„Diavolul nu moare niciodată” Estavana Polman, din 2022 la Rapid, performanță extraordinară în naționala Olandei

Estavana Polman, 33 de ani, una dintre cele mai valoroase handbaliste într-o generație olandeză de aur.

Bariera atinsă de centrul batav al Rapidului la naționala Țărilor de Jos, cu care a cucerit lumea handbalului.

Estavana Polman se pregătește de ultimul ei mare turneu la naționala Țărilor de Jos.

Polman, aur-argint -bronz în 4 ani la Mondial cu Olanda

Faimoasa jucătoare olandeză a realizat performanțe fantastice la Campionatul Mondial cu o generație istorică în handbalul batav. Cucerind toate medaliile în perioada 2015-2019.

Aur la CM 2019. A fost aleasă MVP-ul competiției.

Argint la CM 2015.

Bronz la CM 2017.

Are și două medalii la Campionatul European: locul 2 în 2016, trei în 2018.

Din 2022, evoluează la București, în tricoul lui Rapid.

Polman: „Întotdeauna mă întorc”

Pentru Polman, al doilea meci al acestei ediții (organizate în Germania și Olanda), 37-15 în fața Egiptului (după 32-25 contra Argentinei), a însemnat atingerea unei bariere foarte înalte în lotul portocaliu.

200 de selecții are acum Estavana Polman la reprezentativa Țărilor de Jos

Ocazia perfectă pentru un mic discurs. Le-a făcut pe colege să râdă încă de la început.

„Pot să o fac în engleză, sunt foarte bună la asta”, a spus Estavana, potrivit presei locale.

Estavana Polman, numărul 79 la Rapid și la naționala Olandei Foto: Instagram

„Anul trecut, nu credeam că voi mai ajunge aici. Dar diavolul nu moare niciodată” a fost concluzia ei. „Întotdeauna mă întorc”.

Iubita lui Van der Vaart, vicecampion mondial

În vârstă de 33 de ani, „Essie” este din august 2016 iubita lui Rafael van der Vaart, cei doi având împreună o fiică de 8 ani, Jesslynn.

Fostul fotbalist, 42 de ani, a jucat în carieră la Ajax (coleg cu Cristi Chivu, Bogdan Lobonț și Nicolae Mitea), Hamburg, Real Madrid și Tottenham.

La națională, a marcat 25 de goluri în 109 selecții (2001-2013). Finalist la Mondialul din 2010.

