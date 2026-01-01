„Putem lua titlul”  A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și  are planuri mărețe +10 foto
Dinamo
Superliga

„Putem lua titlul” A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și are planuri mărețe

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.01.2026, ora 09:42
alt-text Actualizat: 01.01.2026, ora 09:42
  • Alberto Soro (26 de ani), jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre obiectivele clubului din acest sezon.
  • Spaniolul a devenit treptat unul din oamenii de bază ai lui Dinamo, chiar dacă la începutul stagiunii nu intrase în planurile lui Zeljko Kopic (48 de ani).

În primele 10 etape ale sezonului, Alberto Soro nu a bifat niciun minut în tricoul „câinilor”.

Cu toate acestea, aripa dreapta a reușit să se impună la Dinamo, remarcându-se, în special, după golul victoriei marcat în prelungirile partidei cu CFR, 2-1, din etapa 15 din Liga 1.

FC Botoșani se întărește  Trupa lui Leo Grozavu ar dori să transfere un fost jucător de la FCSB
Citește și
FC Botoșani se întărește Trupa lui Leo Grozavu ar dori să transfere un fost jucător de la FCSB
Citește mai mult
FC Botoșani se întărește  Trupa lui Leo Grozavu ar dori să transfere un fost jucător de la FCSB

Alberto Soro, despre șansele lui Dinamo la titlu: „Suntem acolo”

Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 4 în Liga 1, la doar două puncte în spatele liderului Craiova, iar Alberto Soro se gândește la câștigarea campionatului.

„Da, cred asta (n.r. - că Dinamo poate câștiga campionatul). Suntem acolo, dar trebuie să fim realiști. Trebuie să muncim din greu în fiecare zi, pentru că fiecare meci din acest campionat este foarte dificil”, a declarat Alberto Soro, conform gsp.ro.

Mai sunt 9 etape de disputat din sezonul regulat, iar, momentan, Soro se gândește doar la obținerea unui loc în play-off, chiar visează la titlu.

„Pentru mine și pentru echipă, obiectivul este să continuăm în această formă și să ajungem în play-off, în primul rând. Apoi să continuăm meci cu meci, așa cum facem acum. Dacă menținem această stare, putem visa frumos”.

FOTO. Golul lui Soro în Dinamo - CFR 2-1

Galerie foto (10 imagini)

Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1
+10 Foto
labels.photo-gallery

Cât despre reușita din prelungirile partidei cu CFR din etapa 15, jucătorul spaniol a spus: „A fost foarte bun, foarte important pentru echipă și pentru mine. A fost o noapte de neuitat”.

Alberto Soro: „La început a fost mai dificil”

În primele 10 etape, Zeljko Kopic nu s-a bazat deloc pe serviciile lui Alberto Soro. Spaniolul a reușit să se impună pe parcurs la Dinamo, iar acum a vorbit despre evoluțiile sale din această stagiune.

„La început a fost mai dificil pentru mine, dar singurul lucru pe care l-am putut face a fost să muncesc în fiecare zi. Asta pot face cel mai bine.

Această situație face parte din fotbal. Dar în mintea mea a fost mereu doar muncă, muncă zilnică. Aveam contract, așa că eram foarte calm în această situație.

Eu îmi fac mereu treaba. Când a venit oportunitatea, eram pregătit și am putut juca așa cum simțeam. Cred că asta e adevărat: când a venit șansa, eram pregătit”, a mai declarat Alberto Soro.

Aripa dreapta a lui Dinamo a învățat și o lecție importantă în acest sezon.

Reziliența. Să nu renunți niciodată. Nu contează dacă lucrurile nu merg bine. Tatăl meu m-a învățat că în viață trebuie să te concentrezi pe muncă și pe tine însuți. Doar așa poți obține rezultate bune Alberto Soro, jucător Dinamo

Soro, despre relația cu Zeljko Kopic: „Vreau să învăț de la el”

Jucătorul venit gratis de la Granada, în 2024, a explicat și cum se înțelege cu antrenorul Zeljko Kopic.

„Vreau să mă îmbunătățesc și să învăț de la el. Este o relație bună.

A fost importantă (n.r. - încrederea arătată de Kopic), pentru că la fiecare antrenament a arătat că nu contează dacă jucam sau nu. La fiecare antrenament am încercat să dau tot ce am și să mă îmbunătățesc”, a încheiat Alberto Soro.

500.000 de euro
este cota de piață a lui Alberto Soro, conform Transfermarkt

Alberto Soro a sosit gratis la Dinamo, în 2024, de la Granada. După 6 luni petrecute în „Ștefan cel Mare”, fotbalistul a fost împrumutat tot pentru jumătate de an la formația portugheză Chaves.

A revenit la echipa pregătită de croatul Zeljko Kopic în vara acestui an, iar acum a devenit un jucător important din lotul lui Dinamo.

20 de meciuri
și 3 goluri a reușit Alberto Soro pentru Dinamo

Citește și

„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Handbal
21:29
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Citește mai mult
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Superliga
21:25
Revine Hagi în antrenorat? Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Citește mai mult
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
dinamo liga 1 zeljko kopic alberto soro
Știrile zilei din sport
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Superliga
14:42
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Citește mai mult
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Nationala
12:57
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Citește mai mult
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Superliga
09:41
„Nu era de FCSB” Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Citește mai mult
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Campionate
09:49
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Citește mai mult
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:22
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
18:45
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
17:46
Debut pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United: va juca împotriva lui Lionel Messi
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
18:19
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Top stiri din sport
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Superliga
15:24
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Citește mai mult
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Handbal
16:11
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Citește mai mult
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Dan Udrea Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Opinii
14:02
Dan Udrea Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Citește mai mult
Dan Udrea Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume
Moto GP
11:32
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume
Citește mai mult
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 13 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share