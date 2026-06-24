COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo +19 foto
GOLAZO.ro a vizitat azi cel mai mare stadion al țării și a observat cum se prezintă suprafața de joc cu o lună înaintea debutului Superligii
Superliga

COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 15:58
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 15:59
  • Evenimentele din ultimele luni au distrus complet gazonul de pe Arena Naționala
  • GOLAZO.ro a vizitat azi cel mai mare stadion al țării și a observat cum se prezintă suprafața de joc cu o lună înaintea debutului Superligii
  • Stadionul va mai găzdui un eveniment important la mijlocul lunii viitoare, așa că cel mai probabil abia din august ar putea fi folosit de FCSB și Dinamo
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Arena Națională traversează din nou momente dificile din punctul de vedere al suprafeței de joc. După o serie de concerte și evenimente organizate pe cel mai mare stadion al țării, gazonul a ajuns într-o stare impracticabilă.

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Imaginile surprinse în interiorul stadionului arată o suprafață distrusă, cu zone întinse de iarbă uscată, porțiuni complet compromise și un aspect general care amintește mai degrabă de un câmp secetos decât de un teren de fotbal.

Cum arată acum gazonul de pe Arena Națională

Privit de la înălțime, terenul și-a pierdut aproape complet culoarea verde obișnuită.

În multe zone predomină nuanțele de galben, maroi, semn clar al uscării și deteriorării ierbii. Sunt vizibile suprafețe mari în care iarba a dispărut aproape complet, lăsând loc unor pete de pământ sau unor resturi de vegetație arsă.

Cele mai vizibile sunt în zona centrală și în apropierea careurilor, acolo unde se observă porțiuni întinse și diferențe evidente de nivel și culoare. Din imaginile surprinse din aer se disting urmele lăsate de scenele temporare montate pentru evenimente, dar și efectele lipsei luminii și ventilației asupra gazonului.

În anumite zone iarba pare complet arsă, iar în altele se observă doar mici insule verzi.

Concertele au distrus complet suprafața de joc

În ultimele luni Arena Națională a fost folosită intens pentru evenimente non-sportive.

Pe 13 mai, stadionul a găzduit concertul Metallica, unul dintre cele mai mari evenimente organizate în ultimii ani în România. La doar zece zile distanță a urmat concertul lui Max Korzh, iar ulterior arena a fost ocupată și pentru show-ul Iron Maiden.

Deși organizatorii folosesc sisteme speciale de protecție pentru gazon, impactul unor astfel de producții este inevitabil. Greutatea scenelor, traficul intens al echipamentelor, lipsa luminii naturale și timpul redus de refacere dintre evenimente au afectat masiv suprafața de joc.

Festivalul Kapital, care ar fi adus o problemă suplimentară asupra terenului, a fost anulat, însă chiar și fără acesta efectele concertelor deja organizate sunt evidente.

Arena Nationala in iunie 2026 FOTO GOLAZO (15).jpg
Arena Nationala in iunie 2026 FOTO GOLAZO (15).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Arena Nationala in iunie 2026 FOTO GOLAZO (1).jpg Arena Nationala in iunie 2026 FOTO GOLAZO (2).jpg Arena Nationala in iunie 2026 FOTO GOLAZO (3).jpg Arena Nationala in iunie 2026 FOTO GOLAZO (4).jpg Arena Nationala in iunie 2026 FOTO GOLAZO (5).jpg
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Arena Națională va continua să fie ocupată și în perioada următoare

Problemele nu se opresc însă aici. Calendarul stadionului rămâne extrem de încărcat și în următoarele luni.

Arena Națională va fi ocupată în weekend-ul 18-20 septembrie, atunci când este programată etapa a 10-a din Superliga. Motivul îl reprezintă organizarea evenimentului Asia Fest, ceea ce înseamnă că fotbalul va fi din nou blocat pe cel mai mare stadion al țării în acea perioadă.

Prima etapă din noul sezon se joacă fără Arena Națională

Nici startul noului sezon nu va beneficia de disponibilitatea stadionului.

În weekend-ul 17-19 iulie, atunci când este programată prima rundă din noua ediție a Superligii, Arena Națională va găzdui evenimentul Bucharest Town Charity Run.

Astfel, Dinamo și FCSB vor fi nevoite să găsească soluții alternative. În funcție de programul stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal, cele două cluburi ar putea juca în deplasare sau ar putea apela la variante precum stadionul Arcul de Triumf ori stadionul Steaua.

Când ar putea reveni fotbalul pe Arena Națională

Având în vedere starea actuală a gazonului și numărul evenimentelor programate în perioada următoare, perspectivele nu sunt dintre cele mai optimiste.

În prezent, cel mai realist scenariu pare ca Arena Națională să revină în circuitul fotbalistic abia la începutul lunii august, după ce lucrările de înlocuire a gazonului vor fi finalizate.

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