Cea mai scumpă locuință din istorie FOTO. Rinat Ahmetov a cumpărat un apartament pe 5 etaje în Monte Carlo. Prețul e inimaginabil!

Bloomberg a dezvăluit noua locuință a lui Rinat Ahmetov, în Mareterra, o zonă rezidențială ultraluxoasă în Monte Carlo. Costul a fost uriaș.

Rinat Ahmetov (59 de ani) patronul lui Shakhtar și cel mai bogat ucrainean, a fost la București pe 9 aprilie pentru despărțirea de Mircea Lucescu.

Rinat Ahmetov nu mai ieșise din Ucraina din februarie 2022, după începutul războiului.

Patronul lui Shakhtar nu mai fusese pe stadion din 2014, de când Rusia anexase Crimeea și ocupase regiunea Donbas.

În această lună, acesta a fost la București pentru despărțirea de Mircea Lucescu și a revenit pe arenă, pentru minutul de reculegere în memoria lui Il Luce, înainte de Shakhtar - Alkmaar (3-0), la Cracovia, în turul „sferturilor” Conference League.

Ahmetov are cel mai scump apartament: peste jumătate de miliard

Ahmetov, 59 de ani, cel mai bogat ucrainean, a cumpărat cel mai scump apartament din lume, potrivit Bloomberg.

Acesta este complexul Le Renzo, la Monte Carlo Foto: Imago

Parte din complexul Le Renzo, ridicat pe malul mării într-o zonă rezidențială nouă, La Mareterra, în Monte Carlo, are un preț inimaginabil:

554 de milioane de dolari, echivalentul a 471 de milioane de euro!

7,8 miliarde de dolari este averea actuală a lui Rinat Ahmetov (echivalentul a 6,6 miliarde de euro), ocupând locul 477 în topul Forbes al celor mai bogați oameni ai planetei

Noul apartament al lui Ahmetov la Monte Carlo: 2.500 de metri pătrați

Apartamentul are cinci etaje, 21 de camere, piscină privată, jacuzzi și o parcare de opt locuri.

Locuința are o suprafață de 2.500 de metri pătrați. Nu au fost luate în calcul terasele și balcoanele.

Billionaire Rinat Akhmetov bought a vast, five-floor luxury apartment in Monaco's most prestigious new development for an eye-popping €471 million ($554 million), making it one of the biggest single home transactions in history



Bloomberg susține că tranzacția a fost finalizată în 2024, dar primul contract de cumpărare a fost parafat înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

