„Sunt tone de tratamente eficiente” Dar ca să funcționeze, trebuie să descoperi problema din timp, prin analize și / sau ecografii . Sfatul medicului

Dr. Andrei Stanciu în dialog cu Adriana Nedelea
Publicat: 11.09.2025, ora 15:15
Actualizat: 11.09.2025, ora 15:20
  • Ce boli pot fi depistate la ecografie? Care sunt investigațiile pe care niciun bărbat nu ar trebui să le ignore?
  • Discuție la obiect cu dr. Andrei Stanciu, de la Regina Maria
  • SănătosAcasă este un proiect de interviuri video scurte, realizat de GOLAZO.ro în parteneriat cu Rețeaua Regina Maria, care își propune să informeze bărbații activi – în special fanii sportului – despre cele mai frecvente probleme de sănătate cu care se confruntă și despre cum pot fi prevenite sau tratate corect.
  • Jurnalista Adriana Nedelea va sta față în față cu medici de top pentru a demonta mituri, a explica simptome ignorate prea des de bărbați și a oferi soluții concrete, de la prevenție inteligentă până la tratament personalizat.

Ce boli pot fi depistate cu ajutorul unei ecografii? De ce sunt mai reticenți bărbații când vine vorba despre controale medicale?

Jurnalista Adriana Nedelea a stat de vorbă cu dr. Andrei Stanciu, medic urolog cu competențe în ecografie.

Am această curiozitate la început - dacă bărbații sunt mai reticenți decât femeile să vină la controale medicale?

Răspunsul, pe scurt, este da. Probabil că se cred de neatins, că sunt invulnerabili. Unora dintre ei le este rușine, unora dintre ei le este frică. E mai bine să nu știe decât să afle un diagnostic care poate o să le schimbe viața și preferă să ignore aceste lucruri, într-adevăr.

De ce este important să știi detalii despre corpul tău chiar și atunci când nu te doare?

Dacă nu mă doare nimic, de ce să mă duc? Dar este o greșeală. De exemplu, cancerul de prostată, care este cel mai prevalent cancer la bărbații în vârstă, nu doare decât în momente foarte tardive. Și atunci ecografia este una dintre investigațiile care pot să te ajute să diagnostichezi această problemă la timp.

Pacienții tineri, bărbații tineri, vin mai ușor la medic decât bărbații de 60+?

Da. Pacienții tineri sunt mult mai deschiși în acest sens legat de orice probleme urologice ar avea ei. Vin, discută și între ei mult mai ușor, ceea ce evident că îi ajută. Nu mai este un lucru atât de tabu pentru ei. Orice problemă ar avea, le discută fie cu un prieten, fie cu partenera. Ei sunt mult mai receptivi în acest sens.

Mituri despre ecografie, demontate

Haideți să demontăm mituri, domnule doctor. „Nu merg să fac ecografie pentru că radiază”.

Nu. Ecografia nu radiază. Este o investigație imagistică ușoară, facilă.

„Ecografia e dureroasă”.

Nu. Într-adevăr, e un mit. Nu te doare nimic.

„Dacă am făcut o dată ecografie, nu mai merg să fac și a doua oară”.

Și acesta e un mit. Ăsta cred că este cel mai mare mit dintre ele. Trebuie făcute periodic, trebuie să vezi evoluția lucrurilor în timp. Nu merge să zici că „am fost o dată și gata, nu mai trebuie să mă duc niciodată”. De obicei, trebuie făcute anual.

Ce se poate vizualiza cu ajutorul ecografiei? Ce boli pot fi depistate?

Din punctul meu de vedere, ca urolog, eu mă ocup de partea de rinichi, vezică și prostată. Ce putem să vedem la nivelul rinichilor - litiaza este poate cea mai comună problemă din sfera urologică. Foarte, foarte mulți pacienți, indiferent că sunt bărbați sau că sunt doamne, au probleme cu litiaza renală. Sau putem să vedem dacă există o problemă oncologică, dacă există o tumoră, dacă există o dilatație. O altă problemă foarte comună, mai ales pentru bărbații peste 60 de ani, este mărirea în volum a prostatei, ceea ce se vede foarte ușor la o ecografie simplă și atunci știi ce ai de făcut mai departe.

Are efecte adverse ecografia?

Nu, niciodată.

Care sunt semnele că trebuie să mergi să verifici rinichii, vezica urinară la ecografie?

La rinichi, în general, apar durerile. Pacienții care au experimentat chestia asta, care au trecut printr-o colică renală, știu durerea. Este o durere cruntă, acută. Deci durerea îi aduce de cele mai multe ori pe pacienți la noi. Dar dacă e să vorbim de probleme oncologice, tumorile vezicale sau chiar și cele renale nu dor, nu dor niciodată, dar apar alte semne. Poate să apară sângele în urină, care este cel mai frecvent simptom al tumorilor vezicale.

Îmi imaginez că dacă ai depista cancerul de prostată ai putea acționa în sens favorabil pentru pacient.

Corect. Din sfera urologică, cancerul de prostată este cel mai studiat dintre ele. Și există o tonă, o tonă de tratamente, toate foarte eficiente! Dar cu mențiunea că trebuie începute la timpul lor, nu când deja totul a plecat de acolo.

Care sunt investigațiile pe care niciun bărbat nu ar trebui să le ignore?

Pentru bărbații de 50 de ani, într-adevăr, PSA-ul ar trebui să fie o analiză de rutină, anuală. Dacă vorbim de pacienții mai tineri, nu ar trebui neapărat să treacă pe la noi anual decât dacă există ceva. Fertilitatea este o problemă care e din ce în ce mai pregnantă, unde pacienți, într-adevăr, trebuie investigați mai bine, inclusiv ecografic.

