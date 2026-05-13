Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Publicat: 13.05.2026, ora 10:43
Actualizat: 13.05.2026, ora 10:46

Imaginile cu Lamine Yamal (18 ani) fluturând steagul Palestinei în timpul paradei organizate de FC Barcelona pentru celebrarea titlului de campioană a Spaniei au provocat reacții în întreaga lume.

Gestul starului catalan, făcut în fața celor 750.000 de fani ieșiți pe străzile Barcelonei a readus în prim-plan discuția despre implicarea sportivilor în teme politice și sociale sensibile, mai ales în contextul conflictului dintre Israel și Palestina.

Hansi Flick dezaprobă gestul lui Yamal: „Nu mi-a plăcut ce a făcut”

Imaginile cu tânărul fotbalist fluturând steagul Palestinei au făcut rapid înconjurul lumii și au generat dezbateri intense pe rețelele sociale și în presa internațională.

Subiectul a ajuns inevitabil și la conferința de presă susținută de antrenorul Hansi Flick înaintea partidei cu Alaves, meci pe care Lamine Yamal îl va rata din cauza unei accidentări.

Tehnicianul german a mărturisit că a discutat personal cu jucătorul despre gestul său și a subliniat că nu este un adept al amestecului dintre sport și politică.

„Faptul că Lamine a apărut cu steagul Palestinei este ceva ce nu-mi place. Am vorbit cu el și, dacă vrea să facă asta… este decizia lui. Are 18 ani. Este major. Trebuie să ținem cont de ceea ce așteaptă oamenii de la noi…”, a declarat Hansi Flick.

Antrenorul Barcelonei a insistat asupra faptului că rolul echipei este să aducă bucurie suporterilor prin performanțele sportive, nu să alimenteze controverse politice.

„Ceea ce am văzut la paradă a fost foarte emoționant. Oamenii erau foarte fericiți, noi suntem aici ca să jucăm fotbal și ca oamenii să se simtă fericiți. Sunt mândru de echipă. Am avut accidentări... nu a fost ușor”.

