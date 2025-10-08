Cazemată anti-furie Serbia - Albania, un meci de foc. Ce au făcut sârbii ca să evite incidentele. Unde au dus jocul, cum l-au „ascuns”

Serbia - Albania se joacă sâmbătă, la 21:45, în preliminariile CM 2026. O confruntare de risc maxim din cauza tensiunilor dintre cele două țări.

Federația sârbă a mutat meciul de la Belgrad într-un orășel, pe un stadion mic. I-a ținut departe pe fanii albanezi, dar și pe propriii ultrași.

Tensiunile dintre sârbi și albanezi sunt la fel de mari și acum, la aproape trei decenii după războiul din Kosovo. Și fotbalul a aprins mai mult spiritele.

Pe 14 octombrie 2014, în preliminariile Euro, cele două tabere s-au înfruntat pe stadionul Partizan, din Belgrad.

Violență extremă și steagul Marii Albanii pe teren

Un meci început cu o scandare agresivă, „Ucideți albanezii!”, și întrerupt după ce o dronă ghidată din exterior a adus pe teren steagul Marii Albanii.

Mitrovic a luat steagul de pe dronă Foto: Imago

A fost smuls de fundașul sârb Stefan Mitrovic, acela fiind momentul care a lansat scânteia.

Jucătorii s-au bătut pe teren, mai mulți ultrași localnici i-au atacat pe gazon pe albanezi. Aceștia s-au refugiat la vestiare sub o ploaie de obiecte transformate în proiectile.

Jucătorii albanezi s-au bătut pe teren și cu fanii sârbi Foto: Imago

Partida a fost suspendată definitiv, iar TAS a dat victoria Albaniei, 3-0 la „masa verde”.

Serbia-Albania , cu doar 5.000 de spectatori. Fără fani albanezi, fără ultrași sârbi

Sâmbătă, e iar Serbia - Albania, acum în calificările pentru CM 2026, și federația de la Belgrad (FSS) și-a luat toate măsurile pentru a evita incidentele la altă confruntare de risc maxim.

Oficialii FSS au refuzat să mai organizeze meciul în capitală, mutându-l într-un orășel de 58.000 de locuitori, Leskovac, pe o arenă de 8.100 de locuri, Dubocica.

Cum FIFA i-a sancționat pe sârbi, închizându-le 20% din tribune, ar trebui să fie disponibile 6.500 de locuri.

Fără fani albanezi, dar și fără suporteri sârbi, nu doar fără ultrași. Federația a decis să distribuie biletele comunității fotbalului.

Selecționer Serbia: „Poate țin cu Albania”

„Vor fi maximum 5.000 în tribune, vă spun eu”, a anunțat selecționerul Dragan Stojkovic.

„Piksi” i-a atacat pe analiștii care-l critică la Belgrad: „Poate țin cu Albania. Ar fi o nebunie!”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport