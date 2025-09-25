A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute! +7 foto
Sergio Ramos. Foto: IMAGO
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 16:48
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 16:48
  • Sergio Ramos (39 de ani), jucătorul lui Monterrey, a ratat un penalty bătut în stilul Panenka, în meciul cu Toluca.
  • După execuția eșuată a spaniolului, echipa sa a încasat 6 goluri în 40 de minute.

Toluca și Monterrey s-au întâlnit joi, în etapa 10 din prima divizie din Mexic. Echipa unde joacă celebrul Sergio Ramos a pierdut cu scorul de 2-6.

Pentru Toluca au înscris Angulo (23), Paulinho (25, 40, 52) și Castro (34, 62), în timp ce pentru Monterrey au marcat Berterame (10) și Torres (39).

Protejat de Surkis Noi detalii despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev. Atacantul NU va pleca + Ce sumă a încasat, de fapt, de FCU
Protejat de Surkis Noi detalii despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev. Atacantul NU va pleca + Ce sumă a încasat, de fapt, de FCU
Protejat de Surkis Noi detalii despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev. Atacantul NU va pleca + Ce sumă a încasat, de fapt, de FCU

Sergio Ramos a ratat un penalty după o „Panenka” eșuată

În minutul 20 al partidei, la scorul de 1-0 pentru Monterrey, Sergio Ramos a decis să execute el penalty-ul acordat echipei sale.

Fundașul spaniol a ratat, însă, lovitura de la 11 metri după o Panenka total eșuată. Șutul lui Ramos a fost apărat de portarul gazdelor, Hugo Gonzalez.

Galerie foto (7 imagini)

Ratarea din penalty a lui Sergio Ramos în meciul lui Monterrey (1).jpg Ratarea din penalty a lui Sergio Ramos în meciul lui Monterrey (2).jpg Ratarea din penalty a lui Sergio Ramos în meciul lui Monterrey (3).jpg Ratarea din penalty a lui Sergio Ramos în meciul lui Monterrey (4).jpg Ratarea din penalty a lui Sergio Ramos în meciul lui Monterrey (5).jpg
+7 Foto
Monterrey putea să majoreze diferența, însă ratarea lui Ramos a provocat un dezastru pentru echipa antrenată de Domenec Torrent.

Din minutul 23 a început ploaia de goluri a celor de la Toluca. Echipa gazdă a reușit să înscrie de 6 ori în 40 minute, iar scorul final a fost 6-2.

Domenec Torrent, antrenorul lui Monterrey, după meci: „După penalty totul s-a schimbat”

Antrenorul oaspeților a fost nemulțumit de rezultat pentru că Monterrey jucase mai bine decât Toluca în primele 20 de minute ale meciului.

„Plecăm supărați, pentru că am început meciul foarte bine, am fost superiori în primele 20 de minute, jucând bine fotbal, creând ocazii de gol… dar după penalty (n.r. - cel ratat de Sergio Ramos) totul s-a schimbat.

O echipă care se simțea confortabil, adică noi, dominând meciul, a trecut la exact opusul. Suntem foarte supărați, știm că nu am jucat bine timp de 60 de minute.

În contextul actual, este vorba de campionat și sunt trei puncte, dar nimănui nu-i place să primească 6 goluri. Nu știu dacă mi s-a mai întâmplat așa ceva în cariera mea”, a declarat Domenec Torrent, antrenorul lui Monterrey, potrivit marca.com.

Sergio Ramos nu mai ratase un penalty din 14 noiembrie 2020, într-un meci jucat de Spania împotriva Elveției în Liga Națiunilor.

În acea partidă, fundașul spaniol a ratat două lovituri de la 11 metri, în minutele 57 și 80.

Când se joacă Dinamo - Rapid   LPF a stabilit programul etapei #13  din Superliga
Superliga
16:21
Când se joacă Dinamo - Rapid LPF a stabilit programul etapei #13 din Superliga
Când se joacă Dinamo - Rapid   LPF a stabilit programul etapei #13  din Superliga
„Fără ea, aș fi mort" Rooney, despre dependența severă de alcool: „Beam două zile fără să mă opresc"
Campionate
16:19
„Fără ea, aș fi mort" Rooney, despre dependența severă de alcool: „Beam două zile fără să mă opresc"
„Fără ea, aș fi mort" Rooney, despre dependența severă de alcool: „Beam două zile fără să mă opresc"

PENALTY Sergio Ramos mexic monterrey panenka
