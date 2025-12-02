Serena Williams (44 de ani) a depus documentele necesare către ITIA pentru a reveni în circuitul tenisului profesionist.

Sportiva trebuie supusă unei monitorizări anti-doping înainte de a fi eligibilă de joc.

Serena Williams s-a retras din tenis pe data de 3 septembrie 2022, când ocupa locul #394 WTA.

Serena Williams ar reveni în tenis în 2026

Deși a făcut primii pași pentru revenirea în circuit, Serena Williams se află în continuare pe lista sportivelor retrase de ITIA.

Pentru a fi reintegrată, americana va trebui să se afle pe lista de testare anti-doping timp de 6 luni.

Serena a solicitat procedura și a fost adăugată pe lista de testare.

Nu este cunoscută data exactă la care Serena Williams a depus cererea de integrare, însă aceasta a fost înregistrată în luna octombrie a acestui an, potrivit benrothenberg.com.

Serena a solicitat pentru prima dată reintegrarea în luna august a anului trecut, cu numai câteva săptămâni înainte de US Open, conform sursei menționate.

Totuși, revenirea spontană a jucătoarelor în circuit este interzisă.

Cifrele senzaționale din cariera Serenei Williams

Serena Williams a fost o campioană imensă, cu recorduri extraordinare:

23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)

la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace) 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams

1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams 73 de titluri WTA la simplu

Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)

(2002, 2009, 2013, 2014, 2015) 319 săptămâni pe locul 1 mondial , dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)

, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf) Peste 94 de milioane de dolari câștiguri din tenis , cele mai mari pentru o sportivă, all-time

, cele mai mari pentru o sportivă, all-time Victorie în toate cele 4 Grand Slam-uri într-un singur an (deși nu calendaristic): „Serena Slam” (2002–2003 și 2014–2015)

(deși nu calendaristic): „Serena Slam” (2002–2003 și 2014–2015) Primul titlu de Grand Slam: US Open 1999 (la doar 17 ani)

Turneele de Grand Slam câștigate de Serena Williams:

Australian Open: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017

2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 Roland Garros: 2002, 2013, 2015

2002, 2013, 2015 Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016

2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 US Open: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014

