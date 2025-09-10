„I-ați văzut pe români!” Selecționerul Bosniei ne dă exemplu înaintea lunilor decisive din calificări. Cine poate influența grupa
Doi români, Răzvan Marin și Dennis Man, n-au putut opri un cipriot, pe căpitanul lor Grigoris Kastanos Foto: Sport Pictures
„I-ați văzut pe români!” Selecționerul Bosniei ne dă exemplu înaintea lunilor decisive din calificări. Cine poate influența grupa

  • Sergej Barbarez, antrenorul Bosniei, sugerează că, la fel ca „tricolorii”, și alți favoriți s-ar putea încurca în ultimele partide. 
  • După ce ne-a îndepărtat pe noi de calificare, Cipru poate decide cine merge direct la Mondial și cine ajunge la jocurile de baraj.

Mai sunt doar două luni în preliminariile pentru viitorul Mondial. Luni în care se decid echipele care se califică direct și cele care vor juca barajul în martie 2026.

Deocamdată, „tricolorii” au șanse minime să mai prindă primele două locuri.

Sunt la cinci puncte în spatele Bosniei și Austriei, ultima având și un meci în plus de jucat.

Barbarez, despre România: „Orice se poate întâmpla”

În schimb, selecționerul bosniac Sergej Barbarez încă speră să termine primii în grupa H, deși jucătorii săi au partida decisivă la Viena, pe 18 noiembrie. În etapa finală.

Îi dă exemplu pe jucătorii lui Mircea Lucescu la 2-2 în Cipru, exemplu negativ, că favoriții se mai pot încurca, nimeni nu are punctele asigurate în această serie.

La 53 de ani, Barbarez are o singură echipă ca antrenor: Bosnia, din aprilie 2024 Foto: Imago La 53 de ani, Barbarez are o singură echipă ca antrenor: Bosnia, din aprilie 2024 Foto: Imago
La 53 de ani, Barbarez are o singură echipă ca antrenor: Bosnia, din aprilie 2024 Foto: Imago

„I-ați văzut pe români! Orice se poate întâmpla”, le-a spus Barbarez jurnaliștilor de la Zenica după înfrângerea suferită acasă, 1-2 cu Austria.

Cipru a încurcat România. Va decide ordinea în grupă?

Acesta crede că și Austria se poate încurca în Cipru, pe 15 noiembrie. Dar și Bosnia va ajunge în Cipru, chiar mai devreme, luna viitoare, pe 9 octombrie.

Până la urmă, echipa care a blocat România marți, la Nicosia, ar putea să decidă și câștigătoarea grupei.

Dennis Man a fost blocat de Pileas și Tzionis (dreapta) la 2-2 cu Cipru Foto: Imago Dennis Man a fost blocat de Pileas și Tzionis (dreapta) la 2-2 cu Cipru Foto: Imago
Dennis Man a fost blocat de Pileas și Tzionis (dreapta) la 2-2 cu Cipru Foto: Imago

Înainte să-l încurce pe Lucescu, Cipru a jucat bine în cele mai dificile deplasări, fiind aproape să le dea peste cap calculele adversarilor mai puternici.

A pierdut la limită în Bosnia, 1-2 pe 24 martie, a fost învinsă și în Austria, 0-1 pe 6 septembrie, dar de fiecare dată i-a pus în dificultate pe rivali.

Singurul loc unde a pierdut la două goluri diferență, 0-2, a fost la București. Și pe Arena Națională au provocat probleme. La 0-0, doi ciprioți au scăpat singuri cu Moldovan. S-au încurcat însă și au ratat șansa deschiderii scorului.

Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
