Revine Serena Williams pe teren? Americanca a oferit prima reacție, după dezvăluirile că ar fi la un pas să joace din nou
Serena Williams FOTO: IMAGO
Tenis

Gabriel Neagu
Publicat: 03.12.2025, ora 12:43
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 12:43
  • Serena Williams (44 de ani), fostul lider al clasamentului WTA, a văzut relatările din presă despre o posibilă revenire a ei pe teren și a reacționat.
  • A doua cea mai titrată jucătoare all-time în competițiile de Grand Slam ar putea fi eligibilă de joc din luna aprilie 2026.

Serena Williams a depus o cerere de integrare pe lista ITIA, în luna octombrie, și o revenire pe terenul de tenis părea posibilă în anul următor.

Serena Williams, despre revenirea pe terenul de tenis: „O, Doamne”

Vestea că Serena Williams ar putea reveni pe terenul de joc într-un meci oficial s-a răspândit rapid, însă americanca a negat categoric.

O, Doamne, nu mă mai întorc! E o nebunie”, a scris Serena Williams, pe X.

Totuși, ITIA a afirmat că Williams se află pe lista eligibilă de testare, unde ar trebui să se afle timp de 6 luni înainte de a participa din nou în competiții profesioniste, potrivit Reuters.

Sportiva nu a explicat, până în acest moment, de ce a ales să fie reintegrată pe lista anti-doping. Serena trebuie să ofere informații despre ora și locațiile în care este disponibilă pentru a fi testată.

Dacă se întoarce, sunt sigur că vă va anunța pe toți Venus Williams, sora Serenei

Ultimul meci oficial în care a evoluat Serena Williams datează de pe 2 septembrie 2022. Atunci, fostul lider mondial a pierdut împotriva australiencei Ajla Tomljanovic, 5-4, 7-6, 1-6.

O zi mai târziu, americanca și-a anunțat retragerea, spunând că: „Va evolua departe de tenis”, conform abc7ny.com.

Cifrele senzaționale din cariera Serenei Williams

Serena Williams a fost o campioană imensă, cu recorduri extraordinare:

  • 23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)
  • 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams
  • 73 de titluri WTA la simplu
  • Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)
  • 319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)
  • Peste 94 de milioane de dolari câștiguri din tenis, cele mai mari pentru o sportivă, all-time
  • Victorie în toate cele 4 Grand Slam-uri într-un singur an (deși nu calendaristic): „Serena Slam” (2002–2003 și 2014–2015)
  • Primul titlu de Grand Slam: US Open 1999 (la doar 17 ani)

Turneele de Grand Slam câștigate de Serena Williams:

  • Australian Open: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017
  • Roland Garros: 2002, 2013, 2015
  • Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016
  • US Open: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014

tenis wta Serena Williams ITIA
