Autocarul lui Sepsi, vandalizat  Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului

Autocarul academiei clubului Sepsi a fost vandalizat sâmbătă noaptea, la Craiova.

Clubul din Sfântu Gheorghe va lua măsuri și va înainta o plângere oficială către organele competente.

Cei responsabili ar fi câțiva dintre membrii grupului „Boys Craiova”, care fac parte din Peluza Sud Craiova.

Autocarul celor de la Sepsi a fost vandalizat

În noaptea de 1 spre 2 noiembrie, la Craiova, autocarul academiei clubului Sepsi a fost vandalizat. Ultrașii au scris „România” pe ambele părți ale vehiculului.

Clubul Sepsi a transmis un comunicat oficial pe rețelele de socializare în care anunță că va înainta o plângere oficială către organele competente.

„Clubul Sepsi OSK condamnă cu fermitate actul de vandalism petrecut în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, la Craiova, asupra autobuzului Academiei clubului. Vehiculul a fost găsit în această dimineață deteriorat, fiind vopsit cu spray-uri.

Considerăm acest gest ca fiind profund regretabil și complet străin de spiritul sportiv și de valorile fundamentale pe care fotbalul le promovează – respectul și fair-play-ul.

Clubul Sepsi OSK va înainta o plângere oficială către organele competente, solicitând identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate”, a transmis clubul din Sfântu Gheorghe pe Facebook.

În postarea publicată de Sepsi apar și doi ultrași care țin în mână steagul României, chiar în fața autocarului vandalizat.

În Liga 2, Sepsi ocupă poziția 11, cu 20 de puncte obținute după 11 partide disputate.

