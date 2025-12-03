„Un impact psihologic” Serena Williams, afectată de comentariile negative: „Oamenii spuneau că suntem bărbați”
Serena Wiliams FOTO: IMAGO
Tenis

„Un impact psihologic” Serena Williams, afectată de comentariile negative: „Oamenii spuneau că suntem bărbați”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 15:50
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 15:51
  • Serena Williams (44 de ani), fostul lider în clasamentul WTA, a rememorat complexele trăite din cauza fizicului diferit față de alte jucătoare.

A doua cea mai titrată jucătoare all-time în competițiile de Grand Slam a fost complexată de fizicul său mai masiv față de restul sportivelor de vârsta sa.

Serena Williams, afectată de comentarii: „Oamenii spuneau că suntem bărbați”

„A fost dificil pentru că, la 15 ani, corpul meu era diferit. Aveam un piept mare, fese voluminoase.

Toate celelalte atlete erau plate, foarte slabe și frumoase, fiecare în felul ei. Și, ca atletă, nu știam cum să fac față acestui lucru.

Comentariile au un impact psihologic. Absolut. Toată viața crezi că ești prea grasă, apoi te uiți înapoi și îți dai seama că erai în formă.

Aveam mușchi mari. Nu arătam ca alte fete, dar nu suntem toate la fel”, a spus Serena Williams, potrivit RMC Sport.

Lucrurile s-au schimbat. Nimeni nu le mai insultă pe aceste fete așa cum pățeam eu înainte. Oamenii spuneau că suntem ca niște bărbați Serena Williams, despre jucătoarele de tenis contemporane

Americanca nu citește articolele despre ea, încă din 1999. Fosta sportivă se protejează de informațiile negative:

„La 17 ani, când am câștigat US Open pentru prima dată, am luat o decizie. Eram atât de tânără, dar mi-am spus că nu voi mai citi niciodată nimic despre mine.

Nu am mai citit niciodată un articol de atunci. Nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă destabilizeze”.

Serena Williams: „A fi persoană de culoare în tenis vine la pachet cu negativitate”

Câștigătoarea a 23 de titluri de Grand Slam a simțit rasismul de-a lungul carierei: „A fi persoană de culoare în tenis vine la pachet cu negativitate.

Nu aud aceste remarci. Toată lumea are dreptul la propria opinie. Nu ești obligat să mă placi”.

Sportiva a fost ținta stereotipului femeii de culoare care este nervoasă. În timpul meciului cu Naomi Osaka, 2-6, 4-6, de la US Open 2018, Serena Williams și-a rupt racheta și a avut un dialog aprins cu arbitrul de scaun.

Ziarul australian The Herald Sun a publicat, în ediția printată a cotidianului, o caricatură la adresa sportivei.

Desenul o înfățișează pe Serena Williams care are un exces de furie, în timp ce arbitrul de scaun îi spune adversarei ei, Naomi Osaka: „Poți, pur și simplu, să o lași să câștige?”.

Caricatura stereotipică și rasistă la adresaa Serenei Williams (FOTO: X - @theheraldsun) Caricatura stereotipică și rasistă la adresaa Serenei Williams (FOTO: X - @theheraldsun)
Caricatura stereotipică și rasistă la adresaa Serenei Williams (FOTO: X - @theheraldsun)

Cifrele senzaționale din cariera Serenei Williams

Serena Williams a fost o campioană imensă, cu recorduri extraordinare:

  • 23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)
  • 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams
  • 73 de titluri WTA la simplu
  • Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)
  • 319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)
  • Peste 94 de milioane de dolari câștiguri din tenis, cele mai mari pentru o sportivă, all-time
  • Victorie în toate cele 4 Grand Slam-uri într-un singur an (deși nu calendaristic): „Serena Slam” (2002–2003 și 2014–2015)
  • Primul titlu de Grand Slam: US Open 1999 (la doar 17 ani)

Turneele de Grand Slam câștigate de Serena Williams:

  • Australian Open: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017
  • Roland Garros: 2002, 2013, 2015
  • Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016
  • US Open: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014

tenis wta Serena Williams forma fizica
