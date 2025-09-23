FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
David Miculescu și Ciprian Deac FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro
Superliga

FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 19:26
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 19:31
  • Șansele celor de la FCSB și CFR Cluj au scăzut considerabil după rezultatele surprinzătoare înregistrate în etapa #10 din Liga 1.
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei din ultimele două sezoane, contrazice statistica.

Situația inedită din clasamentul Ligii 1 a atras atenția statisticienilor de la FootballMeetsData, care au calculat șansele echipelor de a se califica în play-off.

„Sigur vom fi campioni!” Crețu, convins că FCSB își va reveni + Ce spune Lixandru despre adversarele din Europa League
Citește și
„Sigur vom fi campioni!” Crețu, convins că FCSB își va reveni + Ce spune Lixandru despre adversarele din Europa League
Citește mai mult
„Sigur vom fi campioni!” Crețu, convins că FCSB își va reveni + Ce spune Lixandru despre adversarele din Europa League

FCSB și CFR Cluj, sub 50% șanse de a se califica în play-off

Liderul Universitatea Craiova, care are patru puncte peste următoarele patru clasate, ar avea prezența aproape asigurată în play-off, având 99.8% șanse de calificare.

Favorite să ajungă în faza superioară a competiției mai sunt Rapid (90%), Dinamo (73%) și FC Botoșani (60%).

Prezentă de fiecare dată în play-off de la introducerea acestui sistem, în sezonul 2015/16, FCSB se află pe locul 13 în clasament, cu doar 7 puncte, însă păstrează 47% șanse de a termina în Top 6.

Dintre celelalte echipe, Universitatea Cluj are cel mai multe șanse de a intra în lupta pentru titlu (42%).

Campioană în cinci rânduri din momentul în care formatul campionatului a fost modificat, CFR Cluj este creditată cu 35% șanse de a ajunge în play-off, sub formații precum FC Argeș (39%) sau Farul Constanța (37%).

Gigi Becali crede în calificarea în play-off

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a prezis 5 din cele 6 componente ale play-off-ului acestei ediții din Liga 1.

Patronul campioanei en-titre crede că atât clubul său cât și CFR Cluj vor juca în faza superioară a campionatului.

Dinamo e greu să o scoți, rămâne în play-off. Craiova și Rapid deja sunt în play-off și Dinamo. Astea 3 nu mai discută de play-off.

După cred că suntem noi, CFR-ul și a 6-a nu știu… Argeș e echipă mică, dar o să piardă și vin în cap. Botoșaniul nu poate, Galațiul nu poate.

Una dintre Botoșani, Argeș, Farul poate… care să intre una dintre ele în play-off. Dar cred că va fi așa: Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR și a 6-a nu o știu”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova1023
2Botoșani1019
3Rapid1019
4Argeș1019
5Dinamo 1019
6Unirea Slobozia1017
7UTA Arad1015
8Farul1014
9U Cluj1013
10Oțelul1013
11Hermannstadt1010
12CFR Cluj98
13FCSB107
14Petrolul 106
15Csikszereda 94
16Metaloglobus 103

VIDEO. Golul marcat de Ramalho în Dinamo - Farul 1-1

Citește și

Când se joacă FCSB - U Craiova LPF a stabilit programul complet al rundei #12 din Liga 1
Superliga
16:45
Când se joacă FCSB - U Craiova LPF a stabilit programul complet al rundei #12 din Liga 1
Citește mai mult
Când se joacă FCSB - U Craiova LPF a stabilit programul complet al rundei #12 din Liga 1
Rapid răspunde acuzațiilor făcute de fani Ce spune clubul despre confiscarea materialelor facțiunii Original
Superliga
14:44
Rapid răspunde acuzațiilor făcute de fani Ce spune clubul despre confiscarea materialelor facțiunii Original
Citește mai mult
Rapid răspunde acuzațiilor făcute de fani Ce spune clubul despre confiscarea materialelor facțiunii Original

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
CFR Cluj Universitatea Craiova rapid fcsb superliga play-off
Știrile zilei din sport
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Tenis
23.09
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Citește mai mult
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Superliga
23.09
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Citește mai mult
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Superliga
23.09
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Citește mai mult
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Superliga
23.09
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Citește mai mult
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:01
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
10:12
ONU cere excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită
ONU cere  excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită
09:00
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
23:11
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Top stiri din sport
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Superliga
23.09
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Citește mai mult
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Nationala
23.09
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Citește mai mult
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Europa League
23.09
Pierderi mari pentru FCSB Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Citește mai mult
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Campionate
23.09
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Citește mai mult
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 12 rapid 22 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share