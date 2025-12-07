„Cum îl percepeți pe Chivu?” VIDEO. Tehnicianul român, sub lupa Serie A: „Asta aș simți dacă ar fi antrenorul meu”

Serie A a postat pe rețelele de socializare o analiză după Inter - Como, cu Cristi Chivu (45 de ani) și Hakan Calhanoglu (31 de ani) în prim plan.

Nerazzurrii s-au impus categoric, 4-0, grație golurilor marcate de Lautaro Martinez ('11), Thuram ('59), Calhanoglu ('81) și Carlos Augusto ('86).

Într-un videoclip postat pe contul oficial de Instagram al Serie A, italienii au analizat două momente de la victoria echipei lui Chivu.

VIDEO. Cristi Chivu, sub lupa Serie A

Primul a fost golul 3 reușit de Calhanoglu, într-o manieră care a devenit specialitatea casei pentru turc, șut perfect de la marginea careului.

„Golul de astăzi (n.r. - sâmbătă) o dovedește și chiar și Calha (n.r. - Hakan Calhanoglu) a făcut aluzie la asta. Uitați-vă la expresia sa, parcă ar spune: «Haide, era evident».

Dar adevărul este acesta și poate că este timpul să-i spunem «Zona Calha» (n.r. - zona centrală de la marginea careului), pentru că uite: când nu înscrie din penalty, el înscrie întotdeauna din aceeași zonă. Piciorul drept? Piciorul stâng? Nu contează.

El ajunge perfect, în liniște, creând întotdeauna spațiul necesar, ca un magnet, dar la câțiva metri distanță de acea privire se află cineva care nu a trecut neobservat”, a fost analiza postată pe contul Serie A de Instagram.

Cât despre cum se simt jucătorii lui Inter sub comanda lui Chivu, s-a spus:

„ Cum îl percepeți pe Chivu pe bancă? Dacă aș fi jucător la Inter, m-aș simți motivat, înțeles și energizat . Modul în care a celebrat are două semnificații: știa că a marcat patru goluri împotriva celei mai bune apărări din campionat, dar, mai ales, că a făcut-o împotriva lui Como, o echipă care joacă un fotbal excepțional”.

Pentru Inter urmează meciul cu Liverpool de marți, de la ora 22:00, din cadrul grupei principale a Ligii Campionilor.

Pe plan intern, „nerazzurri” se află pe primul loc, cu 30 de puncte acumulate după 14 etape.

VIDEO. Rezumatul meciului Inter - Como 4-0

