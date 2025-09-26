Busquets se retrage Legenda Barcelonei va pune ghetele în cui la finalul acestui sezon » Reacțiile cluburilor la care a jucat
Sergio Busquets. Foto: IMAGO
Diverse

Busquets se retrage Legenda Barcelonei va pune ghetele în cui la finalul acestui sezon » Reacțiile cluburilor la care a jucat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 17:37
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 17:37
  • Sergio Busquets (37 de ani), mijlocașul lui Inter Miami, a anunțat că se va retrage din fotbal la finalul acestui sezon.
  • Anunțul a fost urmat de reacții ale coechipierilor, ale foștilor colegi, dar și ale adversarilor.

Sergio Busquets evoluează din 2023 la Inter Miami, echipă la care a ajuns după despărțirea de FC Barcelona. În SUA, mijlocașul a bifat 105 meciuri și un gol.

Sergio Busquets se retrage la finalul sezonului

Anunțul retragerii a fost făcut chiar de Sergio Busquets pe pagina sa de Instagram. Acesta a transmis:

„Mulțumesc din suflet tuturor și fotbalului pentru tot. Veți rămâne pentru totdeauna parte din această frumoasă poveste”.

Inter Miami, actualul său club, a transmis un mesaj pentru Sergio Busquets pe rețelele de socializare.

„Timpul trece, dar calitatea ta este eternă. Continuă să te bucuri de drumul tău până la sfârșitul sezonului, Busi”.

Și Barcelona, echipa la care Busquets și-a petrecut 15 sezoane, a scris despre retragerea fotbalistului.

„Clubul vieții tale 💙❤️
Legenda clubului nostru 🌟

Mulțumim pentru fotbalul tău, Sergio!”.

Pentru Barcelona, Sergio Busquets a jucat 722 de meciuri, a marcat 18 goluri și a reușit 46 de pase decisive.

Acesta este considerat unul dintre cei mai emblematici jucători ai catalanilor. A făcut parte din celebrul trio de la mijlocul terenului, alături de Xavi și Iniesta.

Trofeele câștigate de Busquets în carieră:

  • 1X Cupa Mondială
  • 1X EURO
  • 3X Liga Campionilor
  • 9X La Liga
  • 3X Supercupa Europei
  • 3X Mondialul Cluburilor
  • 7X Cupa Spaniei
  • 7X Supercupa Spaniei
  • 1X Cupa Ligii din SUA
80 de milioane de euro
a fost cea mai mare cotă pe piață a lui Sergio Busquets (în 2018)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
barcelona retragere sergio busquets inter miami
