Își anunță retragerea?  A câștigat 7 trofee cu Barcelona, a fost campion mondial cu Franța, acum e liber de contract și ar putea pune ghetele-n cui

Samuel Umtiti (31 de ani) a rămas fără echipă, iar presa din Franța scrie că retragerea e tot mai aproape.

Fundașul francez s-a despărțit de Lille în această vară și nu și-a găsit un nou club.

Umtiti a petrecut 6 ani la Barcelona, acolo unde a cucerit 7 trofee. Mai mult, fundașul a câștigat, alături de Franța, Campionatul Mondial din 2018 din Rusia, scor 4-2 împotriva Croației.

Samuel Umtiti, tot mai aproape de retragere

Chinuit de accidentări de-a lungul carierei, Samuel Umtiti nu-și mai regăsește forma de altădată, iar în această vară a rămas și fără echipă, după ce s-a despărțit de Lille.

Problemele la genunchi l-au împiedicat pe Samuel Umtiti să ajungă la forma sa maximă. Între 2016 și 2022, fundașul francez a lipsit în total 622 de zile din cauza problemelor , potrivit marca.com.

În 2022, după perioada îndelungată în care nu a putut juca, Barcelona a decis să-l împrumute pe Umtiti la Lecce.

După un sezon petrecut în Italia, unde a jucat 25 de meciuri, fundașul s-a despărțit definitiv de Barcelona și a semnat cu Lille, acolo unde a stat 2 ani și a jucat 13 meciuri.

„Revenind în Franța, m-am gândit, în mod logic, la Lyon. Dar, în final, am ales un club care mă dorea. Fizic sunt pregătit”, spunea Samuel Umtiti după ce a semnat cu Lille.

133 de meciuri a jucat Samuel Umtiti pentru Barcelona

Își anunță Umtiti retragerea?

Olimpique Lyon este echipa unde Samuel Umtiti a debutat în fotbalul mare. A jucat 170 de meciuri și a marcat 5 goluri în tricoul francezilor, de unde a fost transferat de Barcelona în 2016.

Acum, fiind liber de contract, Samuel Umtiti a fost văzut când părăsea centrul de antrenament al lui Lyon.

Potrivit RMC Sport, fundașul francez a cerut permisiunea clubului Lyon să înregistreze acolo un videoclip în care își anunță retragerea, dar nu există încă o confirmare oficială.

1,5 milioane de euro valorează în acest moment Samuel Umtiti

