A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!

Sergio Ramos (39 de ani), jucătorul lui Monterrey, a ratat un penalty bătut în stilul Panenka, în meciul cu Toluca.

După execuția eșuată a spaniolului, echipa sa a încasat 6 goluri în 40 de minute.

Toluca și Monterrey s-au întâlnit joi, în etapa 10 din prima divizie din Mexic. Echipa unde joacă celebrul Sergio Ramos a pierdut cu scorul de 2-6.

Pentru Toluca au înscris Angulo (23), Paulinho (25, 40, 52) și Castro (34, 62), în timp ce pentru Monterrey au marcat Berterame (10) și Torres (39).

Sergio Ramos a ratat un penalty după o „Panenka” eșuată

În minutul 20 al partidei, la scorul de 1-0 pentru Monterrey, Sergio Ramos a decis să execute el penalty-ul acordat echipei sale.

Fundașul spaniol a ratat, însă, lovitura de la 11 metri după o Panenka total eșuată. Șutul lui Ramos a fost apărat de portarul gazdelor, Hugo Gonzalez.

Monterrey putea să majoreze diferența, însă ratarea lui Ramos a provocat un dezastru pentru echipa antrenată de Domenec Torrent.

Din minutul 23 a început ploaia de goluri a celor de la Toluca. Echipa gazdă a reușit să înscrie de 6 ori în 40 minute, iar scorul final a fost 6-2.

Domenec Torrent, antrenorul lui Monterrey, după meci: „După penalty totul s-a schimbat”

Antrenorul oaspeților a fost nemulțumit de rezultat pentru că Monterrey jucase mai bine decât Toluca în primele 20 de minute ale meciului.

„Plecăm supărați, pentru că am început meciul foarte bine, am fost superiori în primele 20 de minute, jucând bine fotbal, creând ocazii de gol… dar după penalty (n.r. - cel ratat de Sergio Ramos) totul s-a schimbat.

O echipă care se simțea confortabil, adică noi, dominând meciul, a trecut la exact opusul. Suntem foarte supărați, știm că nu am jucat bine timp de 60 de minute.

În contextul actual, este vorba de campionat și sunt trei puncte, dar nimănui nu-i place să primească 6 goluri. Nu știu dacă mi s-a mai întâmplat așa ceva în cariera mea”, a declarat Domenec Torrent, antrenorul lui Monterrey, potrivit marca.com.

Sergio Ramos nu mai ratase un penalty din 14 noiembrie 2020, într-un meci jucat de Spania împotriva Elveției în Liga Națiunilor.

În acea partidă, fundașul spaniol a ratat două lovituri de la 11 metri, în minutele 57 și 80.

