Se știu jucătorii legați de interlopi! Nume mari din fotbalul mondial implicate în scandalul escortelor din Milano: de la Leao la Bastoni
Un duel Leao - Bastoni într-un derby Milan - Inter. Ambii sunt implicați în acest scandal. Foto: Imago
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 19:19
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 19:19
  • Milano, centrul unei organizații criminale care oferea servicii sexuale clienților bogați. 
  • S-au aflat primele nume ale jucătorilor care apelau la agenția acuzată de Garda Financiară italiană. 
  • Fotbaliști importanți, care evoluează astăzi la Inter, Milan, PSG sau Real Madrid! Descoperă mai jos despre cine este vorba. 

De mai multe zile, scandalul escortelor din Milano a aprins Italia.

O organizație criminală, care folosea o agenție de promovare a diferitelor evenimente ca paravan pentru a ascunde o rețea de escorte, a fost destructurată. Capii acelei organizații au fost arestați.

Au ieșit la lumină numele unor fotbaliști faimoși

Se știa că peste 70 de fotbaliști erau pe lista clienților agenției Ma. De. Milano.

Nu erau cunoscute numele lor. Presa peninsulară a susținut inițial că autoritățile nu vor să le dezvăluie numele, pentru că acești jucători nu au fost și nu sunt anchetați, considerându-se că n-au comis nicio infracțiune.

Acum însă, Marca scoate la lumină mai multe nume care apar în apelurile înregistrate în investigația condusă de Garda Financiară, cu sprijinul Parchetului din capitala Lombardiei.

Dar nu s-a aflat deocamdată implicarea reală a acestora.

Cei mai mulți sunt de la Inter. Actuali sau foști: de la Bastoni la Hakimi

Printre aceste nume, actuali sau foști jucători de la Inter și AC Milan, dar și de la alte cluburi, Juventus, Verona, Sassuolo, Lazio, Como și Torino.

Fotbaliști faimoși, unii evoluând astăzi la Paris Saint-Germain (Hakimi) sau Real Madrid (Huijsen). Toți au sau au avut legătura cu Serie A.

Alessandro Bastoni, unul dintre vicecăpitanii lui Inter Milano. Foto: Imago

Inter Milano are cele mai multe nume: actuale, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, sau din trecut, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Bellanova.

Plus Dejan Stankovic, actualul antrenor al Stelei Roșii Belgrad, fost coleg cu Cristi Chivu în marea echipă nerazzurra de la „tripla” campionat-cupă-Champions din 2010.

Toți joacă sau au jucat în Italia

La fel, de la AC Milan: Rafael Leao, De Winter, Giroud, Menez, Daniel Maldini, fiul lui Paolo Maldini.

Juventus: Vlahovic, Arthur, Huijsen, posibil Morata de la cel numit în înregistrări „Alvaro”.

Dusan Vlahovic, atacantul sârb al lui Juventus. Foto: Imago

Și Ruggeri, de la Atletico Madrid, ex-Atalanta. Și Calafiori (Arsenal), fost la Roma și Bologna. Și Scamacca (Atalanta).

Top stiri
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Campionate
13:43
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Citește mai mult
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Superliga
13:16
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Citește mai mult
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Campionate
11:21
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Citește mai mult
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
B365
22.04
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
Citește mai mult
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 28 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share