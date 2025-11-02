Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei

George Neagu
Publicat: 02.11.2025, ora 15:08
alt-text Actualizat: 02.11.2025, ora 15:08
  • Fulham - Wolverhampton 3-0. Vitor Pereira (57 de ani) a fost demis din postura de antrenor al oaspeților după rezultatele dezamăgitoare din acest sezon.
  • Tehnicianul portughez își reînnoise contractul cu formația engleză în urmă cu 45 de zile.

Până în prezent, în Premier League, Ange Postecoglou, Graham Potter și Nuno Espirito Santo au mai fost demiși din funcție.

Vitor Pereira a fost demis de Wolverhampton

Acest început de sezon din Premier League a fost dezastruos atât pentru Vitor Pereira, cât și pentru Wolverhampton.

După înfrângerea de duminică, 0-3 cu Fulham, Wolverhampton a decis să-l demită din funcție pe Vitor Pereira, tehnician care a venit în 2024 la echipă.

Formația engleză nu a reușit să obțină nicio victorie după 10 etape și se află pe ultimul loc în clasament, cu doar 2 puncte, și este una dintre principalele favorite la retrogradare.

După înfrângerea 2-3 cu Burnley, de pe 26 octombrie, fanii celor de la Wolves au fost fost nervoși și au scandat către Pereira: „Vei fi concediat dimineață!”.

La finalul acelei partide, antrenorul a spus: „Acum două luni, mi-au scandat numele datorită muncii pe care am depus-o sezonul trecut și pentru că jucăm în Premier League, nu în Championship.

Dar înțeleg că acum, fără rezultate, acesta este fotbalul, iar ei îmi scandează numele poate pentru a mă concedia.

La finalul acestui meci, dacă aș fi fost suporter, m-aș fi simțit mândru de echipa mea, pentru că a muncit și jucătorii au dat dovadă de mentalitate”, a declarat atunci Vitor Pereira, potrivit nytimes.com.

Înțelegem frustrarea oamenilor și a suporterilor, dar trebuie să spun că, dacă luptăm uniți alături de ei, putem câștiga meciuri, putem concura și ne putem atinge obiectivele, fără ei este imposibil Vitor Pereira

În decembrie 2024, Vitor Pereira l-a înlocuit pe Gary O'Neil, echipa ocupând locul 19 în Premier League, cu doar șase puncte din primele 19 meciuri.

Cu zece victorii din cele 22 de meciuri rămase din campionat, antrenorul portughez a dus-o pe Wolverhampton pe locul 16, evitând retrogradarea.

Reacția clubului Wolverhampton

Imediat după înfrângerea de duminică, în fața lui Fulham, 0-3, Wolverhampton a transmis că Vitor Pereira nu mai este antrenorul echipei.

James Collins și Richard Walker, antrenorii principali ai echipelor U21, respectiv U18, vor prelua antrenamentele până când clubul va găsi un nou tehnician.

„Vitor și echipa sa au muncit neîncetat pentru Wolves și ne-au ajutat să trecem printr-o perioadă dificilă în sezonul trecut, lucru pentru care le suntem recunoscători.

Din păcate, începutul acestui sezon a fost dezamăgitor și, în ciuda dorinței noastre puternice de a-i acorda antrenorului principal timp și meciuri pentru a găsi o soluție de îmbunătățire, am ajuns într-un punct în care trebuie să facem o schimbare.

Le mulțumim lui Vitor și staff-ului său pentru eforturile depuse și le urăm toate cele bune pentru viitor”, a transmis președintele executiv al clubului, Jeff Shi, potrivit site-ului oficial.

38 de meciuri
a antrenat-o Vitor Pereira pe Wolverhampton

În locul lui Vitor Pereira, la Wolverhampton ar putea veni nume precum Brendan Rodgers, Erik ten Hag, Sergio Conceicao, Ole Gunnar Solskjaer sau Frank Lampard, potrivit sportbible.com.

