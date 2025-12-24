Schimbă Drăguș echipa? Atacantul naționalei, dorit cu insistență: „Ar urma să facă oferta zilele viitoare” +6 foto
Denis Drăguș FOTO: IMAGO
Schimbă Drăguș echipa? Atacantul naționalei, dorit cu insistență: „Ar urma să facă oferta zilele viitoare”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 24.12.2025, ora 11:33
  • Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale, s-ar putea întoarce la Gaziantep, formație la care a avut evoluții bune, în urma cărora a prins un transfer la Trabzonspor.

După o jumătate de sezon nefastă la Eyupspor, Drăguș ar putea schimba din nou echipa, în încercarea de a-și relansa cariera.

Denis Drăguș s-ar putea întoarce la Gaziantep

Ocupantă a locului #9 în campionatul Turciei, Gaziantep ar dori să obțină din nou serviciile lui Drăguș, atacant care a avut o perioadă excelentă în tricoul roșu-negru, scrie gazispor.com.

Drăguș aparține de Trabzonspor, formație care l-a cumpărat chiar de la Gaziantep, iar în prezent este împrumutat la Eyupspor până în vara anului 2026.

„Gaziantep FK îl are în vizor pe Denis Drăguș, fosta vedetă a echipei. Drăguș este nemulțumit de statutul său la Eyupspor și ar putea reveni la echipă. Gaziantep FK va face o ofertă oficială zilele viitoare”, a notat sursa citată.

3 milioane de euro
este cota lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

În perioada petrecută de Drăguș la Gaziantep, unde a fost antrenat și de Marius Șumudică, atacantul român a marcat 15 goluri și a oferit două pase decisive, în 35 de meciuri jucate.

De-a lungul carierei sale, Drăguș a evoluat la Viitorul, Standard Liege, Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupspor.

Denis Drăguș, prezent la derby-ul FCSB - Rapid

Denis Drăguș a fost în tribunele Arenei Naționale, printre cei 30.903 spectatori prezenți la derby-ul dintre FCSB și Rapid.

În urmă cu aproximativ o lună, patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că este interesat de Denis Drăguș și i-a cerut lui Marius Șumudică, antrenor apropiat de atacant, să încerce să îl convingă să vină la formația roș-albastră.

Și Rapid se află pe urmele jucătorului care a înscris 7 goluri în 27 de partide disputate în tricoul naționalei.

Denis Drăguș, prezent la derby-ul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport
Denis Drăguș, prezent la derby-ul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport

Denis Drăguș, prezent la derby-ul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Denis Drăguș, prezent la derby-ul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Denis Drăguș, prezent la derby-ul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Denis Drăguș, prezent la derby-ul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Denis Drăguș, prezent la derby-ul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport
