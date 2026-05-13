A murit omul care a schimbat NBA-ul La doar 47 de ani s-a stins pionierul care a schimbat definitiv cultura sportului

Jason Collins a fost considerat omul care a schimbat uluitor baschetul american fără să înscrie vreun coș decisiv!

Lumea baschetului nord-american este în doliu după anunțul tragic al trecerii în neființă a lui Jason Collins, la vârsta de 47 de ani.

Fostul pivot, cunoscut nu doar pentru dârzenia sa defensivă sub panou, ci mai ales pentru curajul de a fi spart barierele invizibile ale sportului profesionist, a pierdut bătălia cu o tumoare cerebrală.

Vestea, confirmată de familie și de reprezentanții NBA, marchează dispariția unui om a cărui moștenire depășește cu mult liniile terenului de baschet.

Momentul care a scris istorie: „Sunt un pivot de 34 de ani. Sunt negru. Și sunt gay”

În aprilie 2013, prin intermediul unui eseu celebru publicat în Sports Illustrated, Jason Collins devenea primul sportiv important din marile ligi americane care și-a asumat public orientarea sexuală în timp ce încă activa.

Într-o epocă în care vestiarele erau considerate spații de nepătruns pentru diversitate, mărturisirea lui Collins a fost un act de curaj imens. Nu a făcut-o pentru faimă, el era deja un veteran respectat, ci pentru a oferi o voce celor care se ascundeau în umbră!

A primit sprijin imediat de la personalități imense: Barack Obama, Kobe Bryant, LeBron James.

O carieră de „om de sacrificiu”

Din punct de vedere sportiv, Jason Collins a fost definiția jucătorului de echipă. Draftat în 2001, el a evoluat timp de 13 sezoane în NBA, lăsând urme adânci în special la New Jersey Nets, unde a jucat două finale consecutive, în 2002 și 2003.

Nu a fost niciodată un marcator spectaculos, dar Collins a fost esențial prin alte calități. Era recunoscut ca unul dintre cei mai incomozi apărători om la om din ligă. Avea o inteligență tactică dusă la extrem. Știa întotdeauna unde să se poziționeze pentru a bloca pătrunderile adversarilor. A fost mentor pentru zeci de tineri jucători.

După ce s-a retras din NBA, Collins a devenit una dintre cele mai importante voci pentru incluziune și drepturile LGBTQ+ în sport.

În ultimii ani, Collins s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a duce o luptă mult mai grea. Diagnosticat cu o tumoare cerebrală, el a înfruntat boala cu aceeași demnitate cu care a înfruntat criticile în 2013. Dar de data asta a pierdut. Avea doar 47 de ani.

Nu am ales să fiu primul. Dar sunt fericit că am putut deschide ușa pentru alții. Baschetul este despre cine ești pe teren, dar viața este despre cine ai curajul să fii în afara lui Jason Collins

Standing ovation

Moartea lui Jason Collins a provocat un val de emoție în Statele Unite, de la foști colegi de generație până la actualele vedete ale ligii care au beneficiat de drumul deschis de acesta.

„Jason a fost coloana noastră vertebrală în acele două finale consecutive din 2002 și 2003. Pe teren, era omul pe care te puteai baza că va încasa orice lovitură pentru echipă.

În afara terenului, a fost un om de o integritate rară. Am învățat de la el că adevărata forță nu stă în cât de tare poți lovi, ci în cât de sincer poți fi cu tine însuți”, a spus Jason Kidd, fostul coechipier de la New Jersey Nets.

„Big J a fost un războinic. A purtat o povară pe care puțini ar fi putut să o ducă și a făcut-o cu capul sus, fără să se plângă vreodată. A fost un frate pentru mine și un exemplu de curaj pentru toți tinerii care intră astăzi în această ligă”, a completat Kevin Garnett, fost coechipier la Boston Celtics și Brooklyn Nets.

LeBron James: „ Ne-ai arătat că sportul este despre respect și umanitate”

Marele LeBron James a ținut să aplaude pe rețelele sociale: „Odihnește-te în pace, Jason! Ai fost un pionier în toate sensurile cuvântului. Îți mulțumim pentru că ai avut curajul să spargi acele uși și să ne arăți că sportul este despre respect și umanitate, dincolo de orice altceva. #RIPJasonCollins”.

Dar cel mai frumos compliment a venit de la Doc Rivers, fostul său antrenor de la Boston Celtics:

„Era cel mai inteligent jucător din punct de vedere defensiv pe care l-am antrenat vreodată. Știa schemele adversarilor înainte ca aceștia să le execute. Dar mai mult de atât, Jason avea darul de a uni oamenii. Chiar și în cele mai tensionate momente, prezența lui aducea calm și perspectivă. Baschetul a pierdut un uriaș ambasador”.

