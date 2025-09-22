Când se joacă FCSB - U Craiova LPF a stabilit programul complet al rundei #12 din Liga 1

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #12 din Liga 1, în care se va disputa și derby-ul FCSB - Universitatea Craiova

Partida reprezentantelor României din cupele europene este progamată, duminică, 5 octombrie, cu începere de la ora 20:30.

Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa va începe vineri, 3 octombrie, cu duelul Unirea Slobozia - Dinamo și se va încheia luni, 6 octombrie, la Botoșani, când echipa locală va da piept cu UTA Arad.

Totodată, runda programează și duelul FCSB - Universitatea Craiova, derby-ul reprezentantelor României în cupele europene, dar și partida Rapid - Farul Constanța.

Programul complet al etapei #12 din Liga 1

Vineri, 3 octombrie 2025

Unirea Slobozia – Dinamo București, ora 20:30

Sâmbătă, 4 octombrie

Csikszereda – FC Universitatea Cluj, ora 15:00

FC Argeș – FC Petrolul, ora 17:30

FC Rapid – FC Farul Constanța, ora 20:30

Duminică, 5 octombrie

FC CFR 1907 Cluj – AFC Hermannstadt, ora 15:00

FCSB – Universitatea Craiova, ora 20:30

Luni, 6 octombrie

SC Oțelul Galați – FC Metaloglobus, ora 17:30

FC Botoșani – UTA Arad, ora 20:30

FCSB și Universitatea Craiova, debutează în Europa înainte de confruntarea directă

Până la duelul din etapa #12, FCSB urmează să debuteze în Europa League, iar Universitatea Craiova în Conference League.

Campioana României are programate două meciuri europene înaintea partidei cu oltenii: pe 25 septembrie cu Go Ahead Eagles, în deplasare, respectiv pe 2 octombrie, cu Young Boys Berna, pe teren propriu.

De cealaltă parte, formația lui Rădoi va disputa o singură confruntare în cea de-a treia competiție intercluburi, în deplasare, cu Rakow, pe 2 octombrie.

Pe plan intern, cele două echipe se află la poli diametrali opuși. Universitatea Craiova este lider, cu 23 de puncte, după primele 10 etape, în timp ce FCSB pare că nu se regăsește.

Trupa lui Charalambous ocupă doar locul 13, cu 7 puncte.

