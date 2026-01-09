Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie +4 foto
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 15:23
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 15:23
  • Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul român de la Inter Milano, a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A.

Inter ocupă prima poziție în Serie A, cu 42 de puncte strânse după 18 etape disputate, urmată de rivala AC Milan, care are 39 de puncte.

Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut investiții record în 2025
Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut investiții record în 2025
Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut investiții record în 2025

Cristi Chivu, antrenorul lunii decembrie în Serie A

Trei dintre cele șase meciuri disputate de Inter în luna decembrie au avut loc în prima ligă a Italiei.

Pe 6 decembrie, nerazzurrii s-au impus categoric în fața celor de la Como, 4-0, au câștigat duelul cu Genoa, scor 2-1, pe 14 decembrie, iar două săptămâni mai târziu au învins Atalanta cu 1-0.

În urma acestor rezultate, Chivu a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A.

Tot în decembrie, Inter a obținut o victorie clară în Cupa Italiei, 5-1 cu Venezia, însă a pierdut în fața lui Liverpool (0-1) în Liga Campionilor și a fost eliminată din Cupa Italiei în semifinale (1-1 și 2-3 la loviturile de departajare cu Bologna).

Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter)
Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter)

Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter) Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter) Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter) Cristi Chivu, după Genoa - Inter 2-1 (FOTO: Captură - Youtube @inter)
Inter a început 2026 în forță. Echipa lui Chivu a câștigat cu 3-1 împotriva celor de la Bologna (4 ianuarie) și a obținut o victorie cu 2-0 în fața Parmei.

Programul echipei pentru luna ianuarie este următorul:

  • 11 ianuarie: Inter – Napoli (Serie A)
  • 14 ianuarie: Inter – Lecce (Serie A)
  • 17 ianuarie: Udinese – Inter (Serie A)
  • 20 ianuarie: Inter – Arsenal (Liga Campionilor)
  • 23 ianuarie: Inter – Pisa (Serie A)
  • 28 ianuarie: Dortmund – Inter (Liga Campionilor)

Semenyo, prezentat oficial VIDEO: Atacantul ghanez a semnat pe cinci ani cu Manchester City » Suma pentru care s-a făcut transferul
Semenyo, prezentat oficial VIDEO: Atacantul ghanez a semnat pe cinci ani cu Manchester City » Suma pentru care s-a făcut transferul
Semenyo, prezentat oficial VIDEO: Atacantul ghanez a semnat pe cinci ani cu Manchester City » Suma pentru care s-a făcut transferul
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice"  
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice"
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice"  
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni" vs. „Am făcut o ofertă scrisă"
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni" vs. „Am făcut o ofertă scrisă"
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni" vs. „Am făcut o ofertă scrisă"
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000"
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000"
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000"
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului" la D.C. United: „Negociator de top"
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului" la D.C. United: „Negociator de top"
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice"
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice"  
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile" 
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile"
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile" 

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share