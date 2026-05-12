Alertă teroristă maximă la CM Ce s-ar putea întâmpla la Mondial, cine ar putea ataca și care e punctul vulnerabil al securității SUA: „Gaz peste foc"
Un Mondial care ar putea fi în pericol. Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 10:59
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 10:59
  • Campionatul Mondial, posibilă țintă a „lupilor singuratici” sau a organizațiilor teroriste. 
  • Îngrijorare în Statele Unite, unde se vor juca 78 din cele 104 meciuri ale turneului final. 

Cea mai mare competiție a fotbalului e acum și mai mare. Campionatul Mondial din această vară are 48 de echipe, nu 32, ca la ultimele ediții, și 104 meciuri, cu 40 mai multe decât în trecut.

Se joacă în 16 orașe din cele trei țări-gazdă, SUA, Canada și Mexic, dar greutatea apasă în special pe Statele Unite.

Acolo vor fi 75% din totalul partidelor, în cele 11 orașe americane.

Războiul din Iran îngrijorează. Primejdia „lupilor singuratici”!

De aceea, și teama unor posibile atentate se simte cel mai puternic în SUA.

Experții au ajuns la concluzia că există un risc terorist ridicat în America, spun ce s-ar putea întâmpla, cine ar putea ataca și care sunt punctele vulnerabile ale sistemului de securitate.

Cum conflictul Washington - Teheran nu s-a încheiat, acest război ar putea declanșa reacții extreme în timpul turneului final. S-a vorbit despre posibilitatea ca Iranul să activeze celule teroriste „adormite”.

Primejdia „lupilor singuratici”, indivizi radicalizați care ar putea acționa singuri, e foarte mare.

Vom avea mulțimi de oameni și în afara stadioanelor. Va exista vulnerabilitatea dronelor, omniprezente, ușor de stăpânit de indivizi sau grupuri nestatale, inclusiv grupuri teroriste Colin Clarke, director Soufan Group (firmă de consultanță în securitate)

Un singur meci e „eveniment național special de securitate” în SUA, la Mondial

Potrivit The Guardian, din cele 78 de meciuri programate pe teritoriul SUA, unul singur este considerat „eveniment național special de securitate”. Finala din 19 iulie, care se va juca pe „MetLife Stadium” din New York/New Jersey.

Ceea ce înseamnă că operațiunea federală va fi condusă de Serviciul Secret, cu ajutorul FBI și coordonarea FEMA (Agenția Federală pentru Controlul Urgențelor) în situații de urgență.

Trupele americane, acționând în timpul unui protest, pe 1 mai, la Los Angeles.

Vor fi măsuri maxime de siguranță: ”Perimetre de securitate consolidate, verificare magnetometrică, restricții temporare de zbor aplicate de Administrația Federală a Aviației, sisteme anti-drone și monitorizare continuă a combaterii terorismului în cadrul agențiilor federale, statale și locale”.

Celelalte 77 de partide au nivel de evaluare 1 sau 2 în ierarhia riscului pentru evenimente. Sunt supravegheate tot de trupele federale.

625 de milioane de dolari
a alocat FEMA pentru securitatea CM 2026 și pregătirea situațiilor de urgență

Alertă FBI: „Posibilitate reală să se întâmple ceva rău. Avem lacune”

Specialiștii se tem inclusiv de lipsa coordonării în sistemul defensiv american.

„Am observat că avem lacune în securitatea noastră când diferite agenții, cum ar fi Securitatea Internă, FBI și ofițerii de poliție locali, nu reușesc să comunice. Aceasta este cea mai mare problemă a noastră”, a avertizat pentru The Guardian Tracy Walder, fost agent special CIA și FBI, care lucra pentru CIA în 2001, la atentatele teroriste din 11 septembrie.

Scutierii poliției, în California.

La o reuniune de pregătire organizată de FBI în martie, agenții au spus că sunt „alarmați. Sunt multe lucruri de rezolvat”.

Unul dintre ei a afirmat, sub protecția anonimatului, că „există o posibilitate reală să se întâmple ceva rău”.

Departamentul pentru Securitate Internă (n.r. DHS) colaborează nonstop cu partenerii federali, statali și locali pentru a identifica și înlătura potențiale amenințări la meciurile Cupei Mondiale într-o perioadă când turismul va înregistra o creștere majoră. Suntem conștienți de pericolul „lupilor singuratici” sau al celulelor mici care pot comite acte de violență Comunicat DHS

Iran-SUA și Arabia Saudită: „Ca și cum ai adăuga gaz pe foc”

Nu doar stadioanele trebuie protejate, ci și fan-fest-urile, hotelurile, centrele de transport. Orice loc unde se adună mulți oameni poate fi o țintă.

Jurnaliștii britanici amintesc și că, pe 3 iulie, chiar înaintea Zilei Independenței, s-ar putea juca Iran - SUA, în „16-imile” CM, în apropiere de Dallas, Texas, același stat cu Houston, unde familia regală saudită a rezervat un hotel întreg pentru perioada Mondialului.

Apropierea Iranului de Arabia Saudită e alt motiv de îngrijorare: „Ca și cum ai adăuga gaz pe foc”, a atenționat o sursă The Guardian.

