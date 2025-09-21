Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”

Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, îi dă în continuare credit antrenorului Andrea Mandorlini (65 de ani).

Mandorlini nu a obținut nicio victorie în Superliga de când a preluat echipa. În cele patru meciuri jucate a suferit o înfrângere clară, 1-4 cu Oțelul, și remizat de trei ori.

CFR - UTA Arad 1-1 . Ioan Varga, despre viitorul lui Mandorlini: „Rezultatul nu este cel dorit”

„Sunt mulțumit de jocul echipei din a doua repriză. Într-adevăr, rezultatul nu este cel dorit, dar felul în care am arătat îmi dă speranțe pentru meciurile care urmează, în special derby-ul cu Universitatea Cluj de săptămâna viitoare.

Postul lui Mandorlini nu e în pericol, nu se poate vorbi despre așa ceva, am încredere în el.

E un antrenor experimentat, e mai dur cu jucătorii la antrenamente, dar nu se pune problema să existe nemulțumiri din partea cuiva”, a declarat Varga, conform digisport.ro.

Prima repriză nu am fost bine, apoi după pauză, cu schimbările, a fost o altă repriză. Am avut șansa chiar să câștigăm. Ne-am dorit mult asta. Trebuie să facem puțin mai mult. În repriza a doua meritam victoria. Se simte în aer, e ceva cu noi. Ne lipsește mult Louis. Vreau să-l felicit pe Slimani. A făcut un meci foarte bun. Noi trebuie să o scoatem la liman Andrea Mandorlini, după meci, conform sursei citate

Rezultatele înregistrate la CFR în sezonul 2025-2026 de Mandorlini, fost antrenor al unor echipe precum Verona, Sassuolo, Bologna sau Atalanta:

24 august: Oțelul Galați - CFR 4-1

28 august: CFR - Hacken 1-0 (echipa din Suedia câștigase în tur cu 7-2 - preliminarii Conference League)

31 august: CFR - FCSB 2-2

13 septembrie: Metaloglobus - CFR 1-1

21 septembrie: CFR - UTA 1-1

CFR Cluj și UTA Arad și-au împărțit punctele

În meciul dintre vicecampioana sezonului trecut și UTA, tabela s-a schimbat abia în minutul 60, când Marcus Coco și-a trimis mingea în propria poartă, la doar al doilea meci disputat în tricoul celor de la CFR Cluj.

Formația antrenată de Andrea Mandorlini a egalat prin Lorenzo Biliboc, în minutul 60. Ambele echipe au forțat pentru victorie, dar tabela nu s-a mai schimbat până la final.

De precizat că la CFR Cluj a debutat și Kurt Zouma. Câștigător de UEFA Champions League, cu Chelsea, stoperul a fost trimis pe teren în minutul 80, chiar în locul lui Marcus Coco. S-a ales și cu un cartonaș galben, la doar 6 minute după ce a intrat pe gazon.

