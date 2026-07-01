Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani

Serena Williams (44 de ani) a revenit pe Terenul Central de la Wimbledon după aproape patru ani, dar aventura ei la simplu s-a oprit în primul tur.

Fosta lideră mondială a fost învinsă de australianca Maya Joint (20 de ani, #87 WTA), scor 3-6, 7-6(6), 2-6.

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Startul partidei i-a aparținut Mayei Joint, jucătoarea de 20 de ani care a intrat mai bine în meci și a profitat de lipsa de ritm a Serenei.

Serena Williams, out în primul tur la Wimbledon

Americanca a ținut aproape până la 3-3, dar finalul actului inaugural i-a scăpat complet: adversara a câștigat trei game-uri la rând și a trecut în avantaj.

Serena a încercat să schimbe ritmul în setul al doilea. Maya Joint nu a părut copleșită de moment, deși avea în față una dintre cele mai mari jucătoare din istorie.

Americanca a fost condusă cu 1-3, însă a revenit la 3-3 și a împins setul într-un tiebreak tensionat. Apoi, Serena a câștigat tiebreakul cu 8-6 și a egalat situația la seturi, 1-1.

În setul al treilea, Serena a părut pentru scurt timp că poate controla meciul. A făcut break și a condus cu 2-1, pentru prima dată în partidă.

Joint a revenit însă imediat, a egalat la 2-2, apoi a preluat din nou controlul. Finalul a aparținut australiencei, care a închis meciul cu 6-2 în decisiv.

Williams primise un wild card pentru tabloul de simplu, într-un turneu în care urmează să joace și la dublu, alături de sora ei, Venus.

VIDEO Fiicele Serenei, Olympia și Adira, au urmărit meciul alături de tatăl lor

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