Kader Keita, fostul mijlocaș al Rapidului trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor și ucidere din culpă, poate părăsi România pe durata procesului.

Judecătoria Sectorului 2 a modificat controlul judiciar, considerând că interdicția îi afecta în mod disproporționat dreptul la muncă și șansele de a-și continua cariera în străinătate.

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În fața instanței, avocatul lui Kader Keita (25 de ani) a cerut ridicarea interdicției de a părăsi România și menținerea controlului judiciar, cu modificarea programului de supraveghere astfel încât fotbalistul să nu se mai prezinte săptămânal la poliție, ci doar o dată pe lună.

Kader Keita a scăpat de interdicția de a părăsi România și se poate transfera în străinătate

În încheierea pronunțată la 16 iulie 2026, consultată de GOLAZO.ro, apărătorul mijlocașului ivorian a susținut că, între timp, situația profesională a lui Keita s-a schimbat radical.

Avocat a precizat că Rapid a încetat contractul său de muncă, iar trimiterea în judecată îl împiedică pe Kader Keita să își găsească o nouă echipă în România.

Acesta a mai arătat că fără posibilitatea de a ieși din țară, cluburile din străinătate interesate de serviciile sale nu pot încheia un contract cu jucătorul.

Kader Keita susține că are ofertă din Arabia Saudită

Pentru a demonstra că are oportunități de a-și continua cariera, apărarea lui Keita a depus la dosar două scrisori de intenție primite de la cluburi din Arabia Saudită și dintr-o altă țară.

Audiat prin intermediul unui interpret, Kader Keita a declarat că se aștepta să joace la Rapid până în 2027, însă odată cu venirea unui nou antrenor a fost îndepărtat din lot, pe fondul procedurilor judiciare aflate în desfășurare.

Fotbalistul a mai spus că mediatizarea cazului l-a împiedicat să își găsească o altă echipă în România, iar în prezent nu are un loc de muncă și nu își poate întreține familia deoarece nu poate părăsi țara.

În motivarea cererii, Keita a arătat că poartă negocieri cu mai multe cluburi din străinătate, după ce Rapid i-a reziliat contractul pe 30 iunie 2026, în urma trimiterii sale în judecată.

Procurorul nu s-a opus eliminării interdicției de a părăsi România

Totodată, el a dat asigurări că se va prezenta ori de câte ori va fi chemat de organele judiciare și că își asumă responsabilitatea pentru cele întâmplate.

Fotbalistul a mai argumentat că obligația de a se prezenta săptămânal la poliție este dificil de conciliat cu programul unei echipe din străinătate, care presupune antrenamente, cantonamente și meciuri, existând riscul ca eventualul contract să fie reziliat.

Reprezentantul Parchetului nu s-a opus solicitării privind eliminarea interdicției de a părăsi România, precizând însă că programul de supraveghere este stabilit exclusiv de organul de poliție.

Motivarea instanței: „Dreptul la muncă este afectat în mod grav”

Judecătorul a reținut că, după aproximativ patru luni de control judiciar, menținerea interdicției de a ieși din țară nu mai este justificată.

În motivare se arată că, deși motivele care au stat la baza instituirii măsurii preventive existau în continuare, încetarea contractului sportiv al lui Keita cu Rapid schimbă situația.

Instanța a apreciat că interdicția de a părăsi România „dobândește un caracter disproporționat”, fiind aptă să afecteze grav dreptul la muncă al fotbalistului.

Judecătorul a mai subliniat că gravitatea acuzațiilor nu poate justifica menținerea pe termen nedeterminat a unor restricții atât de severe, în condițiile în care riscul ca inculpatul să se sustragă procesului este redus, raportat la conduita sa procesuală de până acum.

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Cererea privind prezentarea la poliție, respinsă

Judecătorul a respins însă solicitarea lui Keita de a se prezenta la poliție doar o dată pe lună.

Magistratul a arătat că, potrivit legii, stabilirea programului de supraveghere și a frecvenței prezentărilor revine exclusiv organului de poliție.

Totuși, acesta a precizat că poliția are o anumită marjă de apreciere în stabilirea frecvenței prezentărilor și poate ține cont de situația concretă a inculpatului.

Kader Keita a lovit o femeie de 68 de ani cu mașina pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe 3 martie 2026

Kader Keita a fost trimis în judecată pentru infracțiunile de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și ucidere din culpă, în urma accidentului rutier produs pe 3 martie 2026, la ora 05:46, în București, în zona Sectorului 2.

Potrivit anchetatorilor, fotbalistul a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, iar ulterior a părăsit locul accidentului. Kader Keita conducea o Dacia Logan.

Accidentul a avut loc pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina.

Pe 3 martie, fotbalistul revenise în Capitală aproape de miezul nopții, după meciul câștigat de Rapid la Slobozia, scor 2-1, în etapa #29 din Superliga.

Victima a decedat în spital la 35 de zile după accident

Victima a fost transportată la spital în stare gravă, iar pe 7 aprilie a decedat, fapt care a dus la schimbarea încadrării juridice în dosar.

Ministerul Public a transmis pe 22 aprilie 2026, printr-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, că procurorul a dispus extinderea acțiunii penale în cazul lui Keita pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Sora victimei: „Băiatul ăsta nu a făcut nimic pentru noi, nu ne-a ajutat cu absolut nimic”

Familia victimei lui Kader Keita a vorbit recent despre tragicul accident.

„Să știți că băiatul ăsta nu a făcut nimic pentru noi, nu ne-a ajutat cu absolut nimic.

Ne-a trimis o scrisoare, atât, de ce să mint că o am și acum, el a scris cu mâna lui, în limba lui și cineva a tradus-o la mașină. Asta s-a întâmplat după ce sora mea a murit.

Mi-a adus-o avocata noastră, iar doamna nici nu a deschis-o, mi-a dat-o mie și am păstrat-o.

A scris că-i pare foarte rău, că nu a vrut, că s-a întâmplat și nu există om care să vrea să facă așa ceva. Spunea acolo că e căsătorit, că are 25 de ani și un copil. Asta e tot ce a făcut pentru noi. Ne-a trimis o scrisoare! ”, a declarat Paulina Ionescu, sora victimei, conform prosport.ro.

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