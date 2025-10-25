Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta +17 foto
Serena Williams foto: instagram.com
Tenis

Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 11:47
  • Serena Williams (44 de ani) a primit Premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport.
  • Fosta mare jucătoare de tenis se alătură astfel celorlalți 4 foști jucători ai acestui sport care au ridicat prestigiosul premiu.

Cu multiple incredibile performanțe reușite în tenis, Serena Williams și-a încununat acum palmaresul cu unul dintre cele mai importante premii internaționale.

Serena Williams a primit Premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport

Într-o ceremonie desfășurată la Oviedo, Spania, fosta jucătoare de tenis a primit, chiar din mâinile prințesei Leonor, Premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport, potrivit marca.com.

Această distincție se adaugă în palmaresul Serenei alături de un număr incredibil de 23 de titluri de Grand Slam.

Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia"
Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia”

Galerie foto (17 imagini)

Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia"
+17 Foto
labels.photo-gallery

Premiul „Prințesa de Asturia” se acordă anual pentru excelență într-un total de 8 domenii, printre care literatură, artă sau științe.

Până acum, pe lângă Serena Williams, doar 4 foști jucători de tenis au mai primit distincția internațională: Martina Navratilova în 1994, Arantxa Sanchez Vicario în 1998, Steffi Graf în 1999, iar în 2008, Rafael Nadal.

Sora sa, Venus Williams, a postat un clip video cu apariția Serenei la ceremonie.

Titlurile de Grand Slam câștigate de Serena Williams

  • Australian Open: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017
  • Roland Garros: 2002, 2013, 2015
  • Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016
  • US Open: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014

tenis grand slam Serena Williams distinctie premiul printesa de asturia
