Gentea susține că fotbalistul în vârstă de 25 de ani nu s-ar fi prezentat în cantonamentul din Antalya al echipei, deși era anunțat că va face parte din lot, iar ulterior nu i-a mai răspuns la telefon nici președintelui clubului.

„Transferul s-a făcut în condițiile în care Caio era un jucător căruia nu-i mai stătea mintea la FC Argeș.

Vreau să fie foarte clar, nici Dani Coman, nici Bogdan Andone și nici eu nu am intenționat să ne despărțim în această iarnă de Caio. Din contră, noi vrem liniște ca echipa să se antreneze cât mai bine.

Comportamentul lui Caio din ultima parte a anului 2025 ne-a pus pe gânduri. Deși i-a fost luat bilet pentru Antalya și a promis că vine acolo, acest lucru nu s-a întâmplat.

Mai mult, după un mesaj lacrimogen, el și-a închis telefonul și Dani Coman nu a mai putut să ia legătura cu el.

Dacă el așa și-a gândit viitorul, să fie sănătos, îi mulțumim pentru ce a făcut la Pitești. La FC Argeș există Dani Coman, are multă experiență și e greu să-l păcălești.

Așa că a negociat până în ultima zi și nu a fost de acord cu transferul până nu i-au fost acceptate toate condițiile”, a spus Cristian Gentea pe rețelele sociale.

Din informațiile GOLAZO.ro, FC Argeș a încasat aproximativ 700.000 de euro în schimbul lui Caio Ferreira și va primi 20% dintr-un eventual viitor transfer al brazilianului.

800.000 de euro este cota de piață a lui Caio Martins, conform transfermarkt.com

Extrema din Brazilia a fost unul dintre jucătorii-cheie ai piteștenilor în 2025, cu 3 goluri și 3 pase decisive, ajutându-și echipa să încheie anul pe un surprinzător loc 5.

FC Riga a câștigat titlul în Letonia la începutul lunii noiembrie, când a încheiat campionatul la un punct în fața rivalei RFS. Va juca în preliminariile Ligii Campionilor din sezonul viitor, unde va putea da și peste campioana României.

