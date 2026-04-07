„Nu mai sunt șanse la titlu” Iuliu Mureșan, resemnat după eșecul din Bănie: „Am părut neputincioși! Una dintre ele va fi campioană”

Iuliu Mureșan
Superliga

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 11:16
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 11:16
  • U Craiova - CFR Cluj 2-0. Iuliu Mureșan, președintele grupării din Gruia, s-a declarat dezamăgit de prestația elevilor lui Daniel Pancu.
  • Oficialul spune că și-a luat gândul de la titlu.

CFR Cluj nu a reușit să mențină și în play-off ritmul incredibil din finalul sezonului regulat. Echipa ardeleană le-a învins pe Dinamo și Rapid, însă a pierdut cu U Cluj și U Craiova și a rămas la șase puncte în urma ambelor.

U CRAIOVA - CFR CLUJ 2-0. Iuliu Mureșan: „Am părut nepuntincioși!”

„Noi am mers pe cai mari până acum, dar se pare că am terminat benzina. Craiova a fost mai bună.

Am avut și noi ocazii, puteam să conducem, dar repriza a doua a început cu golul de la distanță. Niciun jucător de la noi nu a ieșit la întâmpinare, nu e greșeala lui Popa. Așa e la fotbal, Craiova a fost mai bună.

Cordea nu a făcut un meci foarte bun, din păcate. A făcut un meci bun în apărare, dar nu a mai avut energie pentru cea de atac. Toată echipa a lăsat de dorit.

Îi felicit pe cei de la Craiova, e corect. Nu avem ce să comentă, nici la arbitraj, nu am jucat noi ce trebuia. În repriza a doua am părut neputincioși. Jucătorii care au intrat nu au adus niciun plus. Nu pot să remarc pe niciunul, ceea ce nu e bine pentru noi.

Mă bucură că a reintrat Kamara, care stătea de multe luni. A avut acea ruptură de peroneu. E un jucător foarte bun”, a declarat Mureșan, citat de digisport.ro.

Galerie foto (10 imagini)

Universitatea Craiova - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - CFR Cluj FOTO Sport Pictures
+10 Foto
labels.photo-gallery

Iuliu Mureșan: „Nu mai sunt șanse la titlu”

Oficialul echipei din Gruia consideră că Universitatea Craiova și Universitatea Cluj nu mai pot fi prinse din urmă.

„Eu cred că da, nu mai sunt șanse la titlu. Realist, cred că trebuie să ne luptăm pentru locul trei și să prindem Conference.

Eu sunt un om realist. Mai sunt puncte puse în joc, dar titlul va fi câștigat de una dintre cele două echipe de sus.

Eu m-aș bucura (n.r. dacă CFR Cluj ar deveni campioană), dar sunt mai realist. Dacă prindem locul trei și Conference, eu zic că am făcut minuni. Noi am luat echipa de pe locul 13, 14”, a mai spus Mureșan.

Clasamentul în play-off

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. U Cluj336
2. U Craiova336
3. Rapid331
4. CFR Cluj330*
5. FC Argeș329
6. Dinamo327
*️ - beneficiază de rotunjire

VIDEO. Golul marcat de Anzor Mekvabishvili în meciul cu CFR Cluj

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

CFR Cluj Universitatea Craiova Iuliu Muresan liga 1
Top stiri
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Nationala
07.04
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Citește mai mult
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Diverse
07.04
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Citește mai mult
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Superliga
07.04
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Citește mai mult
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
B365
06.04
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
Citește mai mult
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 23 rapid 27 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share