Vede titlul la Craiova Gică Craioveanu, după victoria oltenilor cu CFR Cluj: „Cred că Dinamo ne va ajuta să fim campioni"
Publicat: 07.04.2026, ora 11:28
Actualizat: 07.04.2026, ora 11:29
  • U CRAIOVA - CFR CLUJ 2-0. Gică Craioveanu (58 de ani), fost internațional român, a vorbit lupta la titlu după victoria oltenilor și consideră că echipa pregătită de Filipe Coelho este, în acest moment, principala favorită.

U Craiova ocupă locul al doilea în play-off, la egalitate de puncte cu liderul U Cluj. Rapid se află pe poziția a treia, la cinci puncte în spate, cu șapte etape rămase până la finalul competiției.

Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Citește și
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Citește mai mult
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid

U Craiova - CFR Cluj 2-0. Craioveanu: „Cred că Dinamo ne va ajuta să fim campioni”

„Este o victorie uriașă pentru moralul jucătorilor, îți permite să joci contra celor de la U Cluj mult mai relaxat. Eu cred că suntem peste U Cluj, cu tot respectul pe care îl am pentru ei. Au jucători importanți, jucători care au fost la noi. Au un antrenor extraordinar, dar consider că Universitatea, în momentul actual, arată foarte bine.

La noi, la olteni, a fost cam așa tot timpul, când lucrurile merg bine inventăm noi ceva să meargă rău. Am văzut-o în tur când echipa mergea foarte bine, a urmat o scădere. Apoi a venit cazul Mirel, iar echipa a avut o prestație mai puțin bună.

Acum cred că echipa este la un nivel bun, a știut să sufere cu Dinamo (n.r. - 1-0, în etapa #2 din play-off), a câștigat pe merit. A știut să sufere azi, a câștigat pe merit. Deci, eu cred că echipa e cea mai mare favorită la titlu”, a spus fostul fotbalist, conform digisport.ro.

În opinia fostului jucător de la Villarreal, lupta pentru trofeu nu va fi decisă doar de duelurile directe dintre candidate, ci și de rezultatele obținute de celelalte echipe din play-off.

„Paradoxal, eu cred că vor influența acest campionat Dinamo și FC Argeș, mai ales Dinamo. Cred că Dinamo ne va ajuta să fim campioni. Așa m-am gândit de foarte mult timp și pare că așa va fi.

Eu cred că legăm 4 victorii, două au fost, vor mai veni două. Iar după, echipa va fi pe val. Dacă nu vor interveni accidentări, nu avem de ce să ne temem.

Acum ne batem cu U Cluj, fără discuții. CFR are potențial, un antrenor foarte bun, dar acest rezultat, pentru moralul lor, nu e ok”, a mai spus Craioveanu.

Programul celor de la U Craiova în Superliga:

  • 13 aprilie: U Cluj - U Craiova
  • 19 aprilie: U Craiova - Rapid
  • 25 aprilie: FC Argeș - U Craiova
  • 2 mai: U Craiova - Dinamo
  • 9 mai: CFR - U Craiova
  • 16 mai: U Craiova - U Cluj
  • 23 mai: Rapid - U Craiova

Clasamentul în play-off-ul Superligii

EchipăMeciuriPuncte
1. U Cluj336
2. U Craiova336
3. Rapid 331
4. CFR Cluj330
5. FC Argeș329
6. Dinamo 327

Partida din Bănie a fost echilibrată în prima repriză, încheiată fără gol, 0-0. După pauză, Anzor Mekvabishvili, a deschis scorul în minutul 56, cu o execuție spectaculoasă.

La doar cinci minute distanță, Al-Hamlawi a marcat pentru 2-0, stabilind și scorul final.

„Bancu e cel mai important jucător al echipei, e liderul vestiarului. Dar, Ștefan (n.r. - Baiaram) s-a achitat foarte bine de sarcini, a avut momente bune, momente mai puțin inspirate, ca toată lumea.

Nu poți să ai 90 de minute la un nivel senzațional, altfel era pe la Milan sau pe la Real Madrid. Echipa a arătat foarte bine, mă bucur cel mai mult pentru victorie, pentru Mister și pentru Anzor.

Anzor, o repet, toată lumea îmi spune că sunt căpiat, dar mi se pare un jucător-cheie al echipei. El și Cicâldău sunt cei mai importanți jucători ai Craiovei în momentul actual”, a mai spus fostul fotbalist.

VIDEO. Golul înscris de Anzor în U Craiova - CFR Cluj 2-0

Citește și

„Nu are habar de România” Basarab Panduru,   despre parcursul bun al echipei U Craiova în mandatul lui Coelho: „E ca și cum vine Slot după Klopp”
Superliga
10:34
„Nu are habar de România” Basarab Panduru, despre parcursul bun al echipei U Craiova în mandatul lui Coelho: „E ca și cum vine Slot după Klopp”
Citește mai mult
„Nu are habar de România” Basarab Panduru,   despre parcursul bun al echipei U Craiova în mandatul lui Coelho: „E ca și cum vine Slot după Klopp”
 „Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Campionate
10:21
„Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Citește mai mult
 „Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Știrile zilei din sport
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Nationala
07.04
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Citește mai mult
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Superliga
07.04
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Citește mai mult
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Superliga
07.04
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Citește mai mult
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Liga Campionilor
07.04
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal, victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Citește mai mult
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
00:16
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
00:24
„Îmi aducea mâncare, mă proteja” Diego Simeone, amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
„Îmi aducea mâncare, mă proteja”  Diego Simeone,  amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
23:25
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
