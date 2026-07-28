„Faci sală acasă cu doar un euro”😆 Sergio Ramos, sfaturi de întreținere fizică pentru buget redus. Există însă o „mică” problemă:D

Sergio Ramos (40 de ani) a prezentat pe rețelele de socializare o metodă de antrenament despre care spune că este la îndemâna oricui.

Fostul căpitan al lui Real Madrid susține că ai nevoie doar de un colac de un euro pentru a te antrena acasă. Există însă un detaliu care nu poate fi trecut cu vederea: exercițiile sunt făcute într-o piscină.

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Profitând de zilele de vară, fostul fundaș spaniol a filmat un scurt videoclip în care execută un antrenament pe un colac, plutind în apă.

„Iată noul exercițiu de vară. Oamenii spun că nu au o sală de fitness acasă… serios? Iei un colac care costă un euro și dai din picioare timp de o jumătate de oră, simulând mișcarea de pedalare. Apoi adaugi puțină rotație, te întorci într-o parte, apoi în cealaltă”, spune Sergio Ramos în videoclip.

Antrenament eficient, dar nu chiar la îndemâna tuturor

Exercițiul propus de fostul internațional spaniol este unul util. Rezistența apei solicită musculatura abdomenului și a picioarelor, în timp ce reduce impactul asupra articulațiilor.

În plus, menținerea echilibrului pe colac contribuie la dezvoltarea stabilității și a forței musculaturii trunchiului.

În videoclip, Ramos alternează mișcările de pedalare cu exerciții de stabilitate, transformând accesoriul ieftin într-o unealtă de antrenament.

La final, concluzionează: „Cu un euro, ai o sală de fitness acasă”.

🚨 Sergio Ramos muestra lo fácil que es tener un gimnasio improvisado en casa



"Después dice la gente que no tiene gimnasio en casa, pues mira, por 1€ tienes un gimnasio en casa" pic.twitter.com/mETxpvh3Qe — LO + (@SuperViiral) July 26, 2026

Piscina costă ceva mai mult decât colacul😆

Deși mesajul lui Sergio Ramos este că nu ai nevoie de aparate sofisticate pentru a face mișcare, videoclipul are și o doză de ironie.

Colacul costă doar un euro, însă piscina în care se desfășoară întregul antrenament este, pentru mulți oameni, partea cel mai puțin accesibilă a „echipamentului”.

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