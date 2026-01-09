Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie

Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul român de la Inter Milano, a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A.

Inter ocupă prima poziție în Serie A, cu 42 de puncte strânse după 18 etape disputate, urmată de rivala AC Milan, care are 39 de puncte.

Cristi Chivu, antrenorul lunii decembrie în Serie A

Trei dintre cele șase meciuri disputate de Inter în luna decembrie au avut loc în prima ligă a Italiei.

Pe 6 decembrie, nerazzurrii s-au impus categoric în fața celor de la Como, 4-0, au câștigat duelul cu Genoa, scor 2-1, pe 14 decembrie, iar două săptămâni mai târziu au învins Atalanta cu 1-0.

În urma acestor rezultate, Chivu a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A.

Mister Chivu è il Philadelphia Coach Of The Month - dicembre🏆 pic.twitter.com/ahTLKeeoym — Lega Serie A (@SerieA) January 9, 2026

Tot în decembrie, Inter a obținut o victorie clară în Cupa Italiei, 5-1 cu Venezia, însă a pierdut în fața lui Liverpool (0-1) în Liga Campionilor și a fost eliminată din Cupa Italiei în semifinale (1-1 și 2-3 la loviturile de departajare cu Bologna).

Inter a început 2026 în forță. Echipa lui Chivu a câștigat cu 3-1 împotriva celor de la Bologna (4 ianuarie) și a obținut o victorie cu 2-0 în fața Parmei.

Programul echipei pentru luna ianuarie este următorul:

11 ianuarie: Inter – Napoli (Serie A)

14 ianuarie: Inter – Lecce (Serie A)

17 ianuarie: Udinese – Inter (Serie A)

20 ianuarie: Inter – Arsenal (Liga Campionilor)

23 ianuarie: Inter – Pisa (Serie A)

28 ianuarie: Dortmund – Inter (Liga Campionilor)

