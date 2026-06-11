Bogdan Vătăjelu (33 de ani), fundaș stânga cu două prezențe în echipa națională a României, a semnat cu Sepsi OSK, echipă proaspăt revenită în primul eșalon al României.

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Vătăjelu a evoluat ultima dată în Liga 1 la U Cluj, formație de care s-a despărțit în februarie 2024, atunci când a ales să-și continue cariera în Kazahstan, la FC Aktobe.

Bogdan Vătăjelu a semnat cu Sepsi OSK

După un sezon petrecut în cel de-al doilea eșalon, Sepsi Sfântu Gheorghe a promovat și a anunțat transferul lui Bogdan Vătăjelu, fundaș cu mare experiență la nivelul Superligii.

Acesta a semnat un contract valabil pe un sezon, fiind la a șaptea experiență în fotbalul românesc. Anterior, Vătăjelu a mai jucat la FCSB II, CSM Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, Universitatea Craiova, U Cluj și FC Bihor.

În afara României, Vătăjelu a mai jucat în Cehia, la Sparta Praga și Jablonec.

„Sepsi OSK a ajuns la un acord cu Bogdan Vătăjelu, care va face parte din lotul echipei noastre în sezonul 2026–2027.

Fundașul stânga, în vârstă de 33 de ani, a evoluat ultima dată pentru FC Bihor Oradea.

De-a lungul carierei sale a mai jucat la formații precum Aktobe (Kazahstan), Universitatea Cluj, Sparta Praha (Cehia), Jablonec (Cehia) și Universitatea Craiova.

Îi urăm mult succes și cât mai multe meciuri reușite în tricoul Sepsi OSK!”, a transmis gruparea nou-promovată în Liga 1.

După despărțirea de Aktobe, la finalul anului 2025, Vătăjelu s-a aflat pe lista lui Dinamo, echipă care avea nevoie de întăriri pe postul de fundaș stânga. Până la urmă, „câinii” au semnat cu Valentin Țicu.

Salutare dragi suporteri. Sunt Bogdan Vătăjelu, mă bucur foarte mult să fiu aici și abia aștept să ne bucurăm împreună pe acest stadion. Forza Sepsi! Bogdan Vătăjelu, noul jucător al lui Sepsi

Bogdan Vătăjelu are în palmares o Cupă a României (2020/21) și o Supercupă (2021/22), ambele cucerite cu Universitatea Craiova.

Mai mult, Vătăjelu a câștigat și Cupa Kazahstanului în sezonul 2023/2024, în tricoul celor de la FC Aktobe.

Cariera lui Bogdan Vătăjelu în cifre:

Universitatea Craiova: 236 de meciuri, 13 goluri și 16 pase decisive

236 de meciuri, 13 goluri și 16 pase decisive FC Aktobe: 56 de meciuri, un gol, 5 pase decisive

56 de meciuri, un gol, 5 pase decisive CSM Rm. Vâlcea: 44 de meciuri, un gol, 5 pase decisive

44 de meciuri, un gol, 5 pase decisive Sparta Praga: 39 de meciuri, un gol, 11 pase decisive

39 de meciuri, un gol, 11 pase decisive U Cluj: 25 de meciuri, două pase de gol

25 de meciuri, două pase de gol FCSB II: 25 de meciuri, nu a reușit să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă

25 de meciuri, nu a reușit să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă Metalul Reșița: 15 meciuri, o pasă de gol

15 meciuri, o pasă de gol Jablonec: 14 meciuri, două goluri, o pasă de gol

14 meciuri, două goluri, o pasă de gol FC Bihor: 6 meciuri, două goluri, o pasă de gol

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