FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat

Șansele celor de la FCSB și CFR Cluj au scăzut considerabil după rezultatele surprinzătoare înregistrate în etapa #10 din Liga 1.

Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei din ultimele două sezoane, contrazice statistica.

Situația inedită din clasamentul Ligii 1 a atras atenția statisticienilor de la FootballMeetsData, care au calculat șansele echipelor de a se califica în play-off.

FCSB și CFR Cluj, sub 50% șanse de a se califica în play-off

Liderul Universitatea Craiova, care are patru puncte peste următoarele patru clasate, ar avea prezența aproape asigurată în play-off, având 99.8% șanse de calificare.

Favorite să ajungă în faza superioară a competiției mai sunt Rapid (90%), Dinamo (73%) și FC Botoșani (60%).

Prezentă de fiecare dată în play-off de la introducerea acestui sistem, în sezonul 2015/16, FCSB se află pe locul 13 în clasament, cu doar 7 puncte, însă păstrează 47% șanse de a termina în Top 6.

Dintre celelalte echipe, Universitatea Cluj are cel mai multe șanse de a intra în lupta pentru titlu (42%).

Campioană în cinci rânduri din momentul în care formatul campionatului a fost modificat, CFR Cluj este creditată cu 35% șanse de a ajunge în play-off, sub formații precum FC Argeș (39%) sau Farul Constanța (37%).

Gigi Becali crede în calificarea în play-off

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a prezis 5 din cele 6 componente ale play-off-ului acestei ediții din Liga 1.

Patronul campioanei en-titre crede că atât clubul său cât și CFR Cluj vor juca în faza superioară a campionatului.

„Dinamo e greu să o scoți, rămâne în play-off. Craiova și Rapid deja sunt în play-off și Dinamo. Astea 3 nu mai discută de play-off.

După cred că suntem noi, CFR-ul și a 6-a nu știu… Argeș e echipă mică, dar o să piardă și vin în cap. Botoșaniul nu poate, Galațiul nu poate.

Una dintre Botoșani, Argeș, Farul poate… care să intre una dintre ele în play-off. Dar cred că va fi așa: Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR și a 6-a nu o știu”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 10 23 2 Botoșani 10 19 3 Rapid 10 19 4 Argeș 10 19 5 Dinamo 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA Arad 10 15 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 10 10 12 CFR Cluj 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 9 4 16 Metaloglobus 10 3

