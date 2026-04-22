Milano, centrul unei organizații criminale care oferea servicii sexuale clienților bogați.

S-au aflat primele nume ale jucătorilor care apelau la agenția acuzată de Garda Financiară italiană.

Fotbaliști importanți, care evoluează astăzi la Inter, Milan, PSG sau Real Madrid! Descoperă mai jos despre cine este vorba.

De mai multe zile, scandalul escortelor din Milano a aprins Italia.

O organizație criminală, care folosea o agenție de promovare a diferitelor evenimente ca paravan pentru a ascunde o rețea de escorte, a fost destructurată. Capii acelei organizații au fost arestați.

Au ieșit la lumină numele unor fotbaliști faimoși

Se știa că peste 70 de fotbaliști erau pe lista clienților agenției Ma. De. Milano.

Nu erau cunoscute numele lor. Presa peninsulară a susținut inițial că autoritățile nu vor să le dezvăluie numele, pentru că acești jucători nu au fost și nu sunt anchetați, considerându-se că n-au comis nicio infracțiune.

A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro.#Tg1 Stefano Fumagalli pic.twitter.com/ic0ZjxyZuC — Tg1 (@Tg1Rai) April 20, 2026

Acum însă, Marca scoate la lumină mai multe nume care apar în apelurile înregistrate în investigația condusă de Garda Financiară, cu sprijinul Parchetului din capitala Lombardiei.

Dar nu s-a aflat deocamdată implicarea reală a acestora.

Cei mai mulți sunt de la Inter. Actuali sau foști: de la Bastoni la Hakimi

Printre aceste nume, actuali sau foști jucători de la Inter și AC Milan, dar și de la alte cluburi, Juventus, Verona, Sassuolo, Lazio, Como și Torino.

Fotbaliști faimoși, unii evoluând astăzi la Paris Saint-Germain (Hakimi) sau Real Madrid (Huijsen). Toți au sau au avut legătura cu Serie A.

Alessandro Bastoni, unul dintre vicecăpitanii lui Inter Milano. Foto: Imago

Inter Milano are cele mai multe nume: actuale, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, sau din trecut, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Bellanova.

Plus Dejan Stankovic, actualul antrenor al Stelei Roșii Belgrad, fost coleg cu Cristi Chivu în marea echipă nerazzurra de la „tripla” campionat-cupă-Champions din 2010.

Toți joacă sau au jucat în Italia

La fel, de la AC Milan: Rafael Leao, De Winter, Giroud, Menez, Daniel Maldini, fiul lui Paolo Maldini.

Juventus: Vlahovic, Arthur, Huijsen, posibil Morata de la cel numit în înregistrări „Alvaro”.

Dusan Vlahovic, atacantul sârb al lui Juventus. Foto: Imago

Și Ruggeri, de la Atletico Madrid, ex-Atalanta. Și Calafiori (Arsenal), fost la Roma și Bologna. Și Scamacca (Atalanta).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport