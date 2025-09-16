Serena și Venus din nou împreună Surorile Williams vor colabora din nou, de astă dată nu pe teren, ci la un podcast

Serena și Venus Williams lansează „Stockton Street”: mai mult decât tenis, o radiografie intimă a vieții de surori

Venus și Serena Williams, doua dintre cele mai iconice nume din tenisul mondial, au luat decizia să împărtășească acum cu fanii ceva mai mult decât lucrurile cu care i-au obișnuit până acum: victorii și trofee.

Într-un interviu recent pentru „People”, cele două surori au anunțat lansarea podcastului „Stockton Street”, care urmează să debuteze pe 17 septembrie 2025.

Serena și Venus vor oferi detalii intime din relația de surori

Podcastul va apărea bisăptămânal pe platforma X (fostul Twitter) și promite să ofere un acces mai personal la relația lor: momente din copilărie, lupte, sacrificii, dar și înțelegerea profundă pe care au avut-o mereu una pentru cealaltă, atât ca surori, cât și ca rivale pe teren.

Vor fi episoade în care vor povesti ce le leagă, dar și ce le separă, ce înseamnă creșterea sub lumina reflectoarelor și ce visuri au în afara sportului.

Podcast cu numele străzii unde au copilărit

„Stockton Street” nu este un simplu titlu de podcast, ci un adevărat simbol: e strada din Compton unde au copilărit surorile Williams, un loc care le-a format, le-a învățat să viseze și să lupte.

Cele două susțin că prin acest proiect vor să demonteze câteva mituri: nu sunt doar foste sportive, nu sunt doar trofee, ci două femei care și-au construit singure viața, care au relații, frici, momente private și revelații personale. Vor să împărtășească nu doar succesele, ci și căderile.

Cum au ajuns Venus și Serena mari campioane

Copilăria lor s-a petrecut în Compton, California, într-un mediu în care tenisul părea departe de realitățile lor zilnice. Părinții, Richard și Oracene Williams, au fost însă cei care au tras pentru visul fiicelor lor, antrenându-le pe terenuri publice, cu resurse limitate, dar cu ambiție enormă.

Serena mărturisea că în coplilărie încerca să o imite pe Venus în toate: culorile preferate, animalele preferate, chiar și visul de a câștiga Wimbledon, toate acestea reflectând nu doar admirație, ci și competiție și dorință de a nu rămâne în umbra surorii mai mari.

Rivale pe teren, mereu prietene acasă

Au existat și momente în cariera lor extraordinară în care rivalitatea pe teren a devenit foarte vizibilă! Venus și Serena s-au întâlnit de 31 de ori, Serena conducând „meciul direct” cu 19-12.

Dar întotdeauna au subliniat că relația lor din afara terenului este unul dintre pilonii care le-a susținut în momente grele: înfrângeri, accidentări, presiune mediatică.

Venus, de exemplu, a spus odată: „Doar ea înțelege cum mă simt după ce pierd”, iar Serena a spus că nu ar fi ajuns atât de sus fără sprijinul surorii ei.

Serena și Venus, cariere de excepție

Venus și-a început cariera în 1994, Serena în 1995, ambele fiind adolescende când au intrat în turnee importante.

La primul lor US Open, în 1997, Venus a ajuns în finală la 17 ani. Serena a câștigat primul său Grand Slam în 1999 tot la US Open, la aceeași vârstă! Acesta a fost doar începutul a ceea ce avea să devină una dintre cele mai impresionante cariere din istoria tenisului.

Serena are 23 de titluri de Grand Slam la simplu, Venus „doar” 7. De asemenea, au câștigat împreună, la dublu, mai multe titluri și medalii olimpice.

Dar competiția lor de pe teren nu a diminuat niciodată afecțiunea dintre ele.

