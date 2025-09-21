Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”
Andrea Mandorlini. Foto: Sportpictures
Superliga

Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.09.2025, ora 23:05
alt-text Actualizat: 21.09.2025, ora 23:05
  • Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, îi dă în continuare credit antrenorului Andrea Mandorlini (65 de ani).

Mandorlini nu a obținut nicio victorie în Superliga de când a preluat echipa. În cele patru meciuri jucate a suferit o înfrângere clară, 1-4 cu Oțelul, și remizat de trei ori.

Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Citește și
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Citește mai mult
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni

CFR - UTA Arad 1-1. Ioan Varga, despre viitorul lui Mandorlini: „Rezultatul nu este cel dorit”

„Sunt mulțumit de jocul echipei din a doua repriză. Într-adevăr, rezultatul nu este cel dorit, dar felul în care am arătat îmi dă speranțe pentru meciurile care urmează, în special derby-ul cu Universitatea Cluj de săptămâna viitoare.

Postul lui Mandorlini nu e în pericol, nu se poate vorbi despre așa ceva, am încredere în el.

E un antrenor experimentat, e mai dur cu jucătorii la antrenamente, dar nu se pune problema să existe nemulțumiri din partea cuiva”, a declarat Varga, conform digisport.ro.

Prima repriză nu am fost bine, apoi după pauză, cu schimbările, a fost o altă repriză. Am avut șansa chiar să câștigăm. Ne-am dorit mult asta. Trebuie să facem puțin mai mult. În repriza a doua meritam victoria. Se simte în aer, e ceva cu noi. Ne lipsește mult Louis. Vreau să-l felicit pe Slimani. A făcut un meci foarte bun. Noi trebuie să o scoatem la liman Andrea Mandorlini, după meci, conform sursei citate

Rezultatele înregistrate la CFR în sezonul 2025-2026 de Mandorlini, fost antrenor al unor echipe precum Verona, Sassuolo, Bologna sau Atalanta:

  • 24 august: Oțelul Galați - CFR 4-1
  • 28 august: CFR - Hacken 1-0 (echipa din Suedia câștigase în tur cu 7-2 - preliminarii Conference League)
  • 31 august: CFR - FCSB 2-2
  • 13 septembrie: Metaloglobus - CFR 1-1
  • 21 septembrie: CFR - UTA 1-1

CFR Cluj și UTA Arad și-au împărțit punctele

În meciul dintre vicecampioana sezonului trecut și UTA, tabela s-a schimbat abia în minutul 60, când Marcus Coco și-a trimis mingea în propria poartă, la doar al doilea meci disputat în tricoul celor de la CFR Cluj.

Formația antrenată de Andrea Mandorlini a egalat prin Lorenzo Biliboc, în minutul 60. Ambele echipe au forțat pentru victorie, dar tabela nu s-a mai schimbat până la final.

De precizat că la CFR Cluj a debutat și Kurt Zouma. Câștigător de UEFA Champions League, cu Chelsea, stoperul a fost trimis pe teren în minutul 80, chiar în locul lui Marcus Coco. S-a ales și cu un cartonaș galben, la doar 6 minute după ce a intrat pe gazon.

Citește și

Sărbătoare în Giulești VIDEO. Scenografie spectaculoasă la meciul cu FC Hermannstadt » Ce s-a întâmplat pe teren la pauză
Superliga
22:30
Sărbătoare în Giulești VIDEO. Scenografie spectaculoasă la meciul cu FC Hermannstadt » Ce s-a întâmplat pe teren la pauză
Citește mai mult
Sărbătoare în Giulești VIDEO. Scenografie spectaculoasă la meciul cu FC Hermannstadt » Ce s-a întâmplat pe teren la pauză
Reghecampf, primul pas spre Ligă Al-Hilal Omdurman, remiză în preliminariile Ligii Campionilor Africii » Condițiile dificile în care s-a disputat partida
Campionate
21:48
Reghecampf, primul pas spre Ligă Al-Hilal Omdurman, remiză în preliminariile Ligii Campionilor Africii » Condițiile dificile în care s-a disputat partida
Citește mai mult
Reghecampf, primul pas spre Ligă Al-Hilal Omdurman, remiză în preliminariile Ligii Campionilor Africii » Condițiile dificile în care s-a disputat partida

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
CFR Cluj liga 1 andrea mandorlini ioan varga
Știrile zilei din sport
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Superliga
00:17
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Citește mai mult
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
Stranieri
00:16
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor
Citește mai mult
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Superliga
21.09
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Citește mai mult
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Superliga
21.09
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Citește mai mult
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:42
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule”
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule”
00:17
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
00:16
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
23:02
3 faze controversate în Giulești FOTO. Hermannstadt n-a primit un penalty! Rapid a cerut și ea două lovituri de pedeapsă
3 faze controversate în Giulești FOTO. Hermannstadt n-a primit un penalty! Rapid a cerut și ea două lovituri de pedeapsă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Top stiri din sport
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO.  Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
Stranieri
21.09
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO. Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
Citește mai mult
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO.  Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
21.09
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Superliga
21.09
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Citește mai mult
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”
Superliga
21.09
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”
Citește mai mult
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 15 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 13 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share