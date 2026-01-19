Senegal - Maroc 1-0 . Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a emis un comunicat cu privire la incidentele din finala Cupei Africii pe Națiuni.

Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a emis un comunicat cu privire la incidentele din finala Cupei Africii pe Națiuni. Senegalul a ieșit de pe teren, la insistențele selecționerului Pape Thiaw (44 de ani), după ce gazdele turneului au primit un penalty în prelungiri.

După o pauză de aproximativ 15 minute, lovitura de la 11 metri a fost executată în cele din urmă de Brahim Diaz, golgheterul turneului și motorul Marocului în drumul spre finală.

Starul lui Real Madrid a încercat o „scăriță”, însă portarul Edouard Mendy i-a ghicit intenția și a rămas pe centru. A reținut balonul fără emoții și a împins meciul în prelungiri.

Gianni Infantino, după haosul de la finala Cupei Africii: „Martori la scene oribile!”

Președintele FIFA a emis un comunicat pe rețelele de socializare la scurt timp după finalul partidei, în care a criticat dur comportamentul naționalei Senegalului.

„Felicit Senegalul pentru câștigarea Cupei Africii și, de asemenea, Marocul pentru un turneu fantastic, atât ca vicecampioni, cât și ca gazde excepționale.

Din păcate, am fost martori și la scene inacceptabile pe teren și în tribune.

Condamnăm ferm comportamentul unor fani, precum și al unor jucători și membri ai personalului senegalez. Este inacceptabil să părăsești terenul în acest mod și, de asemenea, violența nu poate fi tolerată în sportul nostru.

Pur și simplu nu este corect. Trebuie să respectăm întotdeauna deciziile luate de arbitri pe teren și în afara lui.

Echipele trebuie să concureze pe teren și în conformitate cu Legile Jocului, deoarece orice altceva pune în pericol însăși esența fotbalului.

În plus, este responsabilitatea echipelor și a jucătorilor să acționeze responsabil și să dea un exemplu fanilor de pe stadioane și milioanelor de telespectatori din întreaga lume.

Scenele oribile la care am fost martori trebuie condamnate și nu se vor repeta niciodată.

Am reiterat că nu își au locul în fotbal și mă aștept ca organismele disciplinare relevante ale CAF să ia măsurile corespunzătoare” a scris Infantino pe contul personal de Instagram.

Senegal riscă sancțiuni drastice

Conform regulamentului Cupei Africii pe Națiuni, Senegalul riscă o amendă cuprinsă între 50.000 și 100.000 de euro pentru indisciplina delegației și a suporterilor.

De asemenea, antrenorii și jucătorii implicați vor fi suspendați între 4 și 6 meciuri, suspendări care ar putea fi executate la Campionatul Mondial, ceea ce ar duce la ratarea acestuia, scrie as.com. Senegal va înfrunta la grupa de la CM 2026 pe Franța, Norvegia și Bolivia, Surinam sau Irak.

În plus, meciurile viitoare de pe teren propriu se vor juca fără spectatori, iar suporterilor senegalezi li se va interzice să călătorească la turneul final.

În cazul Marocului, nu au fost încă anunțate măsuri concrete, însă sunt investigate mai multe incidente, inclusiv cele legate de copiii de mingi, care au încercat să fure prosopul cu care portarul Eduard Mendy se ștergea în timpul prelungirilor, la fel cum procedaseră și cu nigerianul Nwabali în semifinale, înaintea loviturilor de departajare.

