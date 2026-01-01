„Putem lua titlul” A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și are planuri mărețe

Alberto Soro (26 de ani), jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre obiectivele clubului din acest sezon.

Spaniolul a devenit treptat unul din oamenii de bază ai lui Dinamo, chiar dacă la începutul stagiunii nu intrase în planurile lui Zeljko Kopic (48 de ani).

În primele 10 etape ale sezonului, Alberto Soro nu a bifat niciun minut în tricoul „câinilor”.

Cu toate acestea, aripa dreapta a reușit să se impună la Dinamo, remarcându-se, în special, după golul victoriei marcat în prelungirile partidei cu CFR, 2-1, din etapa 15 din Liga 1.

Alberto Soro, despre șansele lui Dinamo la titlu: „Suntem acolo”

Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 4 în Liga 1, la doar două puncte în spatele liderului Craiova, iar Alberto Soro se gândește la câștigarea campionatului.

„Da, cred asta (n.r. - că Dinamo poate câștiga campionatul). Suntem acolo, dar trebuie să fim realiști. Trebuie să muncim din greu în fiecare zi, pentru că fiecare meci din acest campionat este foarte dificil”, a declarat Alberto Soro, conform gsp.ro.

Mai sunt 9 etape de disputat din sezonul regulat, iar, momentan, Soro se gândește doar la obținerea unui loc în play-off, chiar visează la titlu.

„Pentru mine și pentru echipă, obiectivul este să continuăm în această formă și să ajungem în play-off, în primul rând. Apoi să continuăm meci cu meci, așa cum facem acum. Dacă menținem această stare, putem visa frumos”.

FOTO. Golul lui Soro în Dinamo - CFR 2-1

Cât despre reușita din prelungirile partidei cu CFR din etapa 15, jucătorul spaniol a spus: „A fost foarte bun, foarte important pentru echipă și pentru mine. A fost o noapte de neuitat”.

Alberto Soro: „La început a fost mai dificil”

În primele 10 etape, Zeljko Kopic nu s-a bazat deloc pe serviciile lui Alberto Soro. Spaniolul a reușit să se impună pe parcurs la Dinamo, iar acum a vorbit despre evoluțiile sale din această stagiune.

„La început a fost mai dificil pentru mine, dar singurul lucru pe care l-am putut face a fost să muncesc în fiecare zi. Asta pot face cel mai bine.

Această situație face parte din fotbal. Dar în mintea mea a fost mereu doar muncă, muncă zilnică. Aveam contract, așa că eram foarte calm în această situație.

Eu îmi fac mereu treaba. Când a venit oportunitatea, eram pregătit și am putut juca așa cum simțeam. Cred că asta e adevărat: când a venit șansa, eram pregătit”, a mai declarat Alberto Soro.

Aripa dreapta a lui Dinamo a învățat și o lecție importantă în acest sezon.

Reziliența. Să nu renunți niciodată. Nu contează dacă lucrurile nu merg bine. Tatăl meu m-a învățat că în viață trebuie să te concentrezi pe muncă și pe tine însuți. Doar așa poți obține rezultate bune Alberto Soro, jucător Dinamo

Soro, despre relația cu Zeljko Kopic: „Vreau să învăț de la el”

Jucătorul venit gratis de la Granada, în 2024, a explicat și cum se înțelege cu antrenorul Zeljko Kopic.

„Vreau să mă îmbunătățesc și să învăț de la el. Este o relație bună.

A fost importantă (n.r. - încrederea arătată de Kopic), pentru că la fiecare antrenament a arătat că nu contează dacă jucam sau nu. La fiecare antrenament am încercat să dau tot ce am și să mă îmbunătățesc”, a încheiat Alberto Soro.

500.000 de euro este cota de piață a lui Alberto Soro, conform Transfermarkt

Alberto Soro a sosit gratis la Dinamo, în 2024, de la Granada. După 6 luni petrecute în „Ștefan cel Mare”, fotbalistul a fost împrumutat tot pentru jumătate de an la formația portugheză Chaves.

A revenit la echipa pregătită de croatul Zeljko Kopic în vara acestui an, iar acum a devenit un jucător important din lotul lui Dinamo.

20 de meciuri și 3 goluri a reușit Alberto Soro pentru Dinamo

