- Serena Williams (44 de ani) a depus documentele necesare către ITIA pentru a reveni în circuitul tenisului profesionist.
- Sportiva trebuie supusă unei monitorizări anti-doping înainte de a fi eligibilă de joc.
Serena Williams s-a retras din tenis pe data de 3 septembrie 2022, când ocupa locul #394 WTA.
Serena Williams ar reveni în tenis în 2026
Deși a făcut primii pași pentru revenirea în circuit, Serena Williams se află în continuare pe lista sportivelor retrase de ITIA.
Pentru a fi reintegrată, americana va trebui să se afle pe lista de testare anti-doping timp de 6 luni.
Serena a solicitat procedura și a fost adăugată pe lista de testare.
Nu este cunoscută data exactă la care Serena Williams a depus cererea de integrare, însă aceasta a fost înregistrată în luna octombrie a acestui an, potrivit benrothenberg.com.
Serena a solicitat pentru prima dată reintegrarea în luna august a anului trecut, cu numai câteva săptămâni înainte de US Open, conform sursei menționate.
Totuși, revenirea spontană a jucătoarelor în circuit este interzisă.
Cifrele senzaționale din cariera Serenei Williams
Serena Williams a fost o campioană imensă, cu recorduri extraordinare:
- 23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)
- 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams
- 73 de titluri WTA la simplu
- Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)
- 319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)
- Peste 94 de milioane de dolari câștiguri din tenis, cele mai mari pentru o sportivă, all-time
- Victorie în toate cele 4 Grand Slam-uri într-un singur an (deși nu calendaristic): „Serena Slam” (2002–2003 și 2014–2015)
- Primul titlu de Grand Slam: US Open 1999 (la doar 17 ani)
Turneele de Grand Slam câștigate de Serena Williams:
- Australian Open: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017
- Roland Garros: 2002, 2013, 2015
- Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016
- US Open: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014