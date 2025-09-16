Debutează împotriva României  Au schimbat selecționerul după înfrângerea rușinoasă din preliminariile CM 2026 +10 foto
Lilian Popescu. Foto: IMAGO
Debutează împotriva României Au schimbat selecționerul după înfrângerea rușinoasă din preliminariile CM 2026

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 20:37
  • Lilian Popescu (51 de ani) este noul selecționer al Moldovei și va debuta împotriva României.
  • Serghei Cleșcenco (53 de ani), fostul antrenor al moldovenilor, a demisionat la doar 2 zile după înfrângerea istorică suferită cu Norvegia, scor 1-11.

România și Moldova vor juca un amical pe 9 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. „Tricolorii” se vor pregăti pentru meciul cu Austria, de pe 12 octombrie, din preliminariile pentru CM 2026.

Lilian Popescu va debuta pe banca Moldovei în amicalul cu României

Noul selecționer al vecinilor de peste Prut a semnat un contract valabil până în noiembrie 2026 și va debuta pe 9 octombrie, în amicalul cu România, potrivit digisport.ro.

„Pentru mine, personal, este o mare onoare și, totodată, o mare responsabilitate să preiau timona Echipei Naționale.

Știu că Naționala traversează o perioadă dificilă, însă sunt convins că doar împreună – prin disciplină, dăruire maximă și efort comun – putem schimba lucrurile spre bine. Vin cu ambiție și responsabilitate pentru a forma o echipă unită și competitivă, care să reprezinte cu mândrie Republica Moldova.

Cred cu tărie că doar prin muncă, disciplină și responsabilitate putem clădi un adevărat orgoliu național și aduce schimbările care să aducă bucurie suporterilor noștri. Hai, Moldova!”, a declarat Lilian Popescu, potrivit fmf.md.

Norvegia-Moldova 11-1. Erling Haaland, show pe teren

Atacantul celor de la Manchester City a reușit să înscrie 5 goluri în partida de acasă cu Moldova, scor 11-1.

  • Norvegia Moldova 11-1: Myhre (6), Haaland (11, 36, 43, 52, 83), Odegaard (45+1), Aasgaard (67, 76, 79, 90+1) / Ostigard (74 ag.)

Astfel, Moldova a înregistrat cea mai mare înfrângere din istoria sa.

În 2021, Moldova suferise un alt eșec dureros, 0-8 cu Danemarca, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022.

„11-1… Zi neagră pentru fotbalul moldovenesc”, a notat Federația de peste Prut.

Norvegia - Moldova 11-1. Erling Haaland a făcut spectacol (FOTO: captură Prima Sport 5) Norvegia - Moldova 11-1. Erling Haaland a făcut spectacol (FOTO: captură Prima Sport 5) Norvegia - Moldova 11-1. Erling Haaland a făcut spectacol (FOTO: captură Prima Sport 5) Norvegia - Moldova 11-1. Erling Haaland a făcut spectacol (FOTO: captură Prima Sport 5) Norvegia - Moldova 11-1. Erling Haaland a făcut spectacol (FOTO: captură Prima Sport 5)
Reacția lui Cleșcenco după meciul cu Norvegia: „Asta e rușinos”

Serghei Cleșcenco, selecționerul Moldovei, a rămas șocat de înfrângerea istorică suferită de echipa sa în meciul cu Norvegia, scor 1-11.

„N-am ce spune, rezultatul arată tot ce a fost pe teren. Asta e foarte ruşinos, e vina mea, eu înţeleg că trebuie hotărât ce e de făcut mai departe.

Eu am vorbit cu jucătorii, sigur că am făcut asta. Fiecare are răspunsul lui, unul spune că nu dovedim, altul spune că jucăm prea complicat. Trebuie să jucăm mai simplu”, a declarat după meci Serghei Cleșcenco.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

18:16
