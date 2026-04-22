„L-ar fi masacrat!” 50 de zile până la startul Mondialului. Un nume mare face comparație între Maradona și Messi
„L-ar fi masacrat!” 50 de zile până la startul Mondialului. Un nume mare face comparație între Maradona și Messi

alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 16:28
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 16:28
  • Dino Baggio, vicecampion mondial cu Italia în 1994, crede că Leo Messi n-ar fi rezistat în fotbalul lui Diego Maradona. 
  • Maradona a jucat la patru Campionate Mondiale, a câștigat un titlu și a pierdut o finală. 
  • Messi se pregătește de al 6-lea Mondial. Și el are un trofeu și o finală în care a fost învins. 

Mai sunt doar 50 de zile și începe Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie), primul cu 48 de echipe, primul organizat în trei țări, SUA, Canada și Mexic.

Șocantul Leicester La fix 10 ani după incredibilul titlu în Premier League, retrogradează în liga a 3-a! Cauzele unui picaj necontrolat
Citește și
Șocantul Leicester La fix 10 ani după incredibilul titlu în Premier League, retrogradează în liga a 3-a! Cauzele unui picaj necontrolat
Citește mai mult
Șocantul Leicester La fix 10 ani după incredibilul titlu în Premier League, retrogradează în liga a 3-a! Cauzele unui picaj necontrolat

În această perioadă, un nume important al fotbalului din anii ‘90, care l-a prins jucând pe Diego Maradona, reia discuția eternă în Argentina și în lumea întreagă:

  • Cine a fost mai bun, El Pibe de Oro sau Leo Messi? 

Maradona și Messi, performanțe similare la Campionatul Mondial

Italianul Dino Baggio, 54 de ani, vicecampion al lumii în 1994 cu squadra azzurra, ex-Inter, Juventus, Parma și Lazio, are un verdict clar.

„Maradona este cel mai mare din toate timpurile”, a declarat el pentru AS. Nu doar peste Messi, ci deasupra oricărei alte glorii a fotbalului.

Diego Maradona, în tricoul Argentinei, la Coppa del Mondo 1990. Foto: Imago

La performanțe mondiale cu naționala albiceleste, Diego și Leo sunt egali, dar primul a evoluat la mai puține turnee.

  • Maradona - 4 participări la CM (1982, 1986, 1990, 1994), un trofeu (1986), o finală pierdută (0-1 cu Germania, în 1990). 
  • Messi - CM 2026 va fi a 6-a participare (plus 2006, 2010, 2014, 2018, 2022), un trofeu (2022), o finală pierdută (0-1 după prelungiri cu Germania, în 2014).

Baggio, în paralela Maradona - Messi: „Nu vă puteți imagina cât era de lovit când juca”

Pentru Baggio, nu există comparație, susținând că Messi și celelalte staruri contemporane sunt mult mai protejate acum de arbitri față de ce se întâmpla pe vremea lui Maradona.

Astăzi, faulturile se dau practic înainte de contact. Dacă ar fi jucat în zilele noastre, Maradona ar fi marcat o mie de goluri în campionat. Nu vă puteți imagina cât era de lovit când juca la Napoli! Dino Baggio, fost mijlocaș italian

Face paralela în sens invers cu Leo: „Dacă ar fi jucat pe vremea aceea, Messi ar fi fost la fel de bun, dar l-ar fi masacrat.

De aceea spun că Maradona a fost cel mai mare. Zeul fotbalului mondial”.

Jucătorii nu erau protejați cum sunt astăzi. Pe atunci, unii fundași își înfigeau crampoanele în gambă, pur și simplu, pentru că puteau! Nu conta dacă loveau mingea sau glezna. Astăzi, totul este mult mai ușor. Dino Baggio, fost mijlocaș italian

Citește și

„I-o trimit pe braziliancă!” Noi detalii cutremurătoare din scandalul escortelor: cum se făceau tranzacțiile la Milano. 70 de fotbaliști implicați
Diverse
14:03
„I-o trimit pe braziliancă!” Noi detalii cutremurătoare din scandalul escortelor: cum se făceau tranzacțiile la Milano. 70 de fotbaliști implicați
Citește mai mult
„I-o trimit pe braziliancă!” Noi detalii cutremurătoare din scandalul escortelor: cum se făceau tranzacțiile la Milano. 70 de fotbaliști implicați
Unicul Chivu Nimeni nu va fi ca el în istoria Italiei dacă reușește această performanță cu Inter. Mesaj pentru român: „Fă-i să te urască!”
Campionate
11:37
Unicul Chivu Nimeni nu va fi ca el în istoria Italiei dacă reușește această performanță cu Inter. Mesaj pentru român: „Fă-i să te urască!”
Citește mai mult
Unicul Chivu Nimeni nu va fi ca el în istoria Italiei dacă reușește această performanță cu Inter. Mesaj pentru român: „Fă-i să te urască!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Știrile zilei din sport
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Superliga
14:31
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Citește mai mult
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Superliga
14:20
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Campionate
14:12
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Citește mai mult
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
16:52
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
15:43
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
