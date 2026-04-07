Vede titlul la Craiova Gică Craioveanu, după victoria oltenilor cu CFR Cluj: „Cred că Dinamo ne va ajuta să fim campioni”

U CRAIOVA - CFR CLUJ 2-0. Gică Craioveanu (58 de ani), fost internațional român, a vorbit lupta la titlu după victoria oltenilor și consideră că echipa pregătită de Filipe Coelho este, în acest moment, principala favorită.

U Craiova ocupă locul al doilea în play-off, la egalitate de puncte cu liderul U Cluj. Rapid se află pe poziția a treia, la cinci puncte în spate, cu șapte etape rămase până la finalul competiției.

„Este o victorie uriașă pentru moralul jucătorilor, îți permite să joci contra celor de la U Cluj mult mai relaxat. Eu cred că suntem peste U Cluj, cu tot respectul pe care îl am pentru ei. Au jucători importanți, jucători care au fost la noi. Au un antrenor extraordinar, dar consider că Universitatea, în momentul actual, arată foarte bine.

La noi, la olteni, a fost cam așa tot timpul, când lucrurile merg bine inventăm noi ceva să meargă rău. Am văzut-o în tur când echipa mergea foarte bine, a urmat o scădere. Apoi a venit cazul Mirel, iar echipa a avut o prestație mai puțin bună.

Acum cred că echipa este la un nivel bun, a știut să sufere cu Dinamo (n.r. - 1-0, în etapa #2 din play-off), a câștigat pe merit. A știut să sufere azi, a câștigat pe merit. Deci, eu cred că echipa e cea mai mare favorită la titlu”, a spus fostul fotbalist, conform digisport.ro.

În opinia fostului jucător de la Villarreal, lupta pentru trofeu nu va fi decisă doar de duelurile directe dintre candidate, ci și de rezultatele obținute de celelalte echipe din play-off.

„Paradoxal, eu cred că vor influența acest campionat Dinamo și FC Argeș, mai ales Dinamo. Cred că Dinamo ne va ajuta să fim campioni. Așa m-am gândit de foarte mult timp și pare că așa va fi.

Eu cred că legăm 4 victorii, două au fost, vor mai veni două. Iar după, echipa va fi pe val. Dacă nu vor interveni accidentări, nu avem de ce să ne temem.

Acum ne batem cu U Cluj, fără discuții. CFR are potențial, un antrenor foarte bun, dar acest rezultat, pentru moralul lor, nu e ok”, a mai spus Craioveanu.

Programul celor de la U Craiova în Superliga:

13 aprilie : U Cluj - U Craiova

: U Cluj - U Craiova 19 aprilie : U Craiova - Rapid

: U Craiova - Rapid 25 aprilie : FC Argeș - U Craiova

: FC Argeș - U Craiova 2 mai : U Craiova - Dinamo

: U Craiova - Dinamo 9 mai : CFR - U Craiova

: CFR - U Craiova 16 mai : U Craiova - U Cluj

: U Craiova - U Cluj 23 mai: Rapid - U Craiova

Clasamentul în play-off -ul Superligii

Echipă Meciuri Puncte 1. U Cluj 3 36 2. U Craiova 3 36 3. Rapid 3 31 4. CFR Cluj 3 30 5. FC Argeș 3 29 6. Dinamo 3 27

Partida din Bănie a fost echilibrată în prima repriză, încheiată fără gol, 0-0. După pauză, Anzor Mekvabishvili, a deschis scorul în minutul 56, cu o execuție spectaculoasă.

La doar cinci minute distanță, Al-Hamlawi a marcat pentru 2-0, stabilind și scorul final.

„Bancu e cel mai important jucător al echipei, e liderul vestiarului. Dar, Ștefan (n.r. - Baiaram) s-a achitat foarte bine de sarcini, a avut momente bune, momente mai puțin inspirate, ca toată lumea.

Nu poți să ai 90 de minute la un nivel senzațional, altfel era pe la Milan sau pe la Real Madrid. Echipa a arătat foarte bine, mă bucur cel mai mult pentru victorie, pentru Mister și pentru Anzor.

Anzor, o repet, toată lumea îmi spune că sunt căpiat, dar mi se pare un jucător-cheie al echipei. El și Cicâldău sunt cei mai importanți jucători ai Craiovei în momentul actual”, a mai spus fostul fotbalist.

VIDEO. Golul înscris de Anzor în U Craiova - CFR Cluj 2-0

