FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat

- Șansele celor de la FCSB și CFR Cluj au scăzut considerabil după rezultatele surprinzătoare înregistrate în etapa #10 din Liga 1.
- Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei din ultimele două sezoane, contrazice statistica.
Situația inedită din clasamentul Ligii 1 a atras atenția statisticienilor de la FootballMeetsData, care au calculat șansele echipelor de a se califica în play-off.
FCSB și CFR Cluj, sub 50% șanse de a se califica în play-off
Liderul Universitatea Craiova, care are patru puncte peste următoarele patru clasate, ar avea prezența aproape asigurată în play-off, având 99.8% șanse de calificare.
Favorite să ajungă în faza superioară a competiției mai sunt Rapid (90%), Dinamo (73%) și FC Botoșani (60%).
Prezentă de fiecare dată în play-off de la introducerea acestui sistem, în sezonul 2015/16, FCSB se află pe locul 13 în clasament, cu doar 7 puncte, însă păstrează 47% șanse de a termina în Top 6.
Dintre celelalte echipe, Universitatea Cluj are cel mai multe șanse de a intra în lupta pentru titlu (42%).
Campioană în cinci rânduri din momentul în care formatul campionatului a fost modificat, CFR Cluj este creditată cu 35% șanse de a ajunge în play-off, sub formații precum FC Argeș (39%) sau Farul Constanța (37%).
Gigi Becali crede în calificarea în play-off
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a prezis 5 din cele 6 componente ale play-off-ului acestei ediții din Liga 1.
Patronul campioanei en-titre crede că atât clubul său cât și CFR Cluj vor juca în faza superioară a campionatului.
„Dinamo e greu să o scoți, rămâne în play-off. Craiova și Rapid deja sunt în play-off și Dinamo. Astea 3 nu mai discută de play-off.
După cred că suntem noi, CFR-ul și a 6-a nu știu… Argeș e echipă mică, dar o să piardă și vin în cap. Botoșaniul nu poate, Galațiul nu poate.
Una dintre Botoșani, Argeș, Farul poate… care să intre una dintre ele în play-off. Dar cred că va fi așa: Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR și a 6-a nu o știu”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|10
|23
|2
|Botoșani
|10
|19
|3
|Rapid
|10
|19
|4
|Argeș
|10
|19
|5
|Dinamo
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|10
|17
|7
|UTA Arad
|10
|15
|8
|Farul
|10
|14
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|10
|10
|12
|CFR Cluj
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|10
|6
|15
|Csikszereda
|9
|4
|16
|Metaloglobus
|10
|3