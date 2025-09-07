Cazul Mudryk Shakhtar, gata să dea Federația în judecată! Câți bani pierde după ce mijlocașul a picat și proba B

Conducerea clubului Shakhtar ar fi pregătită să dea în judecată Federația Ucraineană de Fotbal, în cazul în care Mykhailo Mudryk (24 de ani) va fi suspendat pentru dopaj.

Clubul din Donbas riscă să piardă 30.000.000 de euro de la Chelsea, dacă mijlocașul nu va putea juca.

Shakhtar consideră Federația vinovată, pentru că substanțele interzise i-ar fi fost administrate fotbalistului în timp ce se afla la echipa națională a Ucrainei.

Shakhtar, pregătită să dea Federația Ucraineană de Fotbal în judecată, în cazul de dopaj al lui Mudryk

Mykhailo Mudryk a fost prins dopat cu substanța meldonium, folosită în trecut și de Maria Sharapova.

Jucătorul ar fi putut să revină în activitate în acest sezon dacă dovedea că nu și-a administrat nicio substanță interzisă de WADA.

Totuși, planurile fotbalistului par să fie date peste cap, după ce proba B a avut un rezultat pozitiv, potrivit theathletic.com, citat sport.ua.

Mudryk a fost transferat de Chelsea în 2023, când englezii au plătit 70 de milioane de euro pentru al aduce de la Shakhtar.

Suma ar fi putut ajunge la 100 de milioane, în funcție de evoluția mijlocașului. Suspendarea va anula șansele ucrainenilor de a mai vedea vreun ban de la Chelsea.

Astfel, conducerea lui Shakhtar ar fi pregătită să acționeze în instanță Federația Ucraineană de Fotbal, întrucât substanțele interzise i-ar fi fost administrate în timpul cantonamentului naționalei.

Pot confirma că am fost notificat că o probă pe care am trimis-o la Federația Engleză conține o substanță interzisă Mykhailo Mudryk, mijlocaș la Chelsea

Meldoniumul, substanța regăsită în probele lui Mudryk, este un medicament care îmbunătățește circulația sângelui prin transferul acizilor grași în organism.

Medicamentul a fost interzis de WADA de pe data de 1 ianuarie 2016.

