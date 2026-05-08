Donald Trump a reacționat când a aflat că prețul cel mai mic al biletelor pentru majoritatea spectatorilor este de 1.120 de dolari la primul meci al naționalei SUA la Campionatul Mondial (11 iunie-19 iulie 2026).

Cel mai scump Campionat Mondial, așa cum se așteaptă să fie turneul final american, va avea și asemenea prețuri la bilete.

La primul meci al naționalei Statelor Unite, împotriva Paraguayului, de exemplu, cele mai ieftine locuri vor costa pentru majoritatea fanilor 1.120 de dolari, potrivit The Guardian.

Miliardarul Trump e surprins de prețul biletelor la CM: „Nu aș plăti”

Donald Trump a fost întrebat într-un interviu pentru Washington Post cum i se pare acest preț, președintele răspunzând: „Nu aș plăti! Cu siguranță, mi-ar plăcea să fiu acolo. Dar, sincer, nu aș plăti”.

Donald Trump e președintele SUA din 20 ianuarie 2025.

Trump, 80 de ani pe 14 iunie, are o avere estimată de Forbes la 6,5 miliarde de dolari.

A continuat răspunsul în direcția dorită de el, politică, a susținătorilor lui.

Dacă toți oamenii care îl iubesc pe Donald Trump nu ar putea merge, aș fi dezamăgit. Mi-ar plăcea ca oamenii care au votat cu mine să poată merge. Donald Trump, președintele SUA

A nuanțat ulterior declarația: „Totuși, știți, în același timp, este un succes uimitor”. Referindu-se la Mondialul lui Gianni Infantino.

Cum explică Infantino prețurile dinamice și mari: „Aplicăm tarifele pieței”

Președintele FIFA crede că sistemul ales de forul mondial pentru această competiție, cu prețuri dinamice la bilete care cresc în funcție de cerere și cu tichete revândute pe site-uri oficiale (din care FIFA își ia alți bani, 15% și de la vânzător, și de la cumpărător), este cel corect pentru CM 2026.

Infantino va candida în martie 2027 pentru al 4-lea mandat ca președinte FIFA.

„Trebuie să ne uităm la piață și suntem pe o piață în care divertismentul este cel mai dezvoltat din lume. Așadar, aplicăm tarifele pieței”, a spus Infantino.

„În SUA este permisă revânzarea biletelor. Dacă oferi bilete la un preț prea mic, aceste bilete vor fi revândute la un preț mult mai mare”, a afirmat Infantino.

În Statele Unite nu poți să asiști la un meci profesionist de top pentru mai puțin de 300 de dolari. Gianni Infantino, președintele FIFA

