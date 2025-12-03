Emma Răducanu a trecut peste șoc  Jucătoarea de tenis își liniștește fanii: „Sunt bine” + Ce măsuri de siguranță și-a luat
Emma Răducanu
Tenis

Emma Răducanu a trecut peste șoc Jucătoarea de tenis își liniștește fanii: „Sunt bine” + Ce măsuri de siguranță și-a luat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 14:01
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 14:01
  • În luna februarie a acestui an, la turneul WTA de la Dubai, Emma Răducanu (23 de ani, #29 WTA) a izbucnit în lacrimi pe teren după ce a văzut în tribună un bărbat care o urmărea obsesiv de ce va vreme.
  • După aproape un an, britanica a declarat că a depășit momentul dificil.

Turneul WTA de la Dubai s-a desfășurat 16-22 februarie 2025.

În timpul partidei pierdute în fața Karolinei Muchova (29 de ani, #19 WTA), scor 6-7 (6), 4-6, în game-ul al doilea, Emma Răducanu a izbucnit în lacrimi și s-a ascuns după scaunul arbitrului când l-a reperat, în tribună, pe bărbatul care o urmărea de ceva vreme.

Emma Răducanu, după incidentul de la Dubai: „Mă simt bine”

La aproape un an după ce a fost victima unei hărțuiri, Emma Răducanu a declarat că a trecut peste acel moment, chiar dacă încă mai există unele intruziuni în viața ei.

„Ce m-a speriat a fost că am văzut o fotografie cu mine în Londra și nu am văzut paparazzi care să o fi făcut-o.

Eram cu cele mai bune două prietene ale mele. S-a întâmplat săptămâna trecută și a apărut un articol în tabloide în care se spunea că am un nou iubit sau ceva de genul ăsta.

Dar este literalmente fratele celei mai bune prietene. Mi-am zis: «Haideți, oameni buni. Haideți. Fiți mai buni. Nu este adevărat».

Pur și simplu nu i-am văzut pe paparazzi. Este evident că este înfiorător când te întrebi: «Nu i-am văzut, cum au făcut această fotografie?». Dar, în afară de asta, mă simt bine pentru că cineva îmi păzește mereu spatele”, a declarat Emma Răducanu, conform independent.co.uk.

1 titlu
de Grand Slam a cucerit Emma Răducanu: US Open, în 2021

Agresorul Emmei Răducanu a fost arestat

La o zi după incidentul din meciul cu Karolina Muchova, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că l-au arestat pe turistul care a hărțuit-o pe jucătoarea britanică de origine română.

Nu a fost prima dată când Emma Răducanu a fost hărțuită de un bărbat.

Întâmplarea de la Dubai se aseamănă cu episodul din 2021, atunci când un bărbat de 35 de ani a venit de 3 ori la casa ei din Londra și a încercat să ajungă la Emma.

„După ce s-au întâmplat toate acestea sunt speriată. Sunt îngrozită când ies, mai ales dacă sunt singură. Simt că mi-a fost luată libertatea. Mă uit în mod constant peste umăr. Mi-e teamă că s-ar putea repeta. Nu mă simt în siguranță în casa mea, deși acolo ar trebui să mă simt protejată.

Sunt îngrijorată din cauza stresului provocat de hărțuitor. Vreau să mă mut într-o nouă casă, mai sigură. Mi-e teamă că ar putea veni din nou, având în vedere că știe unde stau”, spunea Răducanu, în decembrie 2021.

Bărbatul de 35 de ani care a hărțuit-o pe Răducanu în urmă cu 4 ani a primit un ordin de restricție pe 5 ani și 200 de ore de muncă în folosul comunități.

Pe lângă acestea s-a mai adăugat și o perioadă de 8 săptămâni în care nu a avut voie să își părăsească locuința între orele 21:00 și 6:00.

Emma Răducanu, sezon încheiat prematur din cauza problemelor de sănătate

Sezonul 2025 a fost unul promițător pentru Răducanu, care a revenit în top 30 mondial după mai bine de trei ani.

Totuși, problemele de sănătate au început să-i afecteze evoluțiile la Wuhan și Ningbo. Sportiva a suferit de amețeli și a avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul meciurilor din China, din cauza temperaturilor ridicate și a umidității aerului.

În plus, o problemă la zona lombară i-a afectat mobilitatea, ceea ce i-a influențat în mod negativ rezultatele, așa că a decis să încheie prematur sezonul, conform bbc.com.

Una dintre performanțele remarcabile ale Emmei Răducanu în 2025 a fost înregistrată la Miami Open, unde a ajuns în sferturile de finală, fiind învinsă de Jessica Pegula cu scorul 4-6, 7-6(3), 2-6.

După ce se va recupera, sportiva va relua pregătirile pentru sezonul 2026 alături de antrenorul său, Francisco Roig, fost colaborator al lui Rafael Nadal.

1,44 milioane de euro
a obținut Emma Răducanu din tenis în sezonul 2025, iar de-a lungul întregii sale cariere câștigurile sale se apropie de 6 milioane de euro, conform wta.com

