„L-ar fi masacrat!” 50 de zile până la startul Mondialului. Un nume mare face comparație între Maradona și Messi

Dino Baggio, vicecampion mondial cu Italia în 1994, crede că Leo Messi n-ar fi rezistat în fotbalul lui Diego Maradona.

Maradona a jucat la patru Campionate Mondiale, a câștigat un titlu și a pierdut o finală.

Messi se pregătește de al 6-lea Mondial. Și el are un trofeu și o finală în care a fost învins.

Mai sunt doar 50 de zile și începe Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie), primul cu 48 de echipe, primul organizat în trei țări, SUA, Canada și Mexic.

În această perioadă, un nume important al fotbalului din anii ‘90, care l-a prins jucând pe Diego Maradona, reia discuția eternă în Argentina și în lumea întreagă:

Cine a fost mai bun, El Pibe de Oro sau Leo Messi?

Maradona și Messi, performanțe similare la Campionatul Mondial

Italianul Dino Baggio, 54 de ani, vicecampion al lumii în 1994 cu squadra azzurra, ex-Inter, Juventus, Parma și Lazio, are un verdict clar.

„Maradona este cel mai mare din toate timpurile”, a declarat el pentru AS. Nu doar peste Messi, ci deasupra oricărei alte glorii a fotbalului.

Diego Maradona, în tricoul Argentinei, la Coppa del Mondo 1990. Foto: Imago

La performanțe mondiale cu naționala albiceleste, Diego și Leo sunt egali, dar primul a evoluat la mai puține turnee.

Maradona - 4 participări la CM (1982, 1986, 1990, 1994), un trofeu (1986), o finală pierdută (0-1 cu Germania, în 1990).

Messi - CM 2026 va fi a 6-a participare (plus 2006, 2010, 2014, 2018, 2022), un trofeu (2022), o finală pierdută (0-1 după prelungiri cu Germania, în 2014).

Baggio, în paralela Maradona - Messi: „Nu vă puteți imagina cât era de lovit când juca”

Pentru Baggio, nu există comparație, susținând că Messi și celelalte staruri contemporane sunt mult mai protejate acum de arbitri față de ce se întâmpla pe vremea lui Maradona.

Astăzi, faulturile se dau practic înainte de contact. Dacă ar fi jucat în zilele noastre, Maradona ar fi marcat o mie de goluri în campionat. Nu vă puteți imagina cât era de lovit când juca la Napoli! Dino Baggio, fost mijlocaș italian

Face paralela în sens invers cu Leo: „Dacă ar fi jucat pe vremea aceea, Messi ar fi fost la fel de bun, dar l-ar fi masacrat.

De aceea spun că Maradona a fost cel mai mare. Zeul fotbalului mondial”.

Jucătorii nu erau protejați cum sunt astăzi. Pe atunci, unii fundași își înfigeau crampoanele în gambă, pur și simplu, pentru că puteau! Nu conta dacă loveau mingea sau glezna. Astăzi, totul este mult mai ușor. Dino Baggio, fost mijlocaș italian

