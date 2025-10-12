Istvan Kovacs a arbitrat Serbia - Albania 0-1 și a văzut furia tribunelor de la Leskovac, dar și semnul provocator făcut de Manaj după gol. I-a dat cartonaș galben vârfului albanez.

Chiar dacă Serbia - Albania a fost mutat la Leskovac, într-un orășel de 58.000 de locuitori, pe un stadion cu 8.100 de locuri, dar cu 20% din tribune închise de UEFA și cu mai puțin de 6.500 de spectatori lăsați de federația de la Belgrad, fără fanii albanezi și fără ultrașii sârbi, tot au fost incidente.

Și Istvan Kovacs a fost în mijlocul lor. Arbitrul contestat la Tirana: „România, țara care urăște Kosovo”.

Kovacs, pe stadionul Dubocica din Leskovac, la Serbia - Kosovo Foto: Imago

Tot stadionul la Leskovac: „Kosovo, Serbia!”. Manaj a răspuns provocator

Nici nu începuse meciul și au apărut primele scântei. Imnul oaspeților a fost fluierat, huiduit.

S-a auzit pe arenă „Kosovo, Serbia”. Degetul mijlociu era arătat jucătorilor lui Silvinho.

În prelungirile primei reprize, Albania a înscris singurul gol al partidei. Manaj s-a răzbunat, făcând semnul vulturului bicefal spre suporterii rivali.

VIDEO. Golul marcat de Albania

Istvan Kovacs i-a dat „galben” lui Manaj pentru gestul provocator.

Manaj, protestând la decizia lui Kovacs în fața jucătorilor sârbi Foto: Imago

Mesajul lui Manaj după meci: „Vulturul zboară deasupra Serbiei”. Și împușcături pe stradă!

Scandarea sârbilor din tribune, extrem de violentă: „Ucideți, ucideți albanezii!”. Și încă o dată „Kosovo, Serbia! Kosovo, Serbia!”.

Chants of "Kill, kill the Albanian" in the stadium in Serbia, after Manaj gives Albania the lead. pic.twitter.com/REsvko5mM6 — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) October 11, 2025

Și FIFA, și UEFA au trimis ofițeri de securitate la Leskovac și ambele federații vor fi pedepsite.

După meci, același Manaj a postat pe rețelele de socializare o poză cu el după gol. Mesajul: „Vulturul roș-negru zboară deasupra Serbiei. Sărbătorește, Albania mea!”.

La Tirana, mii de oameni au umplut bulevardele noaptea pentru a celebra succesul naționalei.

La Bujanovac, orășel în Serbia cu populație majoritar de etnie albaneză, s-au auzit împușcături pe stradă.

🇦🇱🇷🇸 Albanians in Bujanoc/Bujanovac in Serbia celebrating the win of Albania against Serbia. https://t.co/zSuBock1z4 pic.twitter.com/7pLAO2p5UV — kos_data (@kos_data) October 11, 2025

Albania, aproape de baraj. Serbia, într-o situație teribilă

Învinsă acasă, 0-1, Serbia e aproape eliminată. A rămas pe locul 3, dar acum e la patru puncte în spatele Albaniei și îi va fi dificil să o ajungă, chiar dacă are o partidă în plus de jucat.

Ambele urmează să înfrunte liderul Anglia și ultima clasată Andorra, Serbia încheind cu Letonia acasă, tot la Leskovac.

Clasamentul grupei K - preliminarii CM 2026

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Anglia 5 15 2 Albania 6 11 3 Serbia 5 7 4 Letonia 6 5 5 Andorra 6 1

