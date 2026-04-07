„Nu mai sunt șanse la titlu” Iuliu Mureșan, resemnat după eșecul din Bănie: „Am părut neputincioși! Una dintre ele va fi campioană”

U Craiova - CFR Cluj 2-0. Iuliu Mureșan, președintele grupării din Gruia, s-a declarat dezamăgit de prestația elevilor lui Daniel Pancu.

Oficialul spune că și-a luat gândul de la titlu.

CFR Cluj nu a reușit să mențină și în play-off ritmul incredibil din finalul sezonului regulat. Echipa ardeleană le-a învins pe Dinamo și Rapid, însă a pierdut cu U Cluj și U Craiova și a rămas la șase puncte în urma ambelor.

„Noi am mers pe cai mari până acum, dar se pare că am terminat benzina. Craiova a fost mai bună.

Am avut și noi ocazii, puteam să conducem, dar repriza a doua a început cu golul de la distanță. Niciun jucător de la noi nu a ieșit la întâmpinare, nu e greșeala lui Popa. Așa e la fotbal, Craiova a fost mai bună.

Cordea nu a făcut un meci foarte bun, din păcate. A făcut un meci bun în apărare, dar nu a mai avut energie pentru cea de atac. Toată echipa a lăsat de dorit.

Îi felicit pe cei de la Craiova, e corect. Nu avem ce să comentă, nici la arbitraj, nu am jucat noi ce trebuia. În repriza a doua am părut neputincioși. Jucătorii care au intrat nu au adus niciun plus. Nu pot să remarc pe niciunul, ceea ce nu e bine pentru noi.

Mă bucură că a reintrat Kamara, care stătea de multe luni. A avut acea ruptură de peroneu. E un jucător foarte bun”, a declarat Mureșan, citat de digisport.ro.

Iuliu Mureșan: „Nu mai sunt șanse la titlu”

Oficialul echipei din Gruia consideră că Universitatea Craiova și Universitatea Cluj nu mai pot fi prinse din urmă.

„Eu cred că da, nu mai sunt șanse la titlu. Realist, cred că trebuie să ne luptăm pentru locul trei și să prindem Conference.

Eu sunt un om realist. Mai sunt puncte puse în joc, dar titlul va fi câștigat de una dintre cele două echipe de sus.

Eu m-aș bucura (n.r. dacă CFR Cluj ar deveni campioană), dar sunt mai realist. Dacă prindem locul trei și Conference, eu zic că am făcut minuni. Noi am luat echipa de pe locul 13, 14”, a mai spus Mureșan.

Clasamentul în play-off

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. U Cluj 3 36 2. U Craiova 3 36 3. Rapid 3 31 4. CFR Cluj 3 30* 5. FC Argeș 3 29 6. Dinamo 3 27 *️ - beneficiază de rotunjire

