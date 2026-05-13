„Nu vreau să fiu sclavul tenisului" Carlos Alcaraz, despre presiunea celebrității, importanța sănătății mintale și rivalitatea cu Jannik Sinner
„Nu vreau să fiu sclavul tenisului” Carlos Alcaraz, despre presiunea celebrității, importanța sănătății mintale și rivalitatea cu Jannik Sinner

alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 13:05
  • Carlos Alcaraz (23 de ani) a vorbit, într-un interviu acordat pentru Vanity Fair, despre presiunea celebrității, sănătatea mintală, relația cu Jannik Sinner și teama de a deveni „sclavul tenisului”.

Superstarul spaniol recunoaște că trăiește viața pe care și-a dorit-o încă din copilărie, însă succesul uriaș obținut atât de devreme are și un cost important.

Carlos Alcaraz: „E stresant, trebuie să te gândești tot timpul la ce faci, când faci și unde ești”

Alcaraz a subliniat greutatea presiunii permanente pe care o resimt sportivii de top într-o perioadă în care fiecare gest este analizat public.

„Știu că trăiesc o viață de vis, dar uneori îmi doresc să am mai multe momente pentru mine, să fac lucruri pe care le-ar face un tip de 23 de ani.

Ei bine, cred că în ziua de azi trebuie să fim mult mai atenți la ce spunem și ce facem, dar, până la urmă, suntem doar oameni.

Este stresant, pentru că trebuie să te gândești tot timpul la ce faci, când faci și unde ești. Dar, ca oameni, avem zile bune și zile rele, ne trezim uneori fără să vrem să facem nimic, dar tot trebuie să fim prezenți și, uneori, nu reacționăm așa cum ar trebui”, explică spaniolul pentru vanityfair.com.

Carlos Alcaraz: „Nu vreau să fiu sclavul tenisului”

Ibericul încearcă să nu se gândească prea mult la durata carierei sale: „Sunt conștient că am atât de multe de parcurs și încerc să nu cred că mai am 12 sau 15 ani de carieră pentru că mă simt copleșit”, a mărturisit el râzând.

Ceea ce nu îmi doresc este să ajung să duc o viață monotonă care să mă transforme în sclavul tenisului. Carlos Alcaraz

Tenismenul spaniol a insistat asupra importanței sănătății mintale într-un sport dominat de presiune și uzură psihică.

„Cred că este la fel de important, sau chiar mai mult, decât îngrijirea corpului tău. Există oameni care sunt obsedați de estetica corpului, dar pentru mine este la fel de important să ai grijă de mintea ta”.

Sunt recorduri pe care le vreau și pe care le urmăresc, dar pentru când voi putea privi înapoi la cariera mea, când voi ajunge la sfârșit, și să văd ce am făcut și unde mă aflu în comparație cu alții. Dar trebuie să spun că este plăcut să văd numele meu în anumite locuri. Carlos Alcaraz

Alcaraz, despre rivalitatea cu Sinner: „Nu e nevoie să ne urâm pentru că ne dorim același lucru”

Despre rivalitatea tot mai intensă cu italianul Jannik Sinner, considerată noua mare confruntare a tenisului mondial după era Federer – Nadal – Djokovic, Alcaraz a spus:

„Arătăm lumii că putem fi pe teren și să dăm tot ce avem mai bun, încercând să ne facem cel mai mult rău posibil unul altuia în timp ce jucăm, încercând să ne învingem unul pe celălalt și apoi, în afara terenului, să fim pur și simplu doi tipi care se înțeleg foarte bine.

Ne ajutăm reciproc să dăm tot ce avem mai bun. Luptăm pentru același obiectiv, dar nu este nevoie să ne urâm pentru că ne dorim același lucru.

Când concurezi la acest nivel, a avea o prietenie strânsă este complicat, dar se poate, sunt total de acord”.

Rivalitățile sunt procese lungi. Nu se compară cu rivalitățile istorice care au avut loc în tenis, pentru că amândoi avem atâția ani în față. Sperăm că vom continua să jucăm unul împotriva celuilalt de multe ori, la multe finale și că ne vom împărți cele mai mari turnee. Carlos Alcaraz

