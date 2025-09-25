„Fără ea, aș fi mort” Rooney, despre dependența severă de alcool: „Beam două zile fără să mă opresc”
Wayne Rooney a fost căpitanul lui Manchester United în ultima parte a carierei pe Old Trafford (2004-2017) Foto: Imago
Campionate

„Fără ea, aș fi mort” Rooney, despre dependența severă de alcool: „Beam două zile fără să mă opresc”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 16:19
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 16:19
  • Wayne Rooney și suferința vieții sale. Cât de rău ajunsese, cât bea și ce făcea pentru a păcăli antrenorii și colegii la pregătire.
  • Spune totul acum, la 39 de ani. Cine l-a ajutat să supraviețuiască pe marele atacant al lui Manchester United.

Wayne Rooney a fost probabil cel mai mare vârf al istoriei lui Manchester United.

Cu siguranță, golgeterul all-time al „diavolilor roșii”, deasupra lui Bobby Charlton și Denis Law.

253 de goluri
a înscris Rooney în 559 de meciuri jucate în 13 ani la Manchester (2004-2017), patru reușite peste Charlton și 16 peste Law

Dependența de alcool, drama vieții lui Rooney

Este al doilea în topul jucătorilor cu cele mai multe selecții (120) și goluri (53) la naționala Angliei.

Acum, la 39 de ani (împlinește 40 pe 24 octombrie), e expert de televiziune, nereușind să se impună deocamdată ca antrenor.

Rooney, supraponderal, în 2024, la un meci al legendelor lui United și Celtic Foto: Imago Rooney, supraponderal, în 2024, la un meci al legendelor lui United și Celtic Foto: Imago
Rooney, supraponderal, în 2024, la un meci al legendelor lui United și Celtic Foto: Imago

Wayne a dat timpul înapoi, vorbind despre crunta lui suferință: dependența de alcool, care i-a afectat cariera, viața.

Cât de rău ajunsese, cât bea și ce făcea pentru a păcăli antrenorii și colegii la pregătire.

Rooney: „În weekend, marcam două goluri, apoi mă întorceam și beam din nou”

Avea doar 17 ani când a început drama lui. De-abia debutase în fotbalul profesionist, la Everton.

„Am vrut să ies în oraș într-o seară, să mă bucur de timpul petrecut cu prietenii mei. Am ajuns la un punct în care am mers prea departe, era un moment al vieții în care mă luptam cu alcoolul”, a povestit el pentru podcastul lui Rio Ferdinand, „Presents”.

„Mă chinuiam îngrozitor și nu credeam că aș putea apela la cineva. Nu voiam să pun această povară pe umerii nimănui”.

Când mergeam la antrenament, îmi puneam picături pentru ochi și mestecam gumă. Beam două zile fără să mă opresc. În weekend, marcam două goluri, apoi mă întorceam și beam din nou două zile la rând Wayne Rooney, fost mare atacant la Manchester United

Rooney: „Tot ce făcea Coleen era să mă țină în viață. 20 de ani”

I-a spus fostului coleg cine l-a sprijinit în acea perioadă. Coleen, prietena din copilărie, cu care s-a căsătorit în 2008, a fost salvarea lui.

„Ajutorul a fost imens. Fără ea, aș fi mort”, e convins Rooney.

Wayne și Coleen, prietena sa din perioada școlii Foto: Imago Wayne și Coleen, prietena sa din perioada școlii Foto: Imago
Wayne și Coleen, prietena sa din perioada școlii Foto: Imago

„Era enervant uneori și mă întrebam: «Ce faci?». Mă supăram, dar tot ce făcea ea era să mă țină în viață.

Coleen m-a păstrat pe drum și a făcut asta 20 de ani”.

Suntem doi copii din Croxteth, am crescut împreună, am început să ne întâlnim, ne-am căsătorit și am avut copii. Când aveam 17 ani, Coleen a putut vedea, îmi citea gândurile și știa că mă port ciudat. A observat aceste lucruri foarte devreme și m-a ajutat să controlez problema Wayne Rooney, fost mare atacant la Manchester United

Wayne și Coleen au împreună patru copii, toți băieți: Kai (15 ani), Klay (12), Kit (9) și Cass (7).

Citește și

anglia wayne rooney Manchester United Premier League DEPENDENTA alcool Coleen
