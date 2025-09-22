„Sigur vom fi campioni!” Crețu, convins că FCSB își va reveni + Ce spune Lixandru despre adversarele din Europa League

Experimentatul fundaș Valentin Crețu (36 de ani) e sigur că FCSB va reuși să revină în fruntea clasamentului din Liga 1.

Mijlocașul Mihai Lixandru (24 de ani) a vorbit despre șansele celor de la FCSB în acest sezon de Europa League.

Deși FCSB a început sezonul de Liga 1 într-un mod dezastruos, cu 7 puncte adunate după 10 etape, veteranul campioanei crede că echipa poate reveni la forma din sezonul precedent.

Valentin Crețu: „Sunt convins că și anul ăsta vom fi campioni”

„În fiecare an am început mai prost și ne-am revenit pe parcurs. Poate și anul ăsta este la fel și cu siguranță va fi, pentru că trebuie să revenim, n-avem încotro.

Am demonstrat mereu ce caractere puternice suntem și am dus-o până la final. Eu sunt convins că și anul ăsta vom fi campioni ”, a spus Vali Crețu.

Mihai Lixandru: „ Mi-am dorit adversare cât mai bune”

FCSB va evolua în faza principală din Europa League, după ce în sezonul precedent a ajuns până în faza optimilor de finală.

„Cred că e o grupă mai grea decât anul trecut. Poate așa, ca nume, mi-au mai dat anumiți prieteni mesaje să-mi spună că e o grupă mai ușoară. Dar, dacă te uiți, e o grupă mai grea decât anul trecut, cu echipe puternice, echipe care au jucat în Champions League. O să avem o toamnă grea.

Mi-am dorit advesare cât mai bune și cred că am primit. Îmi place să ne testăm și să vedem la ce nivel suntem.

Cred că avem șanse în orice meci și am văzut că în fotbal, în momentul de față, oricine poate să câștige cu oricine. Și sunt fericit că anul ăsta sunt sănătos și că pot evolua”, a spus Lixandru, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB

Go Ahead Eagles - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys

FCSB - Young Boys 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna

FCSB - Bologna 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB

Basel - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB

Steaua Roșie - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord

FCSB - Feyenoord 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

Dinamo Zagreb - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

