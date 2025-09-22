Rapid răspunde acuzațiilor făcute de fani Ce spune clubul despre confiscarea materialelor facțiunii Original

RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Clubul din Giulești a reacționat, după incidentele dinaintea partidei în care au fost implicați membrii ai facțiunii „Original 1923”.

Ultrașii au intrat în conflict cu Jandarmeria, după ce majoritatea materialelor cu care ar fi vrut să intre pe stadion le-au fost confiscate.

Ulterior, aceștia au acuzat clubul Rapid că „își cenzurează proprii suporteri”.

Rapid, poziție oficială după incidentele dinaintea partidei cu Hermannstadt

Formația din Giulești a oferit ca răspuns la problema facțiunii Original un comunicat mai vechi emis de club, în care a explicat care este motivul pentru care suporterilor li s-a interzis să intre în stadion cu diferite materiale.

Potrivit celor de la Rapid, grupul „Original”, care a părăsit Peluza Nord, în septembrie 2024, pentru a se muta în cealaltă peluză din Giuleşti, are destinat doar sectorul 106 al stadionului.

Ultrașii ar fi vrut să se extindă și în sectoarele 107 și 108, dar acestea nu sunt omologate pentru galerie, nefiind opozabile sectorului destinat galeriei oaspete.

Acesta a fost principalul motivul pentru care suporterii nu au fost lăsați să intre cu tot arsenalul din dotare.

„În urma discuțiilor purtate între club, Jandarmerie și reprezentanții Peluzei Sud, s-a stabilit ca sectorul 106 să fie ocupat de galeria organizată, cu posibilitatea extinderii parțiale în sectorul 107, dacă va fi necesar.

Menționăm că sectorul 106 este singurul omologat ca zonă destinată galeriei pe partea sudică a stadionului.

Solicitarea de a ocupa sectoarele 107 și 108 nu a putut fi acceptată, deoarece aceste zone nu sunt omologate pentru galerie, nefiind opozabile sectorului destinat galeriei oaspete.

Subliniem că nu este intenția clubului de a limita dreptul la exprimare sau de a îngrădi cultura tribunei. Din contră, clubul susține activ implicarea suporterilor și spectacolul din tribune, atâta timp cât se desfășoară în cadrul legal și în condiții de siguranță pentru toți participanții.

Ca dovadă a respectului clubului față de suporteri și a relației armonioase cu grupările din Peluza Sud, în sezonul precedent, clubul a suportat amenzi la fiecare partidă în parte pentru existența unei galerii organizate în Peluza Sud.

Respectăm tradiția și pasiunea tuturor celor care pun suflet pentru Rapid și rămânem deschiși unui dialog constructiv. Rapid va fi mereu al suporterilor săi, dar trebuie să funcționeze ca un club organizat, responsabil și corect față de toată comunitatea alb-vișinie”, a fost reacția clubului Rapid.

peste 500.000 de euro este suma amenzilor plătite de Rapid, în sezonul 2024-2025, din cauza comportamentului suporterilor

Poziția Jandarmeriei: „Organizatorul a refuzat accesul facțiunii în cauză cu diferite materiale”

Potrivit unui comunicat emis de Jandarmeria Capitalei, oficialii clubului Rapid le-au cerut forțelor de ordine să le interzisă suporterilor să pătrundă în stadion cu diverse materiale.

Trei bărbați au fost duși la secție și amendați cu câte 4.300 lei.

„Precizare meci de fotbal FC Rapid București - FC Hermannstadt

În legătură cu informațiile apărute în spațiul public, referitoare la activitatea unei facțiuni susținătoare a echipei FC Rapid București, facem următoarele precizări:

Organizatorul evenimentului sportiv este abilitat să permită sau să interzică recuzita galeriilor, după caz.

Astfel, organizatorul (n.r Rapid) a refuzat accesul facțiunii în cauză cu diferite materiale (bannere, tobe, megafoane etc.), context în care acesta a solicitat jandarmilor sprijinul pentru limitarea accesului cu aceste obiecte de recuzită.

În urma aplicării măsurilor specifice, un suporter rapidist a devenit agresiv verbal şi fizic față de forțele de ordine, la aflarea măsurilor luate de organizator fața de recuzita acestora.

În timpul imobilizării acestuia, alți doi suporteri au devenit agresivi față de forţele de ordine, necesitând imobilizarea şi conducerea celor trei persoane la secția de poliție, în vederea aplicării măsurilor legale care se impun.

Cei trei bărbați au fost sancționați contravențional cu șase amenzi, în valoare totală de 4300 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare.

