- Milano, centrul unei organizații criminale care oferea servicii sexuale clienților bogați.
- S-au aflat primele nume ale jucătorilor care apelau la agenția acuzată de Garda Financiară italiană.
- Fotbaliști importanți, care evoluează astăzi la Inter, Milan, PSG sau Real Madrid! Descoperă mai jos despre cine este vorba.
De mai multe zile, scandalul escortelor din Milano a aprins Italia.
O organizație criminală, care folosea o agenție de promovare a diferitelor evenimente ca paravan pentru a ascunde o rețea de escorte, a fost destructurată. Capii acelei organizații au fost arestați.
Au ieșit la lumină numele unor fotbaliști faimoși
Se știa că peste 70 de fotbaliști erau pe lista clienților agenției Ma. De. Milano.
Nu erau cunoscute numele lor. Presa peninsulară a susținut inițial că autoritățile nu vor să le dezvăluie numele, pentru că acești jucători nu au fost și nu sunt anchetați, considerându-se că n-au comis nicio infracțiune.
Acum însă, Marca scoate la lumină mai multe nume care apar în apelurile înregistrate în investigația condusă de Garda Financiară, cu sprijinul Parchetului din capitala Lombardiei.
Dar nu s-a aflat deocamdată implicarea reală a acestora.
Cei mai mulți sunt de la Inter. Actuali sau foști: de la Bastoni la Hakimi
Printre aceste nume, actuali sau foști jucători de la Inter și AC Milan, dar și de la alte cluburi, Juventus, Verona, Sassuolo, Lazio, Como și Torino.
Fotbaliști faimoși, unii evoluând astăzi la Paris Saint-Germain (Hakimi) sau Real Madrid (Huijsen). Toți au sau au avut legătura cu Serie A.
Inter Milano are cele mai multe nume: actuale, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, sau din trecut, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Bellanova.
Plus Dejan Stankovic, actualul antrenor al Stelei Roșii Belgrad, fost coleg cu Cristi Chivu în marea echipă nerazzurra de la „tripla” campionat-cupă-Champions din 2010.
Toți joacă sau au jucat în Italia
La fel, de la AC Milan: Rafael Leao, De Winter, Giroud, Menez, Daniel Maldini, fiul lui Paolo Maldini.
Juventus: Vlahovic, Arthur, Huijsen, posibil Morata de la cel numit în înregistrări „Alvaro”.
Și Ruggeri, de la Atletico Madrid, ex-Atalanta. Și Calafiori (Arsenal), fost la Roma și Bologna. Și Scamacca (Atalanta).