Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”

Hansi Flick (61 de ani) și-a exprimat dezaprobarea față de gestul lui Lamine Yamal (18 ani) de a flutura steagul Palestinei la sărbătoarea organizată de club pentru titlul de campioană câștigat în La Liga.

Imaginile cu Lamine Yamal (18 ani) fluturând steagul Palestinei în timpul paradei organizate de FC Barcelona pentru celebrarea titlului de campioană a Spaniei au provocat reacții în întreaga lume.

Gestul starului catalan, făcut în fața celor 750.000 de fani ieșiți pe străzile Barcelonei a readus în prim-plan discuția despre implicarea sportivilor în teme politice și sociale sensibile, mai ales în contextul conflictului dintre Israel și Palestina.

Hansi Flick dezaprobă gestul lui Yamal: „Nu mi-a plăcut ce a făcut”

Imaginile cu tânărul fotbalist fluturând steagul Palestinei au făcut rapid înconjurul lumii și au generat dezbateri intense pe rețelele sociale și în presa internațională.

Subiectul a ajuns inevitabil și la conferința de presă susținută de antrenorul Hansi Flick înaintea partidei cu Alaves, meci pe care Lamine Yamal îl va rata din cauza unei accidentări.

Tehnicianul german a mărturisit că a discutat personal cu jucătorul despre gestul său și a subliniat că nu este un adept al amestecului dintre sport și politică.

„Faptul că Lamine a apărut cu steagul Palestinei este ceva ce nu-mi place. Am vorbit cu el și, dacă vrea să facă asta… este decizia lui. Are 18 ani. Este major. Trebuie să ținem cont de ceea ce așteaptă oamenii de la noi…”, a declarat Hansi Flick.

Antrenorul Barcelonei a insistat asupra faptului că rolul echipei este să aducă bucurie suporterilor prin performanțele sportive, nu să alimenteze controverse politice.

„Ceea ce am văzut la paradă a fost foarte emoționant. Oamenii erau foarte fericiți, noi suntem aici ca să jucăm fotbal și ca oamenii să se simtă fericiți. Sunt mândru de echipă. Am avut accidentări... nu a fost ușor”.

