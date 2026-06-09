Serena Williams a revenit pe terenul de tenis la 44 de ani, marți. Și s-a calificat în sferturile probei de dublu de la Queen's Club.

Americanca și Victoria Mboko (19 ani) au trecut de Nicole Melichar-Martinez / Erin Routliffe, scor 7-6(2), 6-2.

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Fanii prezenți pe „Andy Murray Arena” au avut parte de un adevărat spectacol. Favoritele #3 au fost învinse de echipa formată din una dintre cele mai talentate jucătoare din circuit și o adevărată legendă.

Serena Williams, victorie la revenirea în circuitul WTA

Beneficiare al unui wildcard, Williams și Mboko s-au impus la tiebreak într-un prim set foarte echilibrat, scor 7-2, iar în setul secund au defilat (6-2).

Urmărită din tribune de Lindsey Vonn, de cele două fiice ale sale, Olympia și Adira, precum și de soțul Alexis Ohanian, Serena a jucat de parcă nu ar fi lipsit niciodată.

Serviciul său a fost la fel de fulgerător, iar adversarele au avut mari probleme în a-i returna loviturile năprasnice.

Melichar-Martinez și Routliffe sunt specialiste ale probei de dublu. Nicole a jucat finale la Wimbledon 2018, US Open 2020 și Turneul Campioanelor 2023, iar în 2018 s-a impus la Wimbledon la dublu-mixt.

De cealaltă parte, Erin a câștigat US Open 2023, 2025 și Turneul Campioanelor 2025.

14 titluri de Grand Slam a cucerit Serena Williams în proba de dublu, de-a lungul carierei

Serena Williams: „ M-am săturat să stau acasă”

La finalul partidei, Serena s-a declarat entuziasmată de revenirea sa în circuitul WTA.

„A fost foarte distractiv. M-am distrat de minune jucând alături de Victoria.

Nu am mai jucat niciodată aici, întotdeauna au jucat doar bărbații. E o senzație cu adevărat specială să joci într-un loc atât de emblematic.

Nu aveam nimic mai bun de făcut! M-am săturat să stau acasă. Copiii mei sunt în vacanța de vară, așa că de ce nu?”, a spus Williams.

It was an honor to watch you play again👑#HSBCChampionships pic.twitter.com/UVkbrwQ843 — wta (@WTA) June 9, 2026

1.375 de zile au trecut de la precedentul meci disputat de Serena Williams. Pierdea în fața australiencei Ajla Tomljanovic, în turul 3 de la US Open 2022

Serena Williams și Victoria Mboko vor da în runda următoare peste echipa compusă din Leylah Fernandez și Laura Siegemund.

VIDEO. Ultimul punct al meciului Williams/Mboko vs. Melichar-Martinez/Routliffe

What it means 💚



A dub in @serenawilliams first match back on tour!#HSBCChampionships pic.twitter.com/FR67fXLVN1 — wta (@WTA) June 9, 2026

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