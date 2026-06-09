- Serena Williams a revenit pe terenul de tenis la 44 de ani, marți. Și s-a calificat în sferturile probei de dublu de la Queen's Club.
- Americanca și Victoria Mboko (19 ani) au trecut de Nicole Melichar-Martinez / Erin Routliffe, scor 7-6(2), 6-2.
Fanii prezenți pe „Andy Murray Arena” au avut parte de un adevărat spectacol. Favoritele #3 au fost învinse de echipa formată din una dintre cele mai talentate jucătoare din circuit și o adevărată legendă.
Serena Williams, victorie la revenirea în circuitul WTA
Beneficiare al unui wildcard, Williams și Mboko s-au impus la tiebreak într-un prim set foarte echilibrat, scor 7-2, iar în setul secund au defilat (6-2).
Urmărită din tribune de Lindsey Vonn, de cele două fiice ale sale, Olympia și Adira, precum și de soțul Alexis Ohanian, Serena a jucat de parcă nu ar fi lipsit niciodată.
Serviciul său a fost la fel de fulgerător, iar adversarele au avut mari probleme în a-i returna loviturile năprasnice.
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Melichar-Martinez și Routliffe sunt specialiste ale probei de dublu. Nicole a jucat finale la Wimbledon 2018, US Open 2020 și Turneul Campioanelor 2023, iar în 2018 s-a impus la Wimbledon la dublu-mixt.
De cealaltă parte, Erin a câștigat US Open 2023, 2025 și Turneul Campioanelor 2025.
Serena Williams: „M-am săturat să stau acasă”
La finalul partidei, Serena s-a declarat entuziasmată de revenirea sa în circuitul WTA.
„A fost foarte distractiv. M-am distrat de minune jucând alături de Victoria.
Nu am mai jucat niciodată aici, întotdeauna au jucat doar bărbații. E o senzație cu adevărat specială să joci într-un loc atât de emblematic.
Nu aveam nimic mai bun de făcut! M-am săturat să stau acasă. Copiii mei sunt în vacanța de vară, așa că de ce nu?”, a spus Williams.
Serena Williams și Victoria Mboko vor da în runda următoare peste echipa compusă din Leylah Fernandez și Laura Siegemund.
VIDEO. Ultimul punct al meciului Williams/Mboko vs. Melichar-Martinez/Routliffe