Serena Williams s-a întors după 1.375 de zile! VIDEO. Victorie în fața unor campioane! E în sferturi la  Queen's Club: „Nu aveam nimic mai bun de făcut” +6 foto
Serena Williams (Foto: IMAGO)
Tenis

Serena Williams s-a întors după 1.375 de zile! VIDEO. Victorie în fața unor campioane! E în sferturi la Queen's Club: „Nu aveam nimic mai bun de făcut”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 22:02
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 22:15
  • Serena Williams a revenit pe terenul de tenis la 44 de ani, marți. Și s-a calificat în sferturile probei de dublu de la Queen's Club.
  • Americanca și Victoria Mboko (19 ani) au trecut de Nicole Melichar-Martinez / Erin Routliffe, scor 7-6(2), 6-2.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fanii prezenți pe „Andy Murray Arena” au avut parte de un adevărat spectacol. Favoritele #3 au fost învinse de echipa formată din una dintre cele mai talentate jucătoare din circuit și o adevărată legendă.

Sorana Cîrstea, în optimi la Queen's O va întâlni pe Emma Răducanu , după ce s-a impus într-un duel de două ore și jumătate
Citește și
Sorana Cîrstea, în optimi la Queen's O va întâlni pe Emma Răducanu, după ce s-a impus într-un duel de două ore și jumătate
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, în optimi la Queen's O va întâlni pe Emma Răducanu , după ce s-a impus într-un duel de două ore și jumătate

Serena Williams, victorie la revenirea în circuitul WTA

Beneficiare al unui wildcard, Williams și Mboko s-au impus la tiebreak într-un prim set foarte echilibrat, scor 7-2, iar în setul secund au defilat (6-2).

Urmărită din tribune de Lindsey Vonn, de cele două fiice ale sale, Olympia și Adira, precum și de soțul Alexis Ohanian, Serena a jucat de parcă nu ar fi lipsit niciodată.

Serviciul său a fost la fel de fulgerător, iar adversarele au avut mari probleme în a-i returna loviturile năprasnice.

Galerie foto (6 imagini)

Serena Williams, victorie la revenirea pe teren (FOTO: captură x.com/WTA) Serena Williams, victorie la revenirea pe teren (FOTO: captură x.com/WTA) Serena Williams, victorie la revenirea pe teren (FOTO: captură x.com/WTA) Serena Williams, victorie la revenirea pe teren (FOTO: captură x.com/WTA) Serena Williams, victorie la revenirea pe teren (FOTO: captură x.com/WTA)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Melichar-Martinez și Routliffe sunt specialiste ale probei de dublu. Nicole a jucat finale la Wimbledon 2018, US Open 2020 și Turneul Campioanelor 2023, iar în 2018 s-a impus la Wimbledon la dublu-mixt.

De cealaltă parte, Erin a câștigat US Open 2023, 2025 și Turneul Campioanelor 2025.

14 titluri de Grand Slam
a cucerit Serena Williams în proba de dublu, de-a lungul carierei

Serena Williams: „M-am săturat să stau acasă”

La finalul partidei, Serena s-a declarat entuziasmată de revenirea sa în circuitul WTA.

„A fost foarte distractiv. M-am distrat de minune jucând alături de Victoria.

Nu am mai jucat niciodată aici, întotdeauna au jucat doar bărbații. E o senzație cu adevărat specială să joci într-un loc atât de emblematic.

Nu aveam nimic mai bun de făcut! M-am săturat să stau acasă. Copiii mei sunt în vacanța de vară, așa că de ce nu?”, a spus Williams.

1.375 de zile
au trecut de la precedentul meci disputat de Serena Williams. Pierdea în fața australiencei Ajla Tomljanovic, în turul 3 de la US Open 2022

Serena Williams și Victoria Mboko vor da în runda următoare peste echipa compusă din Leylah Fernandez și Laura Siegemund.

VIDEO. Ultimul punct al meciului Williams/Mboko vs. Melichar-Martinez/Routliffe

Citește și

„Meritam puțin respect” Campioana din 2025, atac la adresa organizatorilor de la  Queen's Club : „Am câștigat anul trecut, nu acum 5 ani”
Tenis
20:11
„Meritam puțin respect” Campioana din 2025, atac la adresa organizatorilor de la Queen's Club: „Am câștigat anul trecut, nu acum 5 ani”
Citește mai mult
„Meritam puțin respect” Campioana din 2025, atac la adresa organizatorilor de la  Queen's Club : „Am câștigat anul trecut, nu acum 5 ani”
Zverev a oprit interviul cu L'Equipe Subiectul care  l-a înfuriat pe câștigătorul Roland Garros: „Ar fi mai bine să ne oprim aici”
Tenis
15:07
Zverev a oprit interviul cu L'Equipe Subiectul care l-a înfuriat pe câștigătorul Roland Garros: „Ar fi mai bine să ne oprim aici”
Citește mai mult
Zverev a oprit interviul cu L'Equipe Subiectul care  l-a înfuriat pe câștigătorul Roland Garros: „Ar fi mai bine să ne oprim aici”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
wta Serena Williams londra victoria mboko queen's club
Știrile zilei din sport
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Gimnastica
11:40
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Citește mai mult
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
Superliga
12:06
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
Citește mai mult
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Superliga
09:05
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Citește mai mult
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat  despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Campionate
11:33
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Citește mai mult
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat  despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:06
Pe cine vrea FCSB Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
18:55
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
17:29
„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor
„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor
17:50
Sancțiune dură în Serie A Fanii a două cluburi de tradiție, interziși la meciurile în deplasare din primele 10 etape
Sancțiune dură în Serie A Fanii a două cluburi de tradiție, interziși la meciurile în deplasare din primele 10 etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: L-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>L-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Top stiri
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Superliga
11:30
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Citește mai mult
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
11:04
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după  despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
Superliga
09:33
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
Citește mai mult
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după  despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție
B365
09.06
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție
Citește mai mult
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 32 rapid 5 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
10.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share