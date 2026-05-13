Private jet pentru câine Fostul fotbalist de la Real Madrid plătește o sumă uriașă pentru a-și aduce animalul de companie din Spania în SUA: „Nu vreau să sufere” +11 foto
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 14:24
  • Sergio Reguilon (29 de ani), fost fotbalist la Real Madrid, acum la Inter Miami, a surprins cu o dezvăluire făcută în timpul unei conversații cu streamerul TheGrefg.
  • Fotbalistul spaniol a spus că este dispus să plătească aproximativ 135.000 de dolari pentru a-și transporta câinele din Spania în Statele Unite cu un avion privat.

Fundașul a explicat că animalul său de companie se află momentan în Spania, în grija părinților și a partenerei sale, în timp ce sunt pregătite toate documentele necesare pentru călătorie, inclusiv pașaportul patrupedului.

Private jet pentru câine. Costul? 125.000 de euro!

Totuși, problema principală nu este birocrația, ci modul în care câinele ar putea suporta un zbor atât de lung.

Reguilon are un câine de talie mare, astfel că acesta nu poate călători în cabină, așa cum se întâmplă în cazul animalelor mici sau al celor considerate de sprijin emoțional.

Din acest motiv, fotbalistul a exclus complet varianta transportului în cala unui avion comercial, explicând că nu vrea ca patrupedul să treacă printr-o experiență stresantă.

„Nu vreau să sufere. Pentru creatura asta, aș plăti”, a transmis jucătorul, conform sport.es.

Astfel, Reguilon a început să analizeze alternative mult mai comode și a ajuns la concluzia că un avion privat ar reprezenta cea mai bună soluție pentru confortul animalului său.

Planul ar urma să fie pus în practică după vară, când fotbalistul va reveni în Spania înainte de întoarcerea în SUA.

Momentul care a atras imediat atenția a fost suma uriașă pe care fundașul este pregătit să o plătească pentru această călătorie.

Potrivit calculelor prezentate de Reguilon, costul unui astfel de zbor privat transatlantic ar ajunge la aproximativ 125.000 de euro!

Mai mult, jucătorul a lăsat clar de înțeles că este gata să suporte cheltuiala fără ezitare dacă astfel câinele său va călători în condiții optime.

Declarațiile sale au fost intens comentate pe social media, unde mii de utilizatori au comentat suma impresionantă pe care fotbalistul ar fi dispus să o investească pentru bunăstarea animalului său de companie. Unii au apreciat gestul și grija față de câine, în timp ce alții au fost șocați de costul uriaș al unei astfel de decizii.

